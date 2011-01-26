Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие млекопитающие могут видеть в ультрафиолете?
Северные олени зимой способны улавливать ближний ультрафиолет (длиной волны от 300 до 400 нм). Снег отражает такое излучение, а многие важные для оленей объекты, например, волчий мех, след урины или ягель, поглощают. Для человеческого зрения волк светлой окраски будет слабо различим на фоне снега, но глаз оленя воспримет его как сильно контрастное пятно.
Источник: en.wikipedia.org
Почему на флаге островов недалеко от Антарктиды можно увидеть северного оленя?
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова — это заморская британская территория недалеко от Антарктиды, на гербе и флаге которой можно увидеть северного оленя. Ошибки здесь нет: оленей на архипелаг Южная Георгия привезли в начале 20 века норвежские китобои для охоты и употребления в пищу. Когда китобойный промысел сошёл на нет, постоянного населения на островах почти не осталось, а олени размножились до нескольких тысяч особей и стали представлять угрозу местной экосистеме. В 2013 году было принято решение о полном истреблении популяции, и сейчас в Южной Георгии оленей почти не осталось.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем самки белок собирают ртом испражнения детёнышей?
Маленькие бельчата до определённого возраста испражняются не самопроизвольно, а только когда мать стимулирует их языком. Самки собирают ртом продукты жизнедеятельности своих детёнышей и уносят в сторону от гнезда, чтобы хищники не могли легко найти его местоположение по запаху. К такой же тактике прибегают самки оленей.
Источник: www.washingtonpost.com
Каких животных финские фермеры покрывают светоотражающей краской?
Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей, особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого числа с недавних пор оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становится светоотражающим покрытием.
Источник: www.bbc.com
Популяции каких животных до сих пор не смешиваются из-за бывшего «железного занавеса»?
Хотя «железный занавес» на границе между Чехословакией и ФРГ, представлявший собой заграждения под напряжением с колючей проволокой, давно исчез, обитающие здесь олени за редким исключением не пересекают границу. Такой вывод был сделан после многолетних наблюдений за животными, на которых были надеты ошейники с GPS-навигаторами. Оленята с рождения следуют за матерью и вырабатывают маршруты миграции, поэтому у чешских и немецких оленей до сих пор сохраняются разные ареалы обитания, хотя в настоящее время их ничего не разделяет и все ныне живущие животные родились после падения «железного занавеса».
Источник: www.bbc.co.uk
Почему у северных оленей разный цвет глаз зимой и летом?
Эффект свечения глаз в темноте у многих животных обусловлен наличием особой структуры позади сетчатки — тапетума. Он отражает поступающий свет, заставляя его ещё раз воздействовать на рецепторы сетчатки, что значительно повышает общую светочувствительность глаза. Тапетум имеют и северные олени, у которых обнаружен феномен изменения цвета глаз: летом они золотистые, а в период полярной ночи — синие. Зимой глаза оленей остаются всегда расширенными, что увеличивает давление на сосуды и изменяет структуру тапетума. Хотя чёткость зрения из-за этих изменений снижается, за счёт сильно повышенной световосприимчивости глаз оленям легче замечать хищников в темноте.
Источник: www.nat-geo.ru
Где существовала единица расстояния, связанная с естественными потребностями оленей?
У финских саамов существовала единица измерения расстояний «поронкусема». Она равнялась приблизительно 7,5 км и обозначала дистанцию, которую северный олень мог пройти, пока не захочет сделать перерыв, чтобы помочиться. Сегодня это слово используется для любого неблизкого расстояния, которое трудно измерить заранее.
Источник: en.wikipedia.org
У какого народа существует обычай кастрирования животных зубами?
Саамы и некоторые другие северные народы издавна практиковали кастрацию оленей зубами. В отличие от полного удаления тестикул ножом, перекусывание яичек зубами делает животных стерильными, то есть послушными, но не прекращает выработку гормона тестостерона, без которого олени не могут набрать достаточную массу тела для тягания саней. К тому же, в условиях неразвитой ветеринарии техника кастрации без оставления открытых ран на теле значительно снижает риск возникновения инфекции.
Источник: www.reuters.com
В каком направлении обычно ориентируются коровы и олени на пастбищах?
Исследование пастбищ крупного рогатого скота и популяций диких оленей по фотографиям на Google Earth показало, что эти животные обычно выстраиваются по линиям север-юг, то есть их головы обращены или к северу, или к югу. Причём зачастую в одну и ту же сторону смотрит почти всё стадо. Учёные из Германии и Чехии, проводившие этот анализ, предполагают, что такое поведение может объяснить только ориентация по линиям магнитного поля Земли.
Источник: news.bbc.co.uk
У каких оленей вместо рогов — клыки?
Почти все роды и виды оленей имеют рога. Единственным исключением является обитающий в Китае и Корее водяной олень, у которого рога не растут, зато есть выступающие клыки, что делает его похожим на представителя другого семейства — кабаргу. Во время гона водяные олени вступают в схватки и пытаются клыками порезать противнику шею.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему финская пицца с копчёной олениной названа в честь Сильвио Берлускони?
В 2005 году итальянский город Парма был выбран штаб-квартирой Европейского органа по безопасности пищевых продуктов. На торжественной церемонии премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что рад такому исходу, так как основные конкуренты Пармы финны питают страсть к копчёной оленине, поэтому неразумно размещать такую организацию в Финляндии. В ответ на это финская сеть пиццерий Kotipizza выпустила в продажу новую пиццу с копчёной олениной, названную в честь Берлускони. В 2008 году пицца Берлускони заняла первое место на ежегодном фестивале пиццы в Нью-Йорке, опередив два блюда из самой Италии.
Источник: www.corriere.it