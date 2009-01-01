Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое бедствие сделало возможным появление пейзажа на фоне рабочего стола Windows XP? 64 + Ссылка В качестве стандартного фона рабочего стола Windows XP была выбрана сделанная в Калифорнии фотография «Безмятежность». Её появление стало возможно благодаря вредителю филлоксере, поражающей виноградники. Они были убраны с этих холмов на несколько лет как раз вследствие заражения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как была создана фоновая картинка рабочего стола Windows 10? 469 + Ссылка Фоновая картинка для рабочего стола Windows 10 — это совсем не продукт творчества в графическом редакторе. Для её создания Microsoft привлекла фотостудию, где были использованы большая конструкция с четырьмя экранами, камеры, разные источники света и дым. Неправда? Источник: www.theverge.com

Какая функция, помимо развлекательной, была возложена на «Косынку» и «Сапёр»? 635 + Ссылка Известные стандартные игры Windows — «Косынка», «Свободная ячейка» и «Сапёр» — были включены в операционную систему неслучайно. Помимо развлекательной функции, они, по замыслу разработчиков, должны были помочь пользователям в освоении мыши и адаптации к графическому интерфейсу после интерфейса командной строки. В упомянутых пасьянсах оттачивался навык drag'n'drop, а «Сапёр» учил точному позиционированию кликов и правильному использованию обеих кнопок мыши. Неправда? Источник: geektimes.ru