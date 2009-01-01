Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Сколько слов существует в японском языке для обозначения понятий «я» и «ты»? 40 + Ссылка В японском языке нет привычных нам местоимений, а понятия «я» или «ты» можно выразить более чем десятью разными способами в зависимости от социального статуса, пола, возраста собеседников, а также предмета разговора. Например, формальное «я» для обоих полов будет звучать как «ватаси», а в неформальном общении мужчина употребит слово «орэ», женщина — «атай», а девочка-подросток — «ути». Сложный японский этикет требует правильного употребления не только местоимений, но и вежливых глагольных форм, особых прилагательных и уважительных префиксов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда мужчина находится в состоянии, которое японцы называют «временем мудрости»? 1034 + Ссылка В японском сленге есть выражение «kenja taimu», что буквально переводится как «время мудрости». Но обозначает оно конкретное состояние мужчины — небольшой период сразу после оргазма, когда ум не находится под властью сексуального влечения и может рождать действительно мудрые мысли. Неправда? Источник: www.jlect.com

Что прикрывает четвёртая мудрая обезьяна? 2085 + Ссылка Японский символ буддистской идеи недеяния зла — это три обезьяны, одна из которых прикрывает уши («не слышу зла»), вторая глаза («не вижу зла»), а третья рот («не говорю о зле»). Часто в эту композицию добавляется и четвёртая обезьяна, которая прикрывает промежность или живот, выражая тем самым принцип «не совершаю зло». То, что в качестве символа выбраны именно обезьяны, а не другие животные, объясняется игