Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой шотландский символ был придуман англичанином?
Килт является нижней частью так называемого большого пледа, традиционной одежды шотландских горцев, которая по сути была большим куском ткани, обмотанным вокруг тела особым образом. В 1720-х годах англичанин Томас Роулинсон открыл в Шотландии металлургический завод и обнаружил, что эта одежда слишком громоздкая и сковывает движения рабочих. Он предложил избавиться от верхней части пледа, и вскоре ношение килта распространилось по всей Шотландии.
Источник: en.wikipedia.org
Какое значение в Шотландии имели количество и цвет разных полос в килте?
Раньше в Шотландии имела место цветовая дифференциация килтов. В зависимости от своего сана человек имел право носить килт с ограниченным набором цветных полос в ткани. Например, шестицветный килт был исключительной привилегией короля. Также набор цветов в килте позволял судить откуда человек родом, так как ткачи имели ограниченный для данной местности выбор растений, из которых можно было получить краску.
Источник: ru.wikipedia.org
Как должны носить килт настоящие шотландцы — с нижним бельём или без?
Традиционная одежда шотландских мужчин — килт — может носиться как с нижним бельём, так и без него. Однако «настоящие» шотландцы, особенно солдаты, согласно традициям всё-таки должны надевать килт на голое тело. Раньше в полках даже устраивались специальные проверки: офицер со специальным зеркальцем заглядывал воинам «под юбку» и в случае обнаружения белья заставлял его снять.
Источник: www.utro.ru