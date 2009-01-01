Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи? 42 + Ссылка Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая известная минеральная вода в 1929 году была объявлена радиоактивной? 671 + Ссылка После открытия радиоактивности многие производители стали добавлять в товары массового потребления новые «чудодейственные» вещества. В первой половине 20 века в разных странах выпускались радиоактивные хлеб, зубная паста, косметика, соль для ванн. Некоторым товарам из-за возникшей моды просто давали названия в честь радия, хотя в составе его и не содержалось. Из отечественных примеров можно упомянуть рекламу минеральной воды «Боржоми» 1929 года, которая объявляла её радиоактивной. Неправда? Источник: theoryandpractice.ru

Какова суммарная масса содержания в земной коре самого редкого химического элемента? 1002 + Ссылка Радиоактивный химический элемент астат — наиболее редкий элемент из всех, что встречаются в природе. Если суммировать содержание астата в земной коре в любой момент времени, получится не более одного грамма. Но число это будет почти одинаковым, так как скорость образования радионуклидов астата, входящих в состав радиоактивных рядов урана, постоянна и равна скорости их распада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой затонувший корабль стал источником металла для космических спутников? 11190 + Ссылка Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм», поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик. Неправда? Источник: en.wikipedia.org