Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой предмет из быта индейцев дал название поведению пингвинов? 53 + Ссылка Пингвины передвигаются по суше не только на ногах. Они могут съезжать с возвышенностей на животе, корректируя курс лапами. Такое поведение в английском языке даже называют отдельным словом — tobogganing — от названия тобоггана, бесполозных саней, которыми пользовались индейцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие млекопитающие уличены в изнасиловании пингвинов? 1410 + Ссылка Южноафриканские исследователи начиная с 2006 года зафиксировали несколько случаев изнасилования королевских пингвинов морскими котиками на субантарктическом острове Марион. В одном эпизоде после акта копуляции котик убил и съел птицу. Назвать причины такого необычного поведения ластоногих, ищущих сексуального контакта с представителями другого класса животного мира, учёные пока затрудняются. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким образом пингвины помогали китобоям на Фолклендских островах? 779 + Ссылка Европейцы начали активно колонизировать Фолклендские острова в 18 и 19 веках, и многие поселенцы занимались китобойным промыслом. Для топления китовьего сала и получения ворвани требуется большое количество топлива, которым в те времена обычно служила древесина, однако на Фолклендах очень мало деревьев. Китобои решили эту проблему с помощью обитающих здесь же пингвинов — оказалось, что они очень хорошо горят благодаря наличию толстого слоя подкожного жира, а поймать их не составляло никакого труда. Неправда? Источник: mentalfloss.com

Существует ли профессия переворачивателя пингвинов? 6347 + Ссылка После военного конфликта 1982 года между Англией и Аргентиной появилась история о пингвинах Фолклендских островов, которые падают на спину от задирания головы на летящие низко самолёты или вертолёты и не в силах подняться обратно на ноги. С течением времени слух обрастал деталями, включая появление новой профессии под названием «переворачиватель пингвинов» — специального военнослужащего, который спасает опрокинутых птиц от умирания. Опасения общественности стали настолько высоки, что в 2001 году группа британских учёных провела долговременное исследование в Антарктиде, в течение которого не зафиксировала ни одного случая падения пингвинов при приближении вертолёта. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какие пингвины круглый год живут при температуре выше 20 °C? 3022 + Ссылка Не все пингвины живут в Антарктиде или прилегающих к открытому морю Южного полушария территориях с холодным климатом. На Галапагосских островах, которые находятся почти на экваторе, обитает вид под названием галапагосские пингвины. Здесь круглый год температуры воды составляет +22...+24 °C, а воздуха — +18...+28 °C. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом императорские пингвины кооперируются, чтобы согреться? 4297 + Ссылка Императорские пингвины кооперируются, чтобы согреться — они собираются в плотные группы, температура внутри которых может достигать +35 °C при температуре окружающего воздуха −20 °C. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы замечены в занятии проституцией? 18067 + Ссылка Пингвины Адели строят гнёзда для кладки яиц из гальки. Когда соседние пары отвлекаются, эти пингвины не стесняются воровать их камни. А некоторые самки ради камней занимаются проституцией, хотя имеют постоянного партнёра. Они находят одиноких самцов, которые тоже делают гнёзда в надежде завести свою семью, позволяют им спариться с ними и после этого уносят один или несколько камней в своё гнездо. Неправда? Источник: www.nwf.org

Почему талисманом операционной системы Linux стал пингвин? 10866 + Ссылка Однажды Линуса Торвальдса, ещё до того, как он создал операционную систему Linux, в зоопарке укусил пингвин. Это стало одной из причин выбора талисмана Линукса — пингвина Такса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org