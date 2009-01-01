Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки?
На картине Репина «Запорожцы» все казаки в одежде, и только один — голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой художник любил помещать на стены изображаемых помещений репродукции других своих картин?
В левом верхнем углу картины Решетникова «Опять двойка» висит репродукция его другого известного полотна — «Прибыл на каникулы». В свою очередь, репродукция «Опять двойки» находится в левом верхнем углу картины «Переэкзаменовка», для которой позировал тот же мальчик. Её главный герой сидит за столом летом в сельском доме и зубрит, в то время как остальные дети играют на улице.
Источник: ru.wikipedia.org
Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой?
На знаменитой картине Флавицкого «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами?
Исследования «Чёрного квадрата» Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками — одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая — к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно чёрному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.
Источник: meduza.io
Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок?
Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации.
Источник: www.nzherald.co.nz
Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми?
В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых учёных с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны. Этими учёными были Пётр Капица и Николай Семёнов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы.
Источник: ru.wikipedia.org
Название какой картины Рембрандта противоположно замыслу художника?
Написанная в 1642 году картина Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» со временем стала более известна как «Ночной дозор». Однако при реставрации полотна в 1947 году выяснилось, что слово «ночной» здесь не очень уместно. Рембрандт покрыл картину несколькими слоями тёмного лака, а за долгие годы нахождения в амстердамской ратуше она ещё и стала жертвой копоти от камина. Очистка полотна вкупе с анализом теней от персонажей показали, что действие происходит между полуднем и двумя часами дня.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Почему Рембрандт изменил черты лица Данаи в процессе написания картины?
Знаменитая картина Рембрандта «Даная» не сразу обрела знакомый нам вид. Исследование с помощью рентгенограмм показало, что лицо изображённой женщины изначально было другим и больше напоминало жену художника Саскию. Однако после смерти супруги Рембрандт изменил черты лица Данаи, приблизив их к образу своей новой пассии Гертье Диркс.
Источник: ru.wikipedia.org
Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине?
На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто нарисовал обнажённую версию Мона Лизы?
Одним из студентов Леонардо да Винчи был юноша по имени Салаи. Многие искусствоведы уверены, что именно он был моделью для картин Леонардо «Иоанн Креститель» и «Бахус». Существуют также версии, что переодетый в женское платье Салаи послужил образом самой Моны Лизы, и что между учеником и учителем была интимная связь. Работы самого Салаи мало известны, одной из них является обнажённая версия Джоконды под названием «Монна Ванна».
Источник: en.wikipedia.org
Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды?
На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену».
Источник: ru.wikipedia.org
Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»?
Художников Эдуарда Мане и Клода Моне иногда путают — ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Мане «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве».
Источник: en.wikipedia.org
Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем?
В 2006 году американский магнат Стив Уинн согласился продать картину Пабло Пикассо «Сон» за 139 миллионов долларов, и это стало бы одной из самых больших цен в истории за произведение искусства. Однако при демонстрации картины Уинн слишком сильно размахивал руками и порвал полотно локтем. Владелец расценил это как знак свыше и принял решение не продавать картину после восстановления.
Источник: www.lenta.ru
Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»?
В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины, — взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию её детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил.
Источник: ilya-repin.ru
Почему Пикассо топил печь своими картинами?
В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров.
Источник: en.wikipedia.org
Какая картина долго висела в музее вверх ногами?
В Нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.
Источник: en.wikipedia.org