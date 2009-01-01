Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что были обязаны сдать корабли, заходившие в древнеегипетскую Александрию?

Александрийская библиотека была одной из самых крупных в античном мире — по некоторым оценкам, количество содержащихся в ней свитков доходило до полумиллиона. По свидетельству Галена, городские власти придумали специальный закон для её пополнения: все заходившие в город корабли были обязаны сдать имеющиеся на борту книги. Работники библиотеки переписывали их и возвращали на корабли копии, а оригиналы оставляли себе.

Источник: en.wikipedia.org