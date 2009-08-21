Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какого скульптора убила изготовленная им статуя? 44 + Ссылка Скульптор Луис Хименес получил в 2006 году заказ от аэропорта Денвера и приступил к созданию «Голубого мустанга» — огромного коня с инфернально светящимися красными глазами, прозванного также Блюцифером. Когда Хименес уже покрасил голову, та упала и перерезала артерию на ноге, отчего скульптор скончался. Его родственники и коллеги, однако, закончили работу и установили статую. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему за много лет до установки Статуи Свободы в Нью-Йорке отдельно стояла её рука с факелом? 218 + Ссылка Статуя Свободы задумывалась как подарок Франции к столетнему юбилею Декларации Независимости США, причём французы обязалась построить и установить статую, а американцы — пьедестал. К 1876 году ни то, ни другое сделать не успели, а сбор пожертвований, особенно в США, продвигался медленно. Однако во Франции уже была готова рука с факелом, и её для рекламы проекта привезли на Всемирную выставку в Филадельфии, а после окончания выставки перевезли в Нью-Йорк. Посетители за плату могли подниматься на балкон факела. Только через десять лет пьедестал был построен, и Статуя Свободы заняла своё нынешнее место. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В кого превратили памятник Ленину в Одессе, чтобы не демонтировать его? 1015 + Ссылка Согласно принятому закону о декоммунизации, все памятники Ленину на территории Украины должны быть снесены. Однако монумент на территории одесского завода «Прессмаш» избежал демонтажа благодаря тому, что скульптор Александр Милов приделал к нему шлем и костюм из титанового сплава, создав первый в мире памятник Дарту Вейдеру. Композицию дополняет установленная в голове Тёмного лорда точка доступа Wi-Fi, раздающая интернет. Неправда? Источник: lenta.ru

Какой известный памятник весом 600 тонн никак не прикреплён к пьедесталу? 985 + Ссылка Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга весит 600 тонн и стоит на пьедестале только за счёт собственной силы тяжести. Несмотря на авторитет архитектора Огюста Монферрана, многие горожане все равно боялись, что она упадёт. Возможно, желая вселить в них уверенность, сам Монферран ежедневно гулял с собакой вокруг колонны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему лондонцы считали, что причиной Великого пожара 1666 года стал грех чревоугодия? 540 + Ссылка В Лондоне на углу Глитспур-стрит и Кок-лейн есть небольшой памятник «Золотой мальчик на Пай-корнер». В этом месте, по преданию, закончился Великий лондонский пожар 1666 года. Мальчик изображён пухленьким, а в стихах под ним говорится, что причиной бедствия стал грех чревоугодия. Такой вывод лондонцы сделали потому, что пожар начался на Паддинг-лейн («улочка Пудинга»), а завершился здесь, на Пай-корнер («угол Пирога»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На голову какой статуи шотландцы постоянно надевают дорожные конусы? 588 + Ссылка В Глазго есть конная статуя герцога Веллингтона, на голову которого горожане постоянно надевают дорожные конусы. В 2013 году муниципальные власти заявили о том, что работы по снятию конусов обходятся бюджету в 10 тысяч фунтов ежегодно, и обнародовали планы по реставрации памятника, включающие увеличение вдвое высоты постамента. Однако развернувшаяся полемика и петиции с лозунгами «Сохраните конус» вынудили власти отозвать свои намерения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким был изначальный проект памятника американским президентам на горе Рашмор? 664 + Ссылка Головы американских президентов Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Теодора Рузвельта на горе Рашмор высекались с 1925 по 1941 год. После смерти главного скульптора Готзума Борглума руководство проектом перешло к его сыну, но вскоре он был прекращён из-за остановки финансирования. Памятник объявили завершённым, хотя изначально планировалось изобразить президентов до талии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда статую Девы Марии объявили ведьмой и сожгли? 513 + Ссылка В 1524 году Рига приняла идеи Реформации, и на этой волне появились иконоборцы. Одним из объектов их противодействия стала деревянная статуя Девы Марии, установленная в рижском соборе. Она была приговорена к испытанию водой и брошена в Даугаву. Так как статуя не утонула, её объявили ведьмой, что повлекло более суровое наказание — сожжение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что в штате Алабама установлен памятник сельскохозяйственному вредителю? 1324 + Ссылка В 1915 году в штате Алабама появился хлопковый жук-долгоносик и за три года почти полностью уничтожил хлопковые плантации. Тогда один из фермеров города Энтерпрайз, целиком зависящий от урожая хлопка, по совету банкира посадил на своих полях арахис. Его примеру последовали другие фермеры и за счёт этого не только вышли из кризиса, но и разбогатели сильнее, чем во времена выращивания хлопка. В знак того, что катастрофа может вызывать перемены, которые станут предвестником нового успеха, горожане установили долгоносику памятник. Он представляет собой фонтан и статую богини плодородия Цереры, а жук венчает эту композицию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кому посвящён памятник, представляющий собой 50 вертикальных металлических шестов? 824 + Ссылка Скульптор Марко Чианфанелли создал необычный монумент в честь Нельсона Манделы. Он представляет собой 50 вертикальных металлических шестов, в которых сделаны специальные утолщения, чтобы на расстоянии можно было разглядеть в них лицо Манделы. Эти шесты, по словам скульптора, символизируют решётку тюрьмы, в которой Мандела провёл 27 лет. Сам памятник расположен недалеко от южноафриканского города Дурбан — примерно в том месте, где Манделу арестовали в 1962 году. Неправда? Источник: www.kulturologia.ru

