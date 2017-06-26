Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Инаугурация какого президента сопровождалась птичьими трупами? 44 + Ссылка Президент Никсон не хотел, чтобы голуби помешали параду в честь его инаугурации. В связи с этим деревья на пути парада были обработаны специальным пестицидом, который должен был раздражать лапки птиц и тем самым не давать им сидеть на ветвях. Однако некоторые голуби пытались есть этот пестицид и сразу погибали, поэтому шествие Никсона было омрачено множеством птичьих трупов. Неправда? Источник: www.mentalfloss.com

Какое должностное лицо в США называют «назначенным уцелеть»? 161 + Ссылка Если президент США убит, недееспособен или отстранён от должности, исполняющим его обязанности становится вице-президент. Если и вице-президент по аналогичным причинам не может вступить в должность, право переходит к Спикеру Палаты представителей, а всего в списке очерёдности преемственности президентства находятся 18 человек, включая Государственного секретаря, Генерального прокурора и всех министров. Когда все они должны собраться вместе с президентом, например, во время его ежегодного послания Конгрессу или инаугурации, обязательно из этого списка выбирается дежурный преемник или, в буквальном переводе, «назначенный уцелеть». Его помещают в физически удалённое и безопасное место, и если вдруг произойдёт катастрофа или теракт, в результате которых погибнут все высшие лидеры, дежурный преемник станет исполняющим обязанности президента и не допустит хаоса власти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого? 723 + Ссылка Известный портрет Линкольна в полный рост — фотомонтаж. От президента на нём только голова, а всё остальное, включая интерьер кабинета, скопировано с портрета бывшего вице-президента Джона Колдвелла Кэлхуна. По иронии судьбы, Кэлхун был ярым сторонником рабовладельческой политики и образования Конфедерации южных штатов. Сделавший коллаж художник проявил внимание к деталям: на портрете Кэлхуна левая рука лежит на документах о свободной торговле и суверенитете, а та же рука Линкольна — на конституции и прокламации об освобождении рабов. Неправда? Источник: birdinflight.com

Почему шутка президента Картера вызвала гипертрофированный смех японской аудитории? 950 + Ссылка Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться». Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Кто вдохновил на работу в спецслужбах своего будущего спасителя? 587 + Ссылка Джерри Парр заинтересовался карьерой в Секретной службе США ещё мальчиком после выхода на экраны фильма «Кодекс разведки» с Рональдом Рейганом в главной роли. Именно Парр, будучи сотрудником Секретной службы, спас жизнь президента Рейгана во время покушения 1981 года, быстро затолкнув его после начала стрельбы в лимузин и приказав водителю ехать в госпиталь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую шутку адресовал хирургам Рейган с пулей в лёгком? 736 + Ссылка После покушения на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года президента с пулей в лёгком доставили в больницу. Уже на операционном столе Рейган снял кислородную маску и шутливо сказал врачам: «Надеюсь, вы все республиканцы». Один из хирургов, который придерживался либерально-демократических позиций, ответил: «Сегодня, господин президент, мы все республиканцы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в США можно стать президентом, получив только 22% на всенародном голосовании? 452 + Ссылка В США президент избирается не прямым всенародным голосованием, а так называемой коллегией выборщиков. Количество выборщиков штата равно количеству его представителей в Конгрессе, зависящему от численности населения. Любой гражданин имеет право прийти на участок и отдать свой голос, затем каждый штат определяет своего победителя, и все выборщики от этого штата голосуют за него по принципу «победитель получает всё». Из-за такой системы три раза в истории президентом становился кандидат, не набравший большинства во всенародном голосовании, а последний такой случай был в 2016 году, когда избрали Дональда Трампа. Теоретически при экстремальных значениях всех показателей можно выиграть выборы, набрав только 22% во всенародном голосовании. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент издал указ, запрещающий шутки по поводу его фамилии? 570 + Ссылка Первым президентом независимого Зимбабве в 1980 году был избран Канаан Банана. Через два года он инициировал закон, запрещающий гражданам шутить по поводу его фамилии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов? 809 + Ссылка Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой игрушкой американским производителям не удалось заменить плюшевого мишку? 700 + Ссылка 27-м президентом США стал Уильям Тафт, сменив на этом посту Теодора Рузвельта. Видя огромный успех плюшевого мишки «Teddy Bear», названного в честь прежнего главы государства, производители игрушек решили заработать, создав героя теперь уже в честь Тафта. Фабрики изготовили тысячи плюшевых опоссумов под названием «Billy Possum», в СМИ была запущена мощная кампания по их раскрутке с упором на то, что скоро все американские дети выбросят мишек и будут играть только с опоссумами. Однако всё это обернулось полным провалом: спрос на «Billy Possum» не продержался и года, а «Teddy Bear» со временем только упрочил свою популярность. Неправда? Источник: mentalfloss.com

Мэр какого города перед победой на выборах обыграл своих конкурентов в SimCity? 873 + Ссылка Во время кампании по выборам мэра Варшавы 2002 года кандидатам предложили посоревноваться в управлении городом в игре SimCity 3000. Для этого с некоторыми допущениями была смоделирована карта Варшавы, и каждому участнику выдана одинаковая сумма в игровой валюте. Правда, большинство участников предпочло поручить развитие компьютерного города членам своей команды, а сами в это время общались со зрителями, но такая ситуация как раз хорошо отражает суть работы мэра. Лучшего результата добился Лех Качиньский, который затем и победил на выборах, а впоследствии был избран президентом Польши. Неправда? Источник: www.citymetric.com

Какой убийца заранее позаботился о музейном виде орудия преступления? 957 + Ссылка Шарль Гито, совершивший в 1881 году покушение на президента США Джеймса Гарфилда, отчего тот впоследствии скончался, выбрал орудием преступления револьвер «Бульдог». Причём он предпочёл купить модель с рукоятью из слоновой кости, а не обычной деревянной, так как считал, что такой пистолет будет лучше смотреться в музее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким был изначальный проект памятника американским президентам на горе Рашмор? 744 + Ссылка Головы американских президентов Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Теодора Рузвельта на горе Рашмор высекались с 1925 по 1941 год. После смерти главного скульптора Готзума Борглума руководство проектом перешло к его сыну, но вскоре он был прекращён из-за остановки финансирования. Памятник объявили завершённым, хотя изначально планировалось изобразить президентов до талии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент обещал никогда не извиняться за свою страну, несмотря ни на какие факты? 922 + Ссылка 3 июля 1988 года американский ракетный крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский лайнер Airbus, когда тот летел над Персидским заливом в территориальных водах Ирана. Все 290 человек на борту погибли. Правительство США позже заявило, что экипаж крейсера ошибочно распознал самолёт как военный истребитель, который к тому же не отвечал на запросы, и не извинилось за инцидент. Джордж Буш-старший, бывший тогда вице-президентом и баллотировавшийся на пост президента, неоднократно говорил на встречах с избирателями: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент любил разыгрывать своих гостей, падая с ними на автомобиле в озеро? 1422 + Ссылка В 1960-х годах в ФРГ серийно производился гражданский автомобиль-амфибия Amphicar. Одним из его владельцев был американский президент Линдон Джонсон, любивший разыгрывать своих гостей. Приглашая их на автопрогулку по ранчо, президент заезжал на возвышение около озера, а затем пускал машину под откос и кричал про отказавшие тормоза. Когда машина оказывалась в воде, но оставалась на плаву, Джонсон наблюдал за реакцией пассажиров и хохотал. Неправда? Источник: www.nps.gov

Какой деталью своего имиджа Авраам Линкольн обязан письму 11-летней девочки? 1085 + Ссылка В 1860 году, за несколько недель до того, как Линкольна выбрали президентом США, он получил письмо от 11-летней девочки Грейс Беделл. Она сообщила, что горячо поддерживает его и будет агитировать голосовать за него всех родных и знакомых, а также настоятельно посоветовала отрастить бакенбарды. Линкольн в то время имел худощавое и гладко выбритое лицо, однако, по мнению девочки, все леди любят мужчин с бакенбардами и обязательно уговорят мужей голосовать за того, кто будет нравиться им внешне. Линкольн ответил на это письмо, ничего не пообещав, однако вскоре отпустил бороду. Совершая турне по Америке после избрания, президент посетил и городок Грейс, отыскал её в толпе, поцеловал и сказал, что обязан ей своей представительной бородой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая комната Белого дома названа в честь сразу двух президентов? 506 + Ссылка Одна из комнат для встреч в западном крыле Белого дома называется комнатой Рузвельта. Это имя ей дали в 1969 году в честь сразу двух бывших президентов: Теодора Рузвельта, при котором изначально было построено западное крыло, и Франклина Делано Рузвельта, который его расширил. В комнате есть портреты этих президентов, периодически меняющиеся местами. Когда у власти президент-республиканец, портрет Теодора висит над камином, а Франклина — на южной стене, а при президенте-демократе наоборот. Эта традиция нарушалась только при Клинтоне, который решил оставить Теодора Рузвельта над камином. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент вручал премию тем, кто заснул на государственном совещании? 1026 + Ссылка Во время президентства Джорджа Буша-старшего его советником по национальной безопасности был генерал-лейтенант ВВС Брент Скоукрофт, который отличался тем, что часто засыпал на государственных совещаниях. Видя это, Буш учредил специальную премию имени Скоукрофта. Ею награждались те, кто уснул во время встречи с президентом, причём тот оценивал кандидатов на получение награды по трём показателям — продолжительности и глубине сна, а также наличию храпа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему символом Демократической партии США считается осёл? 821 + Ссылка В 1828 году противники будущего американского президента Эндрю Джексона, обыгрывая фамилию, изображали его на карикатурах в виде глупого и упрямого осла (по-английски jackass означает и «осёл», и «болван»). Однако Демократическая партия, которая выдвинула Джексона, обратила это сравнение себе на пользу. Осла стали размещать на агитационных материалах, делая акцент на его трудолюбии, скромности и упорстве — качествах, присущих многим простым американцам. В 1870 году карикатурист Томас Наст дал новый виток популярности представлению демократов ослами, заодно нарисовав Республиканскую партию в образе слона. С того времени эти животные прочно закрепились в массовом сознании в качестве символов партий. Неправда? Источник: www.wisegeek.com

Каким совпадением была отмечена смерть второго и третьего президентов США? 887 + Ссылка Второй и третий президенты США, Джон Адамс и Томас Джефферсон, были среди отцов-основателей, подписавших Декларацию независимости США. По стечению обстоятельств, оба они умерли в один день — 4 июля 1826 года, ровно в 50-ю годовщину подписания Декларации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему президент США никак не поздравил четырёхкратного олимпийского чемпиона? 2651 + Ссылка Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были, по мысли Гитлера, доказать всему миру превосходство немецких атлетов и арийской расы в целом. Эти планы нарушил американский чернокожий спортсмен Джесси Оуэнс, выигравший четыре золотые медали в беге и прыжках. Гитлер не пожал ему руки, хотя это не касалось лично Оуэнса — фюрер в принципе отказался обмениваться рукопожатием с победителями из других стран, но после Олимпиады послал всем им памятные письма со своей фотографией. А вот президент США Франклин Делано Рузвельт никак не поощрил чемпиона — ни приглашением в Белый Дом, ни даже телеграммой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой американский президент надолго потерял код для открытия ядерного чемоданчика? 1446 + Ссылка На следующее утро после того, как скандал с Моникой Левински стал новостью международного масштаба, у Билла Клинтона была дежурная встреча с военным, ответственным за постоянное сопровождение «ядерного чемоданчика». Офицер попросил у президента карточку с кодом для открытия портфеля, чтобы поменять его на новый, на что Клинтон признался, что где-то потерял эту карточку. Причём он не смог вспомнить, как давно её потерял — возможно, с того момента прошли недели или месяцы. Неправда? Источник: www.aim.org

Президент какой страны пытался ночью в Вашингтоне купить пиццу, будучи в одних трусах? 5235 + Ссылка В 1995 году Борис Ельцин приехал с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Биллом Клинтоном. Как сообщается в автобиографической книге последнего, поздно вечером охранник Секретной службы США обнаружил пьяного Ельцина в трусах за пределами резиденции на Пенсильвания-авеню. Выяснилось, что президент пытался поймать такси, чтобы съездить за пиццей. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

На какого американского президента однажды напал дикий кролик? 2605 + Ссылка Однажды президент США Джимми Картер рыбачил, и в это время к его лодке подплыл водяной кролик, который угрожающе шипел и пытался забраться на борт. Картер отбился от него веслом, после чего кролик развернулся и уплыл. Эта история попала в газеты с заголовками вида «Президент атакован кроликом», а критики Картера стали считать это происшествие символом его слабой политики и будущего разгромного поражения на выборах от Рейгана через год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой политик выступал перед избирателями полтора часа с пулей в груди? 5388 + Ссылка Когда Теодор Рузвельт в 1912 году баллотировался в президенты, во время одной из встреч с избирателями в него выстрелили. Пуля попала в грудь, пробив футляр от очков и толстую рукопись с речью, которую он хотел произнести. Однако Рузвельт не покинул места — он привлёк внимание публики к тому, что в него только что стреляли, и говорил затем полтора часа. Понять то, что ранение неопасно для жизни, помог охотничий опыт — так как он не кашлял кровью, значит, пуля не пробила лёгкое. Впоследствии подтвердилось, что пуля вошла глубоко в грудь, но извлекать её было даже рискованнее, чем оставить как есть, и Рузвельт носил её всю жизнь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент ездил на гангстерском автомобиле? 4717 + Ссылка В 1933 году президент США Франклин Делано Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли — сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен. После этого случая служба безопасности озаботилась поиском защищённого автомобиля, в качестве которого был выбран конфискованный двумя годами ранее у Аль Капоне бронированный Кадиллак. Кроме брони по всему корпусу и пуленепробиваемых стёкол, эта машина была оборудована скрытыми бойницами в дверях, а через откидывающееся заднее стекло можно было вести огонь даже из пулемёта. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему Теодор Рузвельт не доверял Жиллетту и отказался от выгодного предложения? 5062 + Ссылка В 1910 году изобретатель безопасной бритвы Кинг Кэмп Жиллетт предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту большую сумму денег за то, чтобы он возглавил его корпорацию в штате Аризона. Рузвельт отказал под предлогом того, что не доверяет человеку, которые делает бритвы и носит усы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал? 4357 + Ссылка Открытие крупных технологических объектов часто сопровождается тем, что процесс запускается нажатием на символическую кнопку официальным лицом. Когда строили Панамский канал, пошли ещё дальше: кнопку разместили прямо в кабинете у президента США Вудро Вильсона. Когда он нажал её, сигнал по телеграфу ушёл в Панаму, запустив детонацию взрывчатки на плотине. После взрыва вода из искусственного озера Гатун наводнила канал Кулебра и по этому пути стало возможно пройти судам от Тихого до Атлантического океана. Неправда? Источник: www.pancanal.com

Какой президент США был перезахоронен 17 раз? 5571 + Ссылка Президент США Авраам Линкольн после смерти был перезахоронен 17 раз либо из-за реконструкции гробницы, либо по причинам безопасности. При этом шесть раз его гроб вскрывался. Только в 1901 году, через 36 лет после смерти, тело Линкольна нашло окончательный покой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что однажды Ельцин приказал сделать с его пресс-секретарём Костиковым? 8093 + Ссылка Летом 1994 года Борис Ельцин посетил Красноярск, где ему устроили катание на теплоходе по Енисею. Во время него подвыпивший пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков стал приставать к Ельцину с шутками. Тот отдал команду стоящим рядом помощникам выбросить Костикова за борт, что и было выполнено. Неправда? Источник: lib.ru

Где церемонию открытия Национальной недели пунктуальности задержали на час? 5347 + Ссылка В 1998 году на Филиппинах была проведена Национальная неделя пунктуальности. Её задачей было приучить филиппинцев прибывать вовремя на деловые встречи и другие мероприятия. Однако президент страны Фидель Рамос опоздал на церемонию открытия недели на час. Неправда? Источник: old.nkj.ru