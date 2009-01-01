Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое бедствие сделало возможным появление пейзажа на фоне рабочего стола Windows XP?
В качестве стандартного фона рабочего стола Windows XP была выбрана сделанная в Калифорнии фотография «Безмятежность». Её появление стало возможно благодаря вредителю филлоксере, поражающей виноградники. Они были убраны с этих холмов на несколько лет как раз вследствие заражения.
Источник: ru.wikipedia.org
Как была создана фоновая картинка рабочего стола Windows 10?
Фоновая картинка для рабочего стола Windows 10 — это совсем не продукт творчества в графическом редакторе. Для её создания Microsoft привлекла фотостудию, где были использованы большая конструкция с четырьмя экранами, камеры, разные источники света и дым.
Источник: www.theverge.com
Какая функция, помимо развлекательной, была возложена на «Косынку» и «Сапёр»?
Известные стандартные игры Windows — «Косынка», «Свободная ячейка» и «Сапёр» — были включены в операционную систему неслучайно. Помимо развлекательной функции, они, по замыслу разработчиков, должны были помочь пользователям в освоении мыши и адаптации к графическому интерфейсу после интерфейса командной строки. В упомянутых пасьянсах оттачивался навык drag'n'drop, а «Сапёр» учил точному позиционированию кликов и правильному использованию обеих кнопок мыши.
Источник: geektimes.ru
Почему в Windows нельзя создать папку с именем «con»?
В Windows нельзя обычным способом создать папку с именем ‘con’. Многие сайты утверждают, что это личное желание Билла Гейтса, которого в детстве дразнили таким словом (что якобы означает «ботан»). На самом деле всё проще: это ограничение восходит ещё к временам операционной системы MS-DOS. Там «con» наряду с другими подобными обозначениями (prn, aux, nul) было зарезервировано для обозначений устройств ввода-вывода, поэтому и нельзя создать папки с такими именами.
Источник: www.hoax-slayer.com