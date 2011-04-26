Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Откуда пошла традиция есть пончики среди американских полицейских?
Согласно стереотипу, прежде всего киношному, американские полицейские больше всего любят пончики. Эта традиция берёт начало в послевоенные годы. Полицейским зачастую приходится работать в ночную смену, а в то время почти единственными работавшими в это время заведениями общепита были как раз кафе с пончиками. Владельцы некоторых таких точек даже предлагали особые условия для стражей порядка, так как их периодическое присутствие придавало спокойствие ночному персоналу.
Источник: time.com
Сколько человек за всю историю существования исландской полиции убито её сотрудниками?
За всю историю существования полиции в Исландии её сотрудники всего один раз убили человека. Это случилось в 2013 году, когда вооружённый дробовиком мужчина открыл из своего окна стрельбу по прохожим и машинам. После проникновения в квартиру полицейские тоже подверглись обстрелу и были вынуждены открыть ответный огонь. Начальник полиции принёс соболезнования родным погибшего, а участвовавшим в операции сотрудникам была предложена психологическая помощь.
Источник: en.wikipedia.org
Какой цифре было кратно жалованье доносчиков в дореволюционной России?
В дореволюционной России базовое жалованье тайных сотрудников полиции, то есть доносчиков, составляло 30 рублей в год. Ценным кадрам платили и больше, в особых случаях сумма доходила до 30 000 в год, но она всегда была кратна 30. Хотя причина этого нигде не была зафиксирована, аналогия с Иудой и 30 сребренниками была всем понятна.
Источник: www.kommersant.ru
Почему американская полиция однажды решила, что одну из радиостанций захватили террористы Саддама Хусейна?
В 1991 году радиостанция KLSK FM в американском городе Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на станцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция: один человек заявил, что ди-джей, видимо, получил инфаркт, а другой — что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
Источник: www.superseventies.com
Где полицейские могут ходить, держась за руки, выражая таким образом простую мужскую дружбу?
В Непале и в Индии часто можно увидеть гуляющих по улице мужчин, включая даже полицейских, которые держатся за руки. В таком поведении здесь не видят ничего предосудительного — мужчины просто обозначают свою дружбу, а вовсе не гомосексуальные отношения.
Источник: todayilearned.co.uk
Почему полиция перестала искать убийцу, подозреваемую в 40 преступлениях с 1993 года?
Начиная с 1993 года на территории Германии, Австрии и Франции было совершено 40 преступлений, в том числе 6 убийств, после которых на месте преступления или на теле жертвы находили образцы одного ДНК женщины. Предполагаемая убийца получила известность как «Фантом из Хейлбронна». Полиция не могла найти никаких зацепок, да и в преступлениях не было ничего общего — совершенно разные жертвы, места, сообщники. Только в 2009 году было установлено, что связи между всеми этими случаями действительно нет. Оказалось, что пробы ДНК брали ватными палочками, которые были изначально загрязнены ДНК их упаковщицы на австрийской фабрике.
Источник: en.wikipedia.org
Сколько раз в среднем стреляет за свою карьеру американский полицейский?
По данным статистики, средний американский полицейский за свою карьеру использует табельное оружие раз в 27 лет. А в телесериалах средний полицейский стреляет на поражение не меньше 10 раз.
Источник: nauka.relis.ru