Какой праздник проходит в месте под названием «подмышка Христа»? 535 + Ссылка Один из парадов карнавала в Рио-де-Жанейро называется «Suvaco do Cristo», что дословно переводится как «подмышка Христа». Это объясняется тем, что городской район Жардин-Ботанику, по которому проходит парад, находится прямо под тем местом, где начинается правая рука статуи Христа-Искупителя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чему посвящён недостроенный монумент в центре Эдинбурга? 968 + Ссылка После завершения Наполеоновских войн шотландцы решили возвести монумент в центре Эдинбурга в честь погибших солдат под громким именем «National Monument of Scotland». В 1822 году был утверждён проект памятника, напоминающий афинский Парфенон, а также основан специальный фонд, в который шотландцы должны были вносить пожертвования. Спустя четыре года фонд собрал только чуть больше трети необходимых 42 тысяч фунтов, но строительство решили начать. Ещё через три года его прекратили из-за нехватки средств. С тех пор предлагалось несколько проектов по реконструкции монумента, например, в памятник королеве Виктории или здание шотландского парламента, но ни один из них не встретил поддержки местного населения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая лондонская статуя стоит на американской земле? 1927 + Ссылка Джордж Вашингтон ни разу не посещал Великобританию, и однажды публично заявил, что никогда его ноги не будет в Лондоне. Когда американцы в 1924 подарили Лондону статую Вашингтона, это пожелание не осталось без внимания. Вместе с памятником из США привезли кусок почвы, который и поместили под постамент статуи на Трафальгарской площади. Неправда? Источник: www.smittenbybritain.com

Какому утонувшему моряку поставили памятник с пьедесталом из утонувшей скалы? 1545 + Ссылка Вице-адмирал Степан Макаров вскоре после назначения командующим тихоокеанским флотом в 1904 году погиб вместе с подорвавшимся на мине броненосцем «Петропавловск» во время русско-японской войны. Через девять лет в Кронштадте был открыт памятник Макарову, а пьдесталом ему послужила 160-тонная гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно то, что эту скалу веком раньше везла баржа для памятника Павлу I, но не выдержала веса и затонула. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему памятник первому лейтенант-губернатору колонии Виктория стоит вверх ногами? 1955 + Ссылка В Мельбурне установлен памятник Чарльзу Ла Троубу — обычный монумент на пьедестале, вот только стоит он вверх ногами. Ла Троуб был первым лейтенант-губернатором колонии Виктория, впоследствии ставшей одним из штатов Австралии, и сделал большой вклад в развитие города и региона, но до 2006 года не было установлено хотя бы бюста в его память. Скульптор Чарльз Робб, выполнивший композицию, захотел исправить это недоразумение, а заодно поднять вопрос о значении подобных памятников в современном обществе. Неправда? Источник: www.whitehat.com.au

