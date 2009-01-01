Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто первым покорил гору, одноимённую своей фамилии? 33 + Ссылка Через год после убийства Джона Кеннеди власти Канады решили назвать в его честь пик в горах Святого Ильи, который в тот момент являлся самой высокой непокорённой вершиной Северной Америки. Первым его покорил в 1965 году брат убитого президента Роберт Кеннеди в составе экспедиции Национального географического общества. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов? 759 + Ссылка Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем китайцы на похоронах сжигают нарисованные бумажные деньги? 4051 + Ссылка Многие китайцы уверены, что после смерти попадут в преисподнюю. Их представления об аде базируются на даосистской концепции подземного суда, куда прилетала душа умершего, и укрепились благодаря христианским миссионерам, однако китайцы воспринимают ад не в негативном свете, а как мир духов. Чтобы покойник мог дать взятку правителю ада Яньло-Вану для избежания наказания и просто достойно жить на том свете, в Китае распространён ритуал сожжения специально нарисованных бумажных банкнот. Традиционно такие деньги изготовляли из бамбуковой или рисовой бумаги, нанося простые рисунки, но с конца 19 века широко стали применяться банкноты, стилизованные под юани и доллары. Наряду с традиционными символами типа драконов, Будды или Нефритового императора, на этих деньгах часто помещают изображения популярных личностей, например, Джона Кеннеди, Эйнштейна, Мэрилин Монро. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что сделал президент Кеннеди перед подписанием указа о торговом эмбарго против Кубы? 3837 + Ссылка Перед принятием решения о расширении торгового эмбарго против Кубы Джон Кеннеди попросил своего секретаря достать как можно больше кубинских сигар, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принёс президенту 1200 сигар, и только тогда указ был подписан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org