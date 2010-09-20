Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой химический элемент получил название оттого, что им травили грызунов? 26 + Ссылка Оксид мышьяка издавна применялся для травли грызунов, поэтому название элемента в народной речи было образовано от слова «мышь». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая отрезанная часть тела ребёнка может регенерировать? 857 + Ссылка Отрезанные кончики пальцев у детей могут регенерировать сами собой, если линия отреза проходит не дальше начала ногтя. В медицинской практике неоднократно описаны подобные случаи, когда кость, плоть и ноготь отрастают заново, хотя узор отпечатка пальца не восстанавливается. Точный механизм этого процесса неизвестен, однако эксперименты с мышами выявили, что в процессе регенерации участвуют стволовые клетки, ответственные за непрерывный рост когтей. Неправда? Источник: www.npr.org

На каких сумчатых животных почти не действует любой змеиный яд? 902 + Ссылка Ядовитые змеи составляют существенную часть диеты многих видов опоссумов, на которых яд почти не действует. Учёные выделили в крови опоссумов ответственный за это белок, назвав его нейтрализующим летальные токсины фактором, или LTNF. Проводились эксперименты с мышами, которым вводили этот белок, а затем смертельные дозы различных ядов. LTNF успешно нейтрализовывал змеиные яды, причём даже от азиатских и австралийских змей, с которыми североамериканские опоссумы никак не сталкиваются. Также LTNF успешно противостоял яду скорпиона, рицину и ботулотоксину — всё это даёт надежду на создание универсального противоядия для человека на основе этого вещества опоссумов. Неправда? Источник: web.missouri.edu

Как влияет пол учёного на результаты экспериментов с лабораторными мышами? 742 + Ссылка Пол учёного может влиять на результаты экспериментов с лабораторными мышами и крысами, которые составляют более 95% всех подопытных животных. Присутствие одного мужчины в лаборатории или даже просто мужской футболки резко поднимает в крови грызуна уровень кортикостерона, так называемого гормона стресса. Так как этот гормон действует как анальгетик, подопытные меньше реагируют на боль. Если же в кабинете есть женщина или грызуну подносят мужскую футболку вместе с женской, изменений уровня гормона не наблюдается. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Почему стрелка курсора мыши наклонена, а не направлена вертикально вверх? 1108 + Ссылка Изобретатель компьютерной мыши Дуглас Энгельбарт в поясняющих чертежах изображал экранный курсор как стрелку, направленную вертикально вверх. Такой вариант выделения казался наиболее логичным, однако когда дело дошло до реализации курсора в графическом интерфейсе операционной системы компании Xerox, выяснилось, что из-за низкого разрешения мониторов невозможно нарисовать из пикселов хорошо выглядящюю маленькую стрелку вверх. Инженеры решили наклонить курсор, чтобы одна грань была вертикальной, а другая под углом 45° к ней. В таком виде курсор вошёл во все другие операционные системы, даже после появления мониторов более высокого разрешения. Неправда? Источник: habrahabr.ru

