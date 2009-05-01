Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Из чего делают бумагу, которую ошибочно называют рисовой? 49 + Ссылка Традиционную японскую бумагу васи, которую очень сложно порвать руками, часто называют рисовой бумагой. На самом деле она изготавливается вовсе не из риса, а из коры деревьев — например, бруссонетии, или японского бумажного дерева. Васи применяют в каллиграфии, оригами, для оклеивания раздвижных дверей, а во время Второй Мировой из неё делали даже оболочки аэростатов, которые должны были нести бомбы на территорию США. Впрочем, существует ещё съедобная рисовая бумага, в которую заворачивают начинку — для её изготовления действительно используется рисовая мука. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему порез бумагой может вызвать гораздо более острую боль, чем порез ножом? 1270 + Ссылка Многие люди, порезавшись бумагой, испытывают значительно более острую боль, чем при порезе ножом. Это объясняется тем, что порез бумагой, как правило, неглубокий, и при нём выделяется мало крови или она не выделяется совсем, оставляя нервные окончания открытыми для раздражения воздухом. Если же порез глубокий, в ход идут другие факторы: во-первых, неоднородная шероховатая структура бумаги причиняет коже больше микроскопических повреждений, чем ровное острие ножа, во-вторых, дополнительное раздражение вызывают химические вещества, которыми пропитаны бумажные волокна. Также нужно учесть, что большинство порезов от бумаги случаются на кончиках пальцев, где расположено гораздо больше нервных рецепторов по сравнению с другими частями тела. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Название какого фантастического романа было сформулировано его автором ошибочно? 4318 + Ссылка Название романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» было выбрано потому, что, якобы, при этой температуре самовоспламеняется бумага (а по сюжету романа правительство пытается изъять и сжечь у населения все книги). На самом деле бумага самовозгорается при температуре чуть выше 450 градусов по Цельсию. По признанию Брэдбери, ошибка была вызвана тем, что при выборе названия он консультировался со специалистом из пожарной службы, который и спутал температурные шкалы. Неправда? Источник: garydexter.blogspot.com

Для чего в английском парламенте используется телячья кожа? 4729 + Ссылка Английский и ирландский парламенты по сей день печатают принятые ими акты на велене — бумаге из телячьей кожи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org