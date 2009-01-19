Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого? 71 + Ссылка Известный портрет Линкольна в полный рост — фотомонтаж. От президента на нём только голова, а всё остальное, включая интерьер кабинета, скопировано с портрета бывшего вице-президента Джона Колдвелла Кэлхуна. По иронии судьбы, Кэлхун был ярым сторонником рабовладельческой политики и образования Конфедерации южных штатов. Сделавший коллаж художник проявил внимание к деталям: на портрете Кэлхуна левая рука лежит на документах о свободной торговле и суверенитете, а та же рука Линкольна — на конституции и прокламации об освобождении рабов. Неправда? Источник: birdinflight.com

Каким был изначальный проект памятника американским президентам на горе Рашмор? 654 + Ссылка Головы американских президентов Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Теодора Рузвельта на горе Рашмор высекались с 1925 по 1941 год. После смерти главного скульптора Готзума Борглума руководство проектом перешло к его сыну, но вскоре он был прекращён из-за остановки финансирования. Памятник объявили завершённым, хотя изначально планировалось изобразить президентов до талии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой деталью своего имиджа Авраам Линкольн обязан письму 11-летней девочки? 1005 + Ссылка В 1860 году, за несколько недель до того, как Линкольна выбрали президентом США, он получил письмо от 11-летней девочки Грейс Беделл. Она сообщила, что горячо поддерживает его и будет агитировать голосовать за него всех родных и знакомых, а также настоятельно посоветовала отрастить бакенбарды. Линкольн в то время имел худощавое и гладко выбритое лицо, однако, по мнению девочки, все леди любят мужчин с бакенбардами и обязательно уговорят мужей голосовать за того, кто будет нравиться им внешне. Линкольн ответил на это письмо, ничего не пообещав, однако вскоре отпустил бороду. Совершая турне по Америке после избрания, президент посетил и городок Грейс, отыскал её в толпе, поцеловал и сказал, что обязан ей своей представительной бородой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент США был перезахоронен 17 раз? 5500 + Ссылка Президент США Авраам Линкольн после смерти был перезахоронен 17 раз либо из-за реконструкции гробницы, либо по причинам безопасности. При этом шесть раз его гроб вскрывался. Только в 1901 году, через 36 лет после смерти, тело Линкольна нашло окончательный покой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто стал жертвой убийцы, брат которого ранее спас жизнь сыну убитого? 4844 + Ссылка Президент США Авраам Линкольн был убит в театре Джоном Бутом в 1865 году. Незадолго до этого по случайному совпадению брат последнего, Эдвин Бут, спас на железнодорожной платформе жизнь сына президента — Роберта Линкольна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org