Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой предмет из быта индейцев дал название поведению пингвинов?
Пингвины передвигаются по суше не только на ногах. Они могут съезжать с возвышенностей на животе, корректируя курс лапами. Такое поведение в английском языке даже называют отдельным словом — tobogganing — от названия тобоггана, бесполозных саней, которыми пользовались индейцы.
Источник: en.wikipedia.org
Какие млекопитающие уличены в изнасиловании пингвинов?
Южноафриканские исследователи начиная с 2006 года зафиксировали несколько случаев изнасилования королевских пингвинов морскими котиками на субантарктическом острове Марион. В одном эпизоде после акта копуляции котик убил и съел птицу. Назвать причины такого необычного поведения ластоногих, ищущих сексуального контакта с представителями другого класса животного мира, учёные пока затрудняются.
Источник: lenta.ru
Каким образом пингвины помогали китобоям на Фолклендских островах?
Европейцы начали активно колонизировать Фолклендские острова в 18 и 19 веках, и многие поселенцы занимались китобойным промыслом. Для топления китовьего сала и получения ворвани требуется большое количество топлива, которым в те времена обычно служила древесина, однако на Фолклендах очень мало деревьев. Китобои решили эту проблему с помощью обитающих здесь же пингвинов — оказалось, что они очень хорошо горят благодаря наличию толстого слоя подкожного жира, а поймать их не составляло никакого труда.
Источник: mentalfloss.com
Существует ли профессия переворачивателя пингвинов?
После военного конфликта 1982 года между Англией и Аргентиной появилась история о пингвинах Фолклендских островов, которые падают на спину от задирания головы на летящие низко самолёты или вертолёты и не в силах подняться обратно на ноги. С течением времени слух обрастал деталями, включая появление новой профессии под названием «переворачиватель пингвинов» — специального военнослужащего, который спасает опрокинутых птиц от умирания. Опасения общественности стали настолько высоки, что в 2001 году группа британских учёных провела долговременное исследование в Антарктиде, в течение которого не зафиксировала ни одного случая падения пингвинов при приближении вертолёта.
Источник: news.bbc.co.uk
Какие пингвины круглый год живут при температуре выше 20 °C?
Не все пингвины живут в Антарктиде или прилегающих к открытому морю Южного полушария территориях с холодным климатом. На Галапагосских островах, которые находятся почти на экваторе, обитает вид под названием галапагосские пингвины. Здесь круглый год температуры воды составляет +22...+24 °C, а воздуха — +18...+28 °C.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом императорские пингвины кооперируются, чтобы согреться?
Императорские пингвины кооперируются, чтобы согреться — они собираются в плотные группы, температура внутри которых может достигать +35 °C при температуре окружающего воздуха −20 °C. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие птицы замечены в занятии проституцией?
Пингвины Адели строят гнёзда для кладки яиц из гальки. Когда соседние пары отвлекаются, эти пингвины не стесняются воровать их камни. А некоторые самки ради камней занимаются проституцией, хотя имеют постоянного партнёра. Они находят одиноких самцов, которые тоже делают гнёзда в надежде завести свою семью, позволяют им спариться с ними и после этого уносят один или несколько камней в своё гнездо.
Источник: www.nwf.org
Почему талисманом операционной системы Linux стал пингвин?
Однажды Линуса Торвальдса, ещё до того, как он создал операционную систему Linux, в зоопарке укусил пингвин. Это стало одной из причин выбора талисмана Линукса — пингвина Такса.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда в Антарктиде взялся участок травы в виде буквы М?
Учёные долго гадали, каково происхождение странного участка травы в виде двухметровой буквы М на одном из островов Антарктиды. По сообщению чилийского исследователя, эту «букву» несколько лет назад выложил польский учёный из экскрементов пингвинов в честь своей возлюбленной Магды.
Источник: www.reuters.com