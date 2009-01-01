Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Как передавали фотоснимки первые разведывательные спутники? 52 + Ссылка В первых сериях американских и советских разведывательных спутников запись велась на обычную фотоплёнку. После заполнения контейнер с плёнкой сбрасывался на Землю. Капсулы с американских спутников «Corona» умели как приземляться, так и приводняться, а также могли улавливаться самолётом прямо в воздухе. В контейнерах с советских спутников «Зенит» была заложена система автоподрыва, если он приземлялся на чужой территории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие государства хотели распространить свой суверенитет на космическое пространство над их территориями? 88 + Ссылка В 1976 году экваториальные государства Колумбия, Бразилия, Эквадор, Индонезия, Кения, Уганда, Конго и Заир подписали соглашение о распространении их суверенитета на находящуюся над их территориями часть космического пространства, в которой проходят орбиты геостационарных спутников. Данное положение даже было закреплено в конституции Колумбии. Декларация не была признана ни ООН, ни отдельно какой-либо из стран с развитой космической программой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У какой планеты два спутника раз в четыре года меняются орбитами? 345 + Ссылка Расстояние между двумя спутниками Сатурна, Эпиметеем и Янусом, составляет 50 км, что меньше среднего радиуса каждого из них. Когда один из спутников, расположенный ближе к планете, догоняет второй, происходит гравитационный манёвр — они меняются орбитами. Такие перестроения происходят примерно раз в четыре года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда произошло первое столкновение космических спутников? 482 + Ссылка В 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов. Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Iridium-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают другим спутникам и даже МКС, на которой в 2012 году проводился манёвр для избежания встречи с одним из таких фрагментов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда с МКС был выброшен списанный скафандр, ставший спутником? 512 + Ссылка 3 февраля 2006 года космонавты МКС вручную запустили экспериментальный спутник SuitSat с радиопередатчиком. Оболочкой спутника стал списанный скафандр «Орлан», так что внешнему наблюдателю запуск мог бы показаться внештатной ситуацией вылетания космонавта со станции. SuitSat транслировал голосовые сообщения членов экипажа МКС, а также студентов со всего мира. Он вошёл в земную атмосферу в сентябре того же года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой космический аппарат газеты нарекли «упсником»? 1167 + Ссылка 6 декабря 1957 года, через два месяца после запуска первого в истории советского спутника, американцы попытались запустить свой аппарат Vanguard TV3. Через две секунды после старта ракета взорвалась. Эта неудача была жёстко раскритикована американскими газетами, придумавшими для аппарата множество неологизмов на основе слова «спутник», включая «упсник» и «капутник». А спустя несколько дней советский представитель в ООН участливо поинтересовался у американского коллеги, не нуждаются ли США в гуманитарной помощи, выделяемой СССР для неразвитых стран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком астрономическом теле есть кратер Водяной и тёмное пятно Кикимора? 1787 + Ссылка Почти все географические объекты на Тритоне, самом большом спутнике Нептуна, названы в честь водяных духов, божеств и монстров. Например, здесь есть кратер, названный в честь Левиафана, а также линия кратеров «Цепь Кракена». Астрономы не забыли и о духах славянской мифологии: один из кратеров носит имя Водяной, а одно из тёмных пятен на поверхности спутника называется Кикимора. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким совпадением ознаменовался день смерти главного конструктора космических систем Валентина Глушко? 1909 + Ссылка Советские беспилотные спутники «Космос» начали запускаться с 1962 года и нумеровались по возрастающей. Порядковый номер спутника совпал с номером года 10 января 1989 — на орбиту был отправлен «Космос-1989». В этот же день умер главный конструктор космических систем Валентин Петрович Глушко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему два германо-американских спутника получили имена Том и Джерри? 9510 + Ссылка В 2002 году Германия совместно с США запустила систему из двух космических спутников для измерения гравитации Земли под названием GRACE. Они летают по одной орбите на высоте около 450 километров один за другим, с промежутком 220 километров. Когда первый спутник подлетает к области с повышенной гравитацией, например, большому горному массиву, он ускоряется и удаляется от второго спутника. А через некоторое время сюда долетает и второй аппарат, тоже ускоряется и тем самым восстанавливает исходную дистанцию. За подобную игру в «догонялки» спутникам дали имена Том и Джерри. Неправда? Источник: www.nkj.ru