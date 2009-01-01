Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки? 62 + Ссылка На картине Репина «Запорожцы» все казаки в одежде, и только один — голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой художник любил помещать на стены изображаемых помещений репродукции других своих картин? 679 + Ссылка В левом верхнем углу картины Решетникова «Опять двойка» висит репродукция его другого известного полотна — «Прибыл на каникулы». В свою очередь, репродукция «Опять двойки» находится в левом верхнем углу картины «Переэкзаменовка», для которой позировал тот же мальчик. Её главный герой сидит за столом летом в сельском доме и зубрит, в то время как остальные дети играют на улице. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой? 392 + Ссылка На знаменитой картине Флавицкого «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами? 574 + Ссылка Исследования «Чёрного квадрата» Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками — одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая — к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно чёрному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами. Неправда? Источник: meduza.io

Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок? 728 + Ссылка Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации. Неправда? Источник: www.nzherald.co.nz

Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми? 1346 + Ссылка В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых учёных с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны. Этими учёными были Пётр Капица и Николай Семёнов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Название какой картины Рембрандта противоположно замыслу художника? 827 + Ссылка Написанная в 1642 году картина Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» со временем стала более известна как «Ночной дозор». Однако при реставрации полотна в 1947 году выяснилось, что слово «ночной» здесь не очень уместно. Рембрандт покрыл картину несколькими слоями тёмного лака, а за долгие годы нахождения в амстердамской ратуше она ещё и стала жертвой копоти от камина. Очистка полотна вкупе с анализом теней от персонажей показали, что действие происходит между полуднем и двумя часами дня. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему Рембрандт изменил черты лица Данаи в процессе написания картины? 510 + Ссылка Знаменитая картина Рембрандта «Даная» не сразу обрела знакомый нам вид. Исследование с помощью рентгенограмм показало, что лицо изображённой женщины изначально было другим и больше напоминало жену художника Саскию. Однако после смерти супруги Рембрандт изменил черты лица Данаи, приблизив их к образу своей новой пассии Гертье Диркс. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине? 1263 + Ссылка На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто нарисовал обнажённую версию Мона Лизы? 2824 + Ссылка Одним из студентов Леонардо да Винчи был юноша по имени Салаи. Многие искусствоведы уверены, что именно он был моделью для картин Леонардо «Иоанн Креститель» и «Бахус». Существуют также версии, что переодетый в женское платье Салаи послужил образом самой Моны Лизы, и что между учеником и учителем была интимная связь. Работы самого Салаи мало известны, одной из них является обнажённая версия Джоконды под названием «Монна Ванна». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды? 2817 + Ссылка На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»? 3540 + Ссылка Художников Эдуарда Мане и Клода Моне иногда путают — ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Мане «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем? 7761 + Ссылка В 2006 году американский магнат Стив Уинн согласился продать картину Пабло Пикассо «Сон» за 139 миллионов долларов, и это стало бы одной из самых больших цен в истории за произведение искусства. Однако при демонстрации картины Уинн слишком сильно размахивал руками и порвал полотно локтем. Владелец расценил это как знак свыше и принял решение не продавать картину после восстановления. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»? 8626 + Ссылка В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины, — взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию её детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил. Неправда? Источник: ilya-repin.ru

Почему Пикассо топил печь своими картинами? 6904 + Ссылка В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org