Где установлена статуя из двух писающих мужчин, которые пишут струями воды разные цитаты? 3929 + Ссылка В Праге около кирпичного завода Гергета есть электромеханическая статуя двух писающих мужчин, созданная скульптором Давидом Черным. Причём струи воды не просто падают на землю, а под управлением компьютера «выписывают» известные цитаты знаменитых жителей Праги. Посетители могут даже попросить статую написать свой текст, отправив SMS. Неправда? Источник: www.davidcerny.cz

Какая часть памятника французскому журналисту Виктору Нуару блестит и почему? 6290 + Ссылка Во многих странах металлические памятники с обнажёнными половыми органами страдают от того, что люди натирают до блеска эти самые органы — якобы, это приносит половую удачу. И даже если половой орган явно не виден, отдельные памятники это не спасает. На парижском кладбище Пер-Лашез есть монумент журналисту Виктору Нуару, жившему в 19 веке и убитому на дуэли. Памятник изображает Нуара лежащего на земле после полученной пули, но самой заметной деталью является бугорок в области ширинки. Согласно легенде, если женщина испытывает проблемы в сексуальной жизни или не может родить, ей нужно поцеловать этот бугорок, который уже давно ярко блестит, а затем положить цветы в опрокинутую шляпу Нуара. Неправда? Источник: www.gourmantic.com

На каком московском памятнике имеется сразу 5 орфографических ошибок в надписи? 7512 + Ссылка В 1992 году в Москве в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры был установлен памятник Кириллу и Мефодию, которым традиционно приписывается создание кириллической азбуки. Надпись на постаменте выполнена по-старославянски и гласит: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия». Позднее лингвисты обнаружили сразу 5 орфографических ошибок, включая 2 ошибки в слове «Россия». Неправда? Источник: www.intomoscow.ru

Чему посвящён памятник, установленный на Луне? 8489 + Ссылка Существует памятник, установленный на Луне. Это алюминиевая фигурка в скафандре, посвящённая памяти космонавтов, которые уже погибли. На табличке рядом с фигуркой перечислены имена 14-ти погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник установил экипаж Аполлона-15 в 1971 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем греки в ходе революции в одном из сражений сами посылали противнику свинец для пуль? 7121 + Ссылка В 1821 году началась борьба греков за независимость от Османской империи. В одном из сражений греки осадили Акрополь. Когда у турок стали заканчиваться боеприпасы, они стали вскрывать колонны Парфенона, извлекать оттуда свинцовые скрепляющие элементы и резать на пули. Узнав об этом, греки сами послали противнику партию свинца, чтобы только не допустить разрушение памятника. Неправда? Источник: www.parthenon.ru

Почему учёный Джордж Вашингтон Карвер на национальном монументе изображён голым по пояс и босиком? 2557 + Ссылка До 1943 года национальные монументы в США посвящались только президентам. Первым обычным гражданином, в честь которого установили национальный монумент, стал учёный-ботаник и изобретатель Джордж Вашингтон Карвер, который был чернокожим. Причём на памятнике он изображён голым по пояс и босиком — как напоминание о типичном виде негритянских детей того времени. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как выглядит памятник человеку-невидимке? 7450 + Ссылка В Екатеринбурге установлен памятник человеку-невидимке, герою романа Герберта Уэллса. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные оттого, что авторов памятника — двое, и каждый захотел оставить свой след. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой герой вместо Самсона изначально должен был украшать Петергофские фонтаны? 6871 + Ссылка По задумке Петра Первого в центре большого каскада Петергофских фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония Странноприимца, в связи с этим вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками победившем льва, а ведь именно львы являются ключевыми фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому знаменитому брюссельскому мальчику в пару поставили девочку? 6011 + Ссылка В дополнение к всемирно известному фонтану «Писающий мальчик» брюссельцы установили в 1987 году фонтан «Писающая девочка», а в 1999 — бронзовую статуэтку «Писающая собачка» с задранной на столб задней лапой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «пасквиль»? 2729 + Ссылка Одну из римских статуй, получившую в народе прозвище Пасквино, ещё с 16 века начали обклеивать листками с сатирой на определённых лиц. Из этой традиции родилось слово «пасквиль». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org