Может ли жизненный опыт родителей непосредственно передаваться потомкам? 587 + Ссылка Травматический опыт родителей может напрямую передаваться потомкам через так называемое эпигенетическое наследование. Учёные из университета Атланты ставили опыты над мышами, привив им боязнь запаха ацетофенона, для чего каждый раз при появлении этого запаха били током. Дети и даже внуки этих мышей тоже испытывали страх, чувствуя данный запах, причём некоторые из этих потомков были зачаты в пробирке и никогда не знали родителей. Конкретный механизм передачи негативного опыта ещё предстоит установить, однако уже ясно, что у подопытных самцов каким-то образом изменились некоторые участки ДНК в сперме. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какие млекопитающие способны полностью регенерировать кожу на месте ран? 1351 + Ссылка Необычные для млекопитающих способности к регенерации тканей обнаружены у иглистых мышей, обитающих в Африке и на Ближнем Востоке. Кожа этих грызунов в 20 раз менее прочная, чем у обычных мышей, поэтому зверьки легко сбрасывают её в случае опасности. Через некоторое время на месте раны вырастает новая кожа с полноценными волосяными луковицами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли инъекции гормона имитировать физические упражнения для борьбы с ожирением? 2568 + Ссылка У человека и других млекопитающих существует два типа жировых клеток — белые и бурые. Именно белые жировые клетки связаны с ожирением и избыточным весом, в то время как бурые гораздо активнее помогают организму восполнить дефицит энергии, сжигая калории. Недавно учёные обнаружили, что физические упражнения влекут за собой выделение неизвестного ранее гормона иризина, который заставляет белый жир становиться бурым, а также повышает чувствительность тела к глюкозе. Проведённые опыты на мышах показали, что простые инъекции иризина без физической активности помогают снизить вес. Предполагают, что препараты на основе этого гормона кардинально повысят эффективность лечения ожирения и диабета. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Возможно ли рождение млекопитающих от генетического материала двух самцов без генов матери? 3582 + Ссылка В 2010 году группа американских учёных с помощью стволовых клеток вырастила потомство из генетического материала двух мышей-самцов. Самки мышей тоже были задействованы в эксперименте, но только как суррогатные матери и промежуточные звенья, а получившиеся мышата имели Х-хромосому от одного самца и Y-хромосому от другого. Ещё раньше научились выращивать мышей из материнских генов без участия отца. Такие исследования, в частности, могут помочь в будущем однополым парам генетически заводить своих детей. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В честь кого учёные назвали ген, удаление которого делает мышей умнее? 6276 + Ссылка В 2010 году американские учёные из Университета Эмори обнаружили у мышей ген, удаление которого повышало их умственные способности. Мыши без этого гена быстрее находили выход из лабиринта и лучше запоминали предметы. Такой же ген есть и у человека, однако пока нельзя говорить о пользе его удаления как у людей, так и у мышей, ведь он может оказывать пока неизученное влияние на другие виды активности мозга. Учёные дали ему неофициальное прозвище — «ген Гомера Симпсона». Неправда? Источник: top.rbc.ru

Возможен ли естественный партеногенез у людей? 3687 + Ссылка Партеногенез — это половое размножение с участием только материнских клеток, то есть развитие зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки. Кроме простейших организмов, типа дафний и нематод, партеногенез замечен и у более сложных животных — таких, как комодские вараны и отдельные виды акул. У млекопитающих в дикой природе партеногенез невозможен из-за так называемого геномного импринтинга. Только в лабораторных условиях с помощью генной инженерии удалось вырастить из неоплодотворённой яйцеклетки мышь (один удачный исход из около 500 попыток). Подобные операции с человеческими клетками имеют смысл только для получения стволовых клеток в медицинских целях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в английском языке о положительном результате теста на беременность говорят «кролик умер»? 5211 + Ссылка Тест на беременность, основанный на определении наличия в моче гормона под названием хорионический гонадотропин, был изобретён в 1927 году. Однако тогда ещё не было методов исследования самой урины, поэтому её вводили самкам животных — мышам, лягушкам, и особенно часто кроликам, из-за чего такой тест получил в английском языке название ‘rabbit test’ («тест кролика»). Через несколько дней самку убивали и по изменению её яичников определяли, беременна женщина или нет. Долгое время было популярным заблуждение, что кролик умирал, только если результат был положительным — отсюда распространённый в английском языке эвфемизм для состояния беременности ‘the rabbit died’ («кролик умер»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil? 6878 + Ссылка Британская компания Rentokil выпустила мышеловку без приманки, но с двумя маленькими отверстиями по типу входа в нору. Принцип работы устройства заключается в природном любопытстве мышей. После того как зверёк забегает в эту ловушку, дверка блокируется и внутрь из баллончика подаётся углекислый газ, убивающий мышь. Неправда? Источник: www.membrana.ru