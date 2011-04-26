Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Откуда пошла традиция есть пончики среди американских полицейских? 58 + Ссылка Согласно стереотипу, прежде всего киношному, американские полицейские больше всего любят пончики. Эта традиция берёт начало в послевоенные годы. Полицейским зачастую приходится работать в ночную смену, а в то время почти единственными работавшими в это время заведениями общепита были как раз кафе с пончиками. Владельцы некоторых таких точек даже предлагали особые условия для стражей порядка, так как их периодическое присутствие придавало спокойствие ночному персоналу. Неправда? Источник: time.com

Сколько человек за всю историю существования исландской полиции убито её сотрудниками? 327 + Ссылка За всю историю существования полиции в Исландии её сотрудники всего один раз убили человека. Это случилось в 2013 году, когда вооружённый дробовиком мужчина открыл из своего окна стрельбу по прохожим и машинам. После проникновения в квартиру полицейские тоже подверглись обстрелу и были вынуждены открыть ответный огонь. Начальник полиции принёс соболезнования родным погибшего, а участвовавшим в операции сотрудникам была предложена психологическая помощь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой цифре было кратно жалованье доносчиков в дореволюционной России? 964 + Ссылка В дореволюционной России базовое жалованье тайных сотрудников полиции, то есть доносчиков, составляло 30 рублей в год. Ценным кадрам платили и больше, в особых случаях сумма доходила до 30 000 в год, но она всегда была кратна 30. Хотя причина этого нигде не была зафиксирована, аналогия с Иудой и 30 сребренниками была всем понятна. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Почему американская полиция однажды решила, что одну из радиостанций захватили террористы Саддама Хусейна? 4971 + Ссылка В 1991 году радиостанция KLSK FM в американском городе Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на станцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция: один человек заявил, что ди-джей, видимо, получил инфаркт, а другой — что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн. Неправда? Источник: www.superseventies.com

Где полицейские могут ходить, держась за руки, выражая таким образом простую мужскую дружбу? 7909 + Ссылка В Непале и в Индии часто можно увидеть гуляющих по улице мужчин, включая даже полицейских, которые держатся за руки. В таком поведении здесь не видят ничего предосудительного — мужчины просто обозначают свою дружбу, а вовсе не гомосексуальные отношения. Неправда? Источник: todayilearned.co.uk

Почему полиция перестала искать убийцу, подозреваемую в 40 преступлениях с 1993 года? 8327 + Ссылка Начиная с 1993 года на территории Германии, Австрии и Франции было совершено 40 преступлений, в том числе 6 убийств, после которых на месте преступления или на теле жертвы находили образцы одного ДНК женщины. Предполагаемая убийца получила известность как «Фантом из Хейлбронна». Полиция не могла найти никаких зацепок, да и в преступлениях не было ничего общего — совершенно разные жертвы, места, сообщники. Только в 2009 году было установлено, что связи между всеми этими случаями действительно нет. Оказалось, что пробы ДНК брали ватными палочками, которые были изначально загрязнены ДНК их упаковщицы на австрийской фабрике. Неправда? Источник: en.wikipedia.org