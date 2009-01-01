Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком городе была написана картина «Авиньонские девицы»? 71 + Ссылка Хотя Пикассо недолгое время жил в Авиньоне, его картина «Авиньонские девицы», с которой многие критики начинают отсчёт кубизма, не имеет отношения к этому городу. Своим названием она обязана борделю в Барселоне на улице де Авиньо — именно там работали пять проституток, изображённых на картине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок? 986 + Ссылка Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации. Неправда? Источник: www.nzherald.co.nz

Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем? 7831 + Ссылка В 2006 году американский магнат Стив Уинн согласился продать картину Пабло Пикассо «Сон» за 139 миллионов долларов, и это стало бы одной из самых больших цен в истории за произведение искусства. Однако при демонстрации картины Уинн слишком сильно размахивал руками и порвал полотно локтем. Владелец расценил это как знак свыше и принял решение не продавать картину после восстановления. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Почему можно считать, что курение спасло жизнь Пикассо? 10937 + Ссылка Акушерка посчитала Пабло Пикассо мертворождённым. Спас ребёнка его дядя, который курил сигары. Увидев младенца, лежащего на столе, он пустил дым ему в лицо, после чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение спасло Пикассо жизнь. Неправда? Источник: books.google.ru