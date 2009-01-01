Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о радиации

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи?

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи?

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Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа.

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Метки: радиация, англия, венгрия, кулинария, общепит, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Какая известная минеральная вода в 1929 году была объявлена радиоактивной?

Какая известная минеральная вода в 1929 году была объявлена радиоактивной?

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После открытия радиоактивности многие производители стали добавлять в товары массового потребления новые «чудодейственные» вещества. В первой половине 20 века в разных странах выпускались радиоактивные хлеб, зубная паста, косметика, соль для ванн. Некоторым товарам из-за возникшей моды просто давали названия в честь радия, хотя в составе его и не содержалось. Из отечественных примеров можно упомянуть рекламу минеральной воды «Боржоми» 1929 года, которая объявляла её радиоактивной.

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Метки: радиация, боржоми, продукты, реклама

Источник: theoryandpractice.ru

Какова суммарная масса содержания в земной коре самого редкого химического элемента?

Какова суммарная масса содержания в земной коре самого редкого химического элемента?

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Радиоактивный химический элемент астат — наиболее редкий элемент из всех, что встречаются в природе. Если суммировать содержание астата в земной коре в любой момент времени, получится не более одного грамма. Но число это будет почти одинаковым, так как скорость образования радионуклидов астата, входящих в состав радиоактивных рядов урана, постоянна и равна скорости их распада.

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Метки: химия, астат, радиация, уран

Источник: ru.wikipedia.org

Какой затонувший корабль стал источником металла для космических спутников?

Какой затонувший корабль стал источником металла для космических спутников?

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Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм», поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик.

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Метки: космонавтика, корабли, металлы, первая мировая война, радиация, сталь

Источник: en.wikipedia.org

Когда в обувных магазинах использовали рентгеновское излучение?

Когда в обувных магазинах использовали рентгеновское излучение?

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В 1927 году был запатентован флюороскоп для обувных магазинов, поступивший в американские и европейские салоны. Покупателю делали рентгеновский снимок ног, по которому было очень удобно подбирать обувь. Однако после многочисленных жалоб на ущерб здоровью от ударной дозы радиации (одной женщине даже ампутировали ноги), все аппараты были отозваны и уничтожены.

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Метки: обувь, болезни, магазины, радиация, рентген, технологии

Источник: www.news.com.au

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