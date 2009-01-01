Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о кубике Рубика

За сколько ходов можно собрать кубик Рубика из любой позиции?

За сколько ходов можно собрать кубик Рубика из любой позиции?

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Стандартный кубик Рубика можно собрать из любой позиции не более чем за 20 ходов. Математическое обоснование этого получило название алгоритм Бога, а максимальное количество ходов в таком алгоритме — число Бога. Аналогичные числа можно высчитать и для других перестановочных головоломок: например, пятнашки могут быть решены за 80 ходов.

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Метки: кубик рубика, игры, математика, пятнашки

Источник: ru.wikipedia.org

Какое занятие привело к изобретению кубика Рубика?

Какое занятие привело к изобретению кубика Рубика?

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Во многих источниках утверждается, что Эрнё Рубик изготовил свой кубик, чтобы помочь своим студентам в Академии искусств и ремёсел лучше понять трёхмерные объекты. Сам Рубик опровергал эту информацию, говоря, что просто увлекался различными пространственными задачами и хотел придумать способ, как заставить части одного объекта двигаться без разваливания всей конструкции. Только собрав прототип из деревянных кубиков, добившись их взаимного скрепления и перемешав цвета, Рубик понял, что восстановление исходного вида куба — само по себе очень интересное занятие. Интересно, что конструктор в первый раз решал эту задачу более месяца, а сегодня победители мировых чемпионатов собирают кубик за считанные секунды.

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Метки: рубик, венгрия, игры, кубик рубика

Источник: en.wikipedia.org

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