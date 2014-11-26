Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой вид обезьян исследователи уличили в занятии проституцией? 67 + Ссылка Сотрудники Йельского госпиталя в городе Нью-Хейвен исследовали экономическое поведение обезьян-капуцинов, вознаграждая их серебристыми дисками, которые они могли потратить на различные угощения. В ходе эксперимента одна самка получила от самца такой диск в обмен на секс и сразу же оплатила им порцию винограда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда, чтобы досрочно выйти из тюрьмы, нужно было жениться на проститутке? 173 + Ссылка В начале 18 века французская колонизация Америки упиралась в нехватку достаточного количества желающих переселиться на другой континент. Миссисипская компания, которая занималась освоением территорий современной Луизианы, пошла на экстравагантный шаг, предложив заключённым тюрем отправиться в Америку и стать свободными, но при условии, что они женятся на проститутках. Всего было отправлено три корабля таких новобрачных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе была написана картина «Авиньонские девицы»? 229 + Ссылка Хотя Пикассо недолгое время жил в Авиньоне, его картина «Авиньонские девицы», с которой многие критики начинают отсчёт кубизма, не имеет отношения к этому городу. Своим названием она обязана борделю в Барселоне на улице де Авиньо — именно там работали пять проституток, изображённых на картине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему институт временного брака в исламе нельзя приравнивать к узаконенной проституции? 219 + Ссылка Мусульманам-шиитам разрешены временные браки, когда муж и жена заранее обговаривают срок их союза. Женщина в таком браке имеет права и обязанности обычной жены, а родившиеся дети являются законными. Критики называют институт временного брака завуалированной легальной проституцией. Признавая наличие проблемы, их оппоненты отмечают, что такая проституция противоречит религиозным нормам, так как после завершения хоть обычного, хоть временного брака женщина обязана выждать идду — период в 4 месяца и 10 дней до следующего замужества. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На чём зарабатывал публичный дом в Праге, посещение которого для мужчин было практически бесплатным? 565 + Ссылка С 2005 по 2010 год в Праге работал публичный дом «Big Sister» (по аналогии с реалити-шоу «Big Brother»), который был нашпигован камерами и зарабатывал на прямых трансляциях всех происходящих внутри событий в Интернете. Услуги проституток в нём были бесплатны, с клиентов-мужчин взималась только единоразовая плата за вход в размере примерно 20$, и в эту сумму входил DVD с записью своих похождений. А если в клуб приходила пара, ей вместе с диском выдавалось и небольшое вознаграждение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в названии фильма «Летят журавли» для Каннского фестиваля журавлей заменили аисты? 965 + Ссылка Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Но для фестиваля название фильма перевели как «Quand passent les cigognes», что значит «Когда прилетают аисты». Дело в том, что буквальный перевод «Les grues volent» из-за многозначности каждого слова означал бы также «Проститутки воруют». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему застрелившего проститутку техасца полностью оправдало жюри присяжных? 1003 + Ссылка По закону штата Техас любой человек может отстаивать свою собственность с использованием оружия в ночное время суток. Руководствуясь им, присяжные оправдали Эзекиля Гилберта, которому грозило пожизненное заключение за убийство проститутки. Гилберт отдал 150$ сутенёру и привёл женщину в дом, а когда та отказалась от секса, сначала не выпускал её, а затем выстрелил из пистолета ей в шею. Неправда? Источник: russian.rt.com

В какой стране находится храм, куда мусульмане приходили за сексом с незнакомцами? 1897 + Ссылка В центре индонезийского острова Ява на горе Кемукус расположен храм, который до недавнего времени активно посещали паломники-мусульмане. Знаменит он весьма странным для такой консервативной религии обычаем — по местным поверьям, если на этом холме ночью заняться сексом с незнакомцем или незнакомкой, тебя ждёт удача в бизнесе. В самые людные дни сюда стекалось до 8 000 паломников, а вокруг ритуала сложилась соответствующая инфраструктура из сдачи комнат в аренду, развлекательных заведений и услуг проституток. Лишь в 2014 году местные власти запретили подобную практику. Неправда? Источник: www.thejakartapost.com

Где до сих пор работает элитная проститутка, рождённая в 1915 году? 3642 + Ссылка Англичанка Милли Купер, рождённая в 1915 году и позже эмигрировавшая в США, стала зарабатывать проституцией с середины 1940-х. После накопления капитала она стала хозяйкой борделя, но в возрасте 64 года вдобавок к этому решила вернуться к собственной практике, чем занимается и по сей день. Милли Купер относится к проституткам элитного класса, зарабатывая за один сеанс 1250 $, а возраст её клиентов разнится от 29 до 92 лет. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какому советскому маршалу иностранное правительство предъявило иск за убийство проститутки? 6052 + Ссылка В ходе советско-китайского вооружённого конфликта на Китайско-восточной железной дороге 1929 года советским снарядом была случайно убита проститутка в японском публичном доме. Консульство Японии предъявило советскому командующему Блюхеру иск на 22 500 иен. Эта сумма была подсчитана исходя из того, сколько лет могла бы прожить эта проститутка, сколько обслужить клиентов за это время и какой доход принести бюджету Японии. Блюхер иск отклонил. Неправда? Источник: www.hrono.ru

Жена какого римского императора содержала публичный дом и сама работала там проституткой? 8163 + Ссылка Жена римского императора Клавдия, Мессалина, была настолько похотлива и развращена, что поражала этим ко многому привыкших современников. По свидетельству историков Тацита и Светония, она не только содержала в Риме публичный дом, но и сама там подрабатывала проституткой, лично обслуживая клиентов. Она даже устроила соревнование с другой известной проституткой и выиграла его, обслужив 50 клиентов против 25. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы замечены в занятии проституцией? 18067 + Ссылка Пингвины Адели строят гнёзда для кладки яиц из гальки. Когда соседние пары отвлекаются, эти пингвины не стесняются воровать их камни. А некоторые самки ради камней занимаются проституцией, хотя имеют постоянного партнёра. Они находят одиноких самцов, которые тоже делают гнёзда в надежде завести свою семью, позволяют им спариться с ними и после этого уносят один или несколько камней в своё гнездо. Неправда? Источник: www.nwf.org

Какое назначение имели древнеримские монеты с изображёнными на них сценами половых актов? 18628 + Ссылка В Древнем Риме существовали бронзовые монеты спинтрии, на которых были изображены эротические сюжеты — как правило, люди в различных позах в момент полового акта. Популярная версия гласит, что они использовались для оплаты услуг проституток в лупанариях, однако прямых доказательств этому не найдено. По другой гипотезе, спинтрии были игровыми жетонами наподобие современных фишек в казино. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом древнегреческие проститутки использовали обувь для рекламы своих услуг? 26656 + Ссылка Древнегреческие проститутки рекламировались с помощью специальных набоек на каблуках своих сандалий, оставляющих на земле призыв «Следуй за мной». Неправда? Источник: en.wikipedia.org