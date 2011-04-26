Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом женщины из индуистского племени неварцев избегали участи самосожжения? 49 + Ссылка Самосожжение вдов издавна практиковалось не только в Индии, но и среди индуистов Непала. Однако в племени неваров придумали, как избежать этого. Девочек в возрасте десяти лет символически отдавали замуж за дерево, считающееся воплощением бога Вишну. Если в будущем муж неварки умирал, никто не мог заставить идти вдову на костёр, так как Вишну оставался её полноценным супругом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где полицейские могут ходить, держась за руки, выражая таким образом простую мужскую дружбу? 7782 + Ссылка В Непале и в Индии часто можно увидеть гуляющих по улице мужчин, включая даже полицейских, которые держатся за руки. В таком поведении здесь не видят ничего предосудительного — мужчины просто обозначают свою дружбу, а вовсе не гомосексуальные отношения. Неправда? Источник: todayilearned.co.uk

Как страна живёт по времени, превосходящим гринвичское на дробное число — 5 часов и 45 минут? 5270 + Ссылка Наша планета разделена на часовые пояса, каждый из которых отстоит на один час от предыдущего. Однако некоторые территории, например, Индия или канадский остров Ньюфаундленд, живут по «половинчатому» времени, где смещение относительно соседей составляет не целый час, а полчаса. Самой уникальной страной в этом отношении является Непал — там смещение относительно Гринвича равно 5 часам и 45 минутам. Похожая ситуация на принадлежащем Новой Зеландии архипелаге Чатем, где разница с Гринвичем 12 часов 45 минут. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему все флаги, за исключением непальского, имеют прямоугольную форму? 3614 + Ссылка До начала эры мореплавания государственные флаги имели самую разную форму. Прямоугольная форма с соотношением сторон 2 к 1 или 3 к 2 была наиболее практичной для установки на мачтах кораблей. Постепенно такая форма флагов стала стандартной, сначала в Европе, а затем и по всему миру. Единственный в настоящее время государственный флаг непрямоугольной формы (за исключением квадратных знамён Швейцарии и Ватикана) — флаг Непала. Возможно, это объясняется тем, что это горное королевство без выхода к морю не имело потребности в изменении формы знамени для установки на кораблях. Неправда? Источник: flagspot.net