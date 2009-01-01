Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто и когда предложил, чтобы правитель Марса носил титул «Илон»? 37 + Ссылка В 1948 году Вернер фон Браун написал книгу «Проект Марс» — первое руководство о том, какой должна быть экспедиция на красную планету и её последующая колонизация. В главе «Как управляется Марс» он предложил, чтобы правительство состояло из десяти человек, а возглавлял его всенародно избираемый лидер с титулом «Илон». Неправда? Источник: www.wlym.com

Какая неточность перевода вызвала появление теории о высокоразвитой цивилизации на Марсе? 278 + Ссылка В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на Марсе сетчатую структуру из линий, которые назвал словом «canali». В итальянском языке оно может означать как протоки естественного происхождения, так и искусственно созданные каналы, но в переводе его работ на английский был употреблён термин «canals», который применяется только к рукотворным объектам. Это спровоцировало появление множества теорий и литературных произведений о высокоразвитой цивилизации на Красной планете. Позже было доказано, что эти каналы были всего лишь оптической иллюзией, вызванной несовершенством телескопов того времени. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие бактерии сумели выжить в стерильных комнатах, где собираются космические аппараты? 568 + Ссылка Бактерия Tersicoccus phoenicis была обнаружена в 2013 году в помещениях, где меньше всего её ожидали найти — стерильных комнатах НАСА и Европейского космического агентства. Причём между собой они никак не связаны: одна находится во Флориде, там собирался космический аппарат «Феникс», а другая — на космодроме Куру в Южной Америке. В таких помещениях поддерживается избыточное давление воздуха, их очищают сильнейшими химикатами и ультрафиолетом, но бактериям эти условия вполне подходят. Возможно, они уже попали на Марс на «Фениксе» или каком-нибудь другом аппарате. Неправда? Источник: www.vesti.ru

Какую верную гипотезу выдвинул Кеплер, неверно расшифровав анаграмму Галилея? 3402 + Ссылка Увидев в телескоп Сатурн с неясными придатками, Галилей решил, что открыл спутники Сатурна. В то время существовала мода публиковать шифровки об открытиях, а когда они подтверждались, предоставлять публике расшифровку и тем самым подтверждать своё первенство. Галилей опубликовал анаграмму: «Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras». Позже он расшифровал это на латыни: «Altissimum planetam tergeminum observavi» («Высочайшую планету тройную наблюдал»), хотя через время выяснилось, что эти «спутники» являются кольцами Сатурна. Другой астроном Иоганн Кеплер попытался расшифровать анаграмму, и у него получилось: «Salve, umbistineum geminatum Martia proles» («Привет вам, близнецы, Марса порождение»). Кеплер решил, что Галилей открыл два спутника Марса. Хотя эта расшифровка была неверна, гипотеза оказалась правильной, а подтвердилась спустя 250 лет. Неправда? Источник: www.sai.msu.su

Какая глупая ошибка в расчётах привела к аварии космического аппарата Mars Climate Orbiter? 6396 + Ссылка В 1999 году аппарат НАСА Mars Climate Orbiter прилетел к Марсу. Однако вместо расчётных 140 он прошёл над поверхностью планеты на высоте всего 57 км и просто сгорел в атмосфере. Позже установили причину аварии: одна группа специалистов при расчётах использовала британские единицы измерения (фунт-сила), а другая — метрические (ньютон). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую реакцию американцев вызвала радиопостановка «Войны миров» в 1938 году? 21457 + Ссылка 30 октября 1938 года в США по радио CBS транслировалась постановка романа Герберта Уэллса «Война миров» в виде пародии на репортаж с места событий. Многие слушатели не поняли, что им читают художественное произведение, и звонили на радио с вопросом, действительно ли произошло вторжение марсиан. На следующий день некоторые газеты написали про массовую панику на улицах городов и толпы беженцев, покинувших свои дома. Однако это было большим преувеличением — если многочисленные звонки от отдельных перепуганных американцев имели место, никакого массового психоза не наблюдалось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org