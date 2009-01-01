Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой шотландский символ был придуман англичанином? 74 + Ссылка Килт является нижней частью так называемого большого пледа, традиционной одежды шотландских горцев, которая по сути была большим куском ткани, обмотанным вокруг тела особым образом. В 1720-х годах англичанин Томас Роулинсон открыл в Шотландии металлургический завод и обнаружил, что эта одежда слишком громоздкая и сковывает движения рабочих. Он предложил избавиться от верхней части пледа, и вскоре ношение килта распространилось по всей Шотландии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое значение в Шотландии имели количество и цвет разных полос в килте? 3049 + Ссылка Раньше в Шотландии имела место цветовая дифференциация килтов. В зависимости от своего сана человек имел право носить килт с ограниченным набором цветных полос в ткани. Например, шестицветный килт был исключительной привилегией короля. Также набор цветов в килте позволял судить откуда человек родом, так как ткачи имели ограниченный для данной местности выбор растений, из которых можно было получить краску. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org