Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие млекопитающие могут видеть в ультрафиолете? 51 + Ссылка Северные олени зимой способны улавливать ближний ультрафиолет (длиной волны от 300 до 400 нм). Снег отражает такое излучение, а многие важные для оленей объекты, например, волчий мех, след урины или ягель, поглощают. Для человеческого зрения волк светлой окраски будет слабо различим на фоне снега, но глаз оленя воспримет его как сильно контрастное пятно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на флаге островов недалеко от Антарктиды можно увидеть северного оленя? 353 + Ссылка Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова — это заморская британская территория недалеко от Антарктиды, на гербе и флаге которой можно увидеть северного оленя. Ошибки здесь нет: оленей на архипелаг Южная Георгия привезли в начале 20 века норвежские китобои для охоты и употребления в пищу. Когда китобойный промысел сошёл на нет, постоянного населения на островах почти не осталось, а олени размножились до нескольких тысяч особей и стали представлять угрозу местной экосистеме. В 2013 году было принято решение о полном истреблении популяции, и сейчас в Южной Георгии оленей почти не осталось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем самки белок собирают ртом испражнения детёнышей? 567 + Ссылка Маленькие бельчата до определённого возраста испражняются не самопроизвольно, а только когда мать стимулирует их языком. Самки собирают ртом продукты жизнедеятельности своих детёнышей и уносят в сторону от гнезда, чтобы хищники не могли легко найти его местоположение по запаху. К такой же тактике прибегают самки оленей. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Каких животных финские фермеры покрывают светоотражающей краской? 1222 + Ссылка Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей, особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого числа с недавних пор оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становится светоотражающим покрытием. Неправда? Источник: www.bbc.com

Популяции каких животных до сих пор не смешиваются из-за бывшего «железного занавеса»? 839 + Ссылка Хотя «железный занавес» на границе между Чехословакией и ФРГ, представлявший собой заграждения под напряжением с колючей проволокой, давно исчез, обитающие здесь олени за редким исключением не пересекают границу. Такой вывод был сделан после многолетних наблюдений за животными, на которых были надеты ошейники с GPS-навигаторами. Оленята с рождения следуют за матерью и вырабатывают маршруты миграции, поэтому у чешских и немецких оленей до сих пор сохраняются разные ареалы обитания, хотя в настоящее время их ничего не разделяет и все ныне живущие животные родились после падения «железного занавеса». Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему у северных оленей разный цвет глаз зимой и летом? 580 + Ссылка Эффект свечения глаз в темноте у многих животных обусловлен наличием особой структуры позади сетчатки — тапетума. Он отражает поступающий свет, заставляя его ещё раз воздействовать на рецепторы сетчатки, что значительно повышает общую светочувствительность глаза. Тапетум имеют и северные олени, у которых обнаружен феномен изменения цвета глаз: летом они золотистые, а в период полярной ночи — синие. Зимой глаза оленей остаются всегда расширенными, что увеличивает давление на сосуды и изменяет структуру тапетума. Хотя чёткость зрения из-за этих изменений снижается, за счёт сильно повышенной световосприимчивости глаз оленям легче замечать хищников в темноте. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Где существовала единица расстояния, связанная с естественными потребностями оленей? 939 + Ссылка У финских саамов существовала единица измерения расстояний «поронкусема». Она равнялась приблизительно 7,5 км и обозначала дистанцию, которую северный олень мог пройти, пока не захочет сделать перерыв, чтобы помочиться. Сегодня это слово используется для любого неблизкого расстояния, которое трудно измерить заранее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого народа существует обычай кастрирования животных зубами? 1585 + Ссылка Саамы и некоторые другие северные народы издавна практиковали кастрацию оленей зубами. В отличие от полного удаления тестикул ножом, перекусывание яичек зубами делает животных стерильными, то есть послушными, но не прекращает выработку гормона тестостерона, без которого олени не могут набрать достаточную массу тела для тягания саней. К тому же, в условиях неразвитой ветеринарии техника кастрации без оставления открытых ран на теле значительно снижает риск возникновения инфекции. Неправда? Источник: www.reuters.com

В каком направлении обычно ориентируются коровы и олени на пастбищах? 2468 + Ссылка Исследование пастбищ крупного рогатого скота и популяций диких оленей по фотографиям на Google Earth показало, что эти животные обычно выстраиваются по линиям север-юг, то есть их головы обращены или к северу, или к югу. Причём зачастую в одну и ту же сторону смотрит почти всё стадо. Учёные из Германии и Чехии, проводившие этот анализ, предполагают, что такое поведение может объяснить только ориентация по линиям магнитного поля Земли. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

У каких оленей вместо рогов — клыки? 3265 + Ссылка Почти все роды и виды оленей имеют рога. Единственным исключением является обитающий в Китае и Корее водяной олень, у которого рога не растут, зато есть выступающие клыки, что делает его похожим на представителя другого семейства — кабаргу. Во время гона водяные олени вступают в схватки и пытаются клыками порезать противнику шею. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org