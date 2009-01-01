Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая российская река несёт воды сразу в два океана? 55 + Ссылка Единственной российской рекой, несущей воды сразу в два океана, является Делькю. Начинаясь на леднике горы Берилл, что на севере Хабаровского края, она вскоре раздваивается. Одна часть впадает в Охоту, которая входит в бассейн Тихого океана, а другая часть — в Куйдусун, относящийся к бассейну Северного Ледовитого океана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рабы проживали на Большом Невольничьем озере в Канаде? 351 + Ссылка В канадской провинции Альберта находятся Большое Невольничье озеро, Малое Невольничье озеро и Невольничья река, хотя никакого рабства и плантаций в этой местности не было. Все эти названия произошли от проживавшего здесь индейского племени слейви, но изменились из-за путаницы с английским словом «slave», что означает «раб». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится 4-километровый мост, который не пересекает реку, а расположен вдоль её русла? 419 + Ссылка Власти провинции Хубэй в центральном Китае долго бились над задачей, как построить шоссе до труднодоступного высокогорного уезда Синшань. Местные фермеры отказались продавать земли, пригодные для строительства, экологи протестовали против подкопа гор, а прокладывать тоннель было слишком дорого. В итоге решили соорудить мост вдоль русла реки длиной 4 км. Неправда? Источник: www.novate.ru

Какая река — Волга или Кама — должна считаться притоком с научной точки зрения? 699 + Ссылка Волга немного превосходит Каму по площади водосбора к месту их слияния, но Кама длиннее и обладает большим водорасходом. Исследования илистых отложений рек показывают, что Кама значительно старше Волги и сама впадала в Каспийское море. Даже по снимкам местности видно, что Волга после слияния меняет направление течения на 90°, а Кама бы не меняла. Поэтому по совокупности гидрологических признаков именно Волга является притоком Камы, однако историческая роль Волги как объединяющего фактора русских земель оставляет первенство за ней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой водный путь в США соединяет два океана? 438 + Ссылка Панамский канал — не единственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. В штате Вайоминг есть ручей, который разделяется на два потока. Первый уходит на запад к Тихому океану через реки Снейк и Колумбия, а второй на восток к Атлантическому через Йеллоустон, Миссури и Миссисипи. Судно по этому ручью не пройдёт, но рыба мигрировать вполне может. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему город назвали Рио-де-Жанейро, хотя он не стоит на реке? 526 + Ссылка В испанском и португальском языках река — это «rio», поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с «Рио-». Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Rio de Janeiro — «январская река». Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему одна из рек на Дальнем Востоке носит название Запятая? 574 + Ссылка Конечной точкой Первой Колымской экспедиции, работавшей в 1928 году, была река Среднекан. Добравшись до одного из правых притоков Колымы, геологи решили, что это и есть Среднекан, однако потом обнаружили свою ошибку. Поэтому данной реке, бывшей до этого безымянной, присвоили название Запятая, ведь точку в экспедиции ещё только предстояло поставить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая ошибка повлияла на название шотландской ткани твид? 1443 + Ссылка Шерстяную ткань твид изобрели в Шотландии, а изначально она называлась «твил». Буква в конце названия изменилась случайно: один лондонский купец, получив письмо с предложением купить партию ткани, неверно разобрал слово. Он воспринял его как торговую марку, получившую имя от шотландской реки Твид, которая протекает по региону с многочисленными текстильными фабриками. С тех пор за тканью и закрепилось название твид. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько существует мостов через Амазонку? 3184 + Ссылка Не существует ни одного моста через Амазонку, реку длиной почти 7 000 километров. Только в 2010 году был построен мост через один из её притоков Риу-Негру. Этот мост соединяет крупнейший на Амазонке порт Манаус с городом Ирандуба, а его длина — 3 595 метров. Неправда? Источник: simple.wikipedia.org

В каком современном городе протекает река Стикс? 3363 + Ссылка Согласно древнегреческой мифологии, в подземном царстве Аида течёт река Стикс. В честь неё была названа и вполне реальная речка Стикс в Перми, которая в 18 веке стала отделять город от основанного Егошихинского кладбища. Сейчас её старое русло почти не видно, так как реку загнали в трубы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где текут две реки, пересекая друг друга под прямым углом и не смешиваясь? 15332 + Ссылка В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки — Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты: незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило. Неправда? Источник: welnaandnielba.narod.ru

Какие притоки Дона текут рядом и имеют одинаковое название? 5954 + Ссылка В Воронежской области протекают две реки с именем Девица, обе впадают в Дон, и обе имеют притоком реки с именем Россошка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Малая Вишера больше Большой Вишеры? 5816 + Ссылка В новгородской области есть населённые пункты Большая Вишера и Малая Вишера, причём Большая в несколько раз меньше Малой. Всё дело в том, что обе Вишеры одноимённы рекам, на которых стоят. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие республики разделяет только река и 2 часа разницы во времени? 11811 + Ссылка На всей территории Татарстана действует московское время, а в соседней Башкирии время уже на два часа больше. Поэтому несколько постоянно действующих мостов через приграничную между этими республиками реку Ик шутя называют «самыми длинными». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто потребляет воду из пустыни Сахары? 1443 + Ссылка Самый большой ирригационный проект в мире черпает воду из водоносных слоёв пустыни Сахары. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой царь велел казнить реку? 4108 + Ссылка По территории современного Ирака протекала река Гинд, которая сейчас называется Дияла. В одном из походов на Вавилон персидской армии во главе с царём Киром II в ней утонул священный белый конь. Кир приказал казнить реку, вырыв множество каналов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org