Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Джоне Кеннеди

Кто первым покорил гору, одноимённую своей фамилии?

Кто первым покорил гору, одноимённую своей фамилии?

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Через год после убийства Джона Кеннеди власти Канады решили назвать в его честь пик в горах Святого Ильи, который в тот момент являлся самой высокой непокорённой вершиной Северной Америки. Первым его покорил в 1965 году брат убитого президента Роберт Кеннеди в составе экспедиции Национального географического общества.

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Метки: кеннеди, горы, канада, сша

Источник: en.wikipedia.org

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов?

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов?

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Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан.

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Метки: кинематограф, даллас, кеннеди, кошмар на улице вязов, правители, президенты, сша, убийства

Источник: ru.wikipedia.org

Зачем китайцы на похоронах сжигают нарисованные бумажные деньги?

Зачем китайцы на похоронах сжигают нарисованные бумажные деньги?

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Многие китайцы уверены, что после смерти попадут в преисподнюю. Их представления об аде базируются на даосистской концепции подземного суда, куда прилетала душа умершего, и укрепились благодаря христианским миссионерам, однако китайцы воспринимают ад не в негативном свете, а как мир духов. Чтобы покойник мог дать взятку правителю ада Яньло-Вану для избежания наказания и просто достойно жить на том свете, в Китае распространён ритуал сожжения специально нарисованных бумажных банкнот. Традиционно такие деньги изготовляли из бамбуковой или рисовой бумаги, нанося простые рисунки, но с конца 19 века широко стали применяться банкноты, стилизованные под юани и доллары. Наряду с традиционными символами типа драконов, Будды или Нефритового императора, на этих деньгах часто помещают изображения популярных личностей, например, Джона Кеннеди, Эйнштейна, Мэрилин Монро.

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Метки: китай, ад, взятки, деньги, кеннеди, мэрилин монро, обычаи, смерть, эйнштейн

Источник: en.wikipedia.org

Что сделал президент Кеннеди перед подписанием указа о торговом эмбарго против Кубы?

Что сделал президент Кеннеди перед подписанием указа о торговом эмбарго против Кубы?

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Перед принятием решения о расширении торгового эмбарго против Кубы Джон Кеннеди попросил своего секретаря достать как можно больше кубинских сигар, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принёс президенту 1200 сигар, и только тогда указ был подписан.

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Метки: торговля, дипломатия, кеннеди, куба, курение, сигары, сша

Источник: en.wikipedia.org

Почему советская собака была принята в семью Кеннеди и родила щенят от президентского пса Чарли?

Почему советская собака была принята в семью Кеннеди и родила щенят от президентского пса Чарли?

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Один из щенков советской космической собаки Стрелки был назван Пушинкой и подарен Хрущёвым дочери президента Кеннеди Каролине. У Пушинки случился роман с псом семьи Кеннеди по имени Чарли, и она родила четверых щенков, которых Джон Кеннеди прозвал пупниками (скрестив слова pup и sputnik).

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Метки: собаки, животные, кеннеди, космонавтика, ссср, сша, хрущёв

Источник: en.wikipedia.org

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