Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты о картинах

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки?

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки?

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На картине Репина «Запорожцы» все казаки в одежде, и только один — голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава.

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Метки: картины, искусство, казаки, карты, репин

Источник: ru.wikipedia.org

Какой художник любил помещать на стены изображаемых помещений репродукции других своих картин?

Какой художник любил помещать на стены изображаемых помещений репродукции других своих картин?

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В левом верхнем углу картины Решетникова «Опять двойка» висит репродукция его другого известного полотна — «Прибыл на каникулы». В свою очередь, репродукция «Опять двойки» находится в левом верхнем углу картины «Переэкзаменовка», для которой позировал тот же мальчик. Её главный герой сидит за столом летом в сельском доме и зубрит, в то время как остальные дети играют на улице.

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Метки: искусство, каникулы, картины, опять двойка, решетников

Источник: ru.wikipedia.org

Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой?

Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой?

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На знаменитой картине Флавицкого «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее.

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Метки: картины, елизавета петровна, искусство, княжна тараканова, наводнения, пугачёв, россия, санкт-петербург, флавицкий

Источник: ru.wikipedia.org

Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами?

Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами?

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Исследования «Чёрного квадрата» Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками — одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая — к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно чёрному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.

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Метки: чёрный квадрат, искусство, картины, малевич, россия, третьяковская галерея

Источник: meduza.io

Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок?

Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок?

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Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации.

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Метки: подделки, венгрия, искусство, картины, моне, новая зеландия, пикассо, художники

Источник: www.nzherald.co.nz

Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми?

Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми?

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В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых учёных с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны. Этими учёными были Пётр Капица и Николай Семёнов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы.

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Метки: картины, искусство, кустодиев, николай семёнов, нобелевская премия, пётр капица, ссср, учёные, физика, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Название какой картины Рембрандта противоположно замыслу художника?

Название какой картины Рембрандта противоположно замыслу художника?

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Написанная в 1642 году картина Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» со временем стала более известна как «Ночной дозор». Однако при реставрации полотна в 1947 году выяснилось, что слово «ночной» здесь не очень уместно. Рембрандт покрыл картину несколькими слоями тёмного лака, а за долгие годы нахождения в амстердамской ратуше она ещё и стала жертвой копоти от камина. Очистка полотна вкупе с анализом теней от персонажей показали, что действие происходит между полуднем и двумя часами дня.

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Метки: картины, амстердам, искусство, рембрандт

Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему Рембрандт изменил черты лица Данаи в процессе написания картины?

Почему Рембрандт изменил черты лица Данаи в процессе написания картины?

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Знаменитая картина Рембрандта «Даная» не сразу обрела знакомый нам вид. Исследование с помощью рентгенограмм показало, что лицо изображённой женщины изначально было другим и больше напоминало жену художника Саскию. Однако после смерти супруги Рембрандт изменил черты лица Данаи, приблизив их к образу своей новой пассии Гертье Диркс.

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Метки: картины, даная, искусство, рембрандт

Источник: ru.wikipedia.org

Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине?

Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине?

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На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями.

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Метки: искусство, джордж вашингтон, картины, сша, цензура

Источник: ru.wikipedia.org

Кто нарисовал обнажённую версию Мона Лизы?

Кто нарисовал обнажённую версию Мона Лизы?

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Одним из студентов Леонардо да Винчи был юноша по имени Салаи. Многие искусствоведы уверены, что именно он был моделью для картин Леонардо «Иоанн Креститель» и «Бахус». Существуют также версии, что переодетый в женское платье Салаи послужил образом самой Моны Лизы, и что между учеником и учителем была интимная связь. Работы самого Салаи мало известны, одной из них является обнажённая версия Джоконды под названием «Монна Ванна».

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Метки: искусство, картины, леонардо, мона лиза, художники

Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды?

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды?

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На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену».

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Метки: репин, александр ii, иван грозный, искусство, испания, картины, коррида, кровь, римский-корсаков, россия, художники

Источник: ru.wikipedia.org

Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»?

Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»?

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Художников Эдуарда Мане и Клода Моне иногда путают — ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Мане «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве».

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Метки: искусство, картины, франция, художники

Источник: en.wikipedia.org

Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем?

Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем?

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В 2006 году американский магнат Стив Уинн согласился продать картину Пабло Пикассо «Сон» за 139 миллионов долларов, и это стало бы одной из самых больших цен в истории за произведение искусства. Однако при демонстрации картины Уинн слишком сильно размахивал руками и порвал полотно локтем. Владелец расценил это как знак свыше и принял решение не продавать картину после восстановления.

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Метки: искусство, деньги, картины, пикассо, рекорды

Источник: www.lenta.ru

Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»?

Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»?

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В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины, — взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию её детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил.

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Метки: искусство, иван грозный, картины, репин, россия, третьяковская галерея, художники

Источник: ilya-repin.ru

Почему Пикассо топил печь своими картинами?

Почему Пикассо топил печь своими картинами?

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В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров.

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Метки: искусство, бедность, картины, париж, пикассо, франция, художники

Источник: en.wikipedia.org

Какая картина долго висела в музее вверх ногами?

Какая картина долго висела в музее вверх ногами?

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В Нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

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Метки: искусство, картины, матисс, музеи, нью-йорк, сша, художники

Источник: en.wikipedia.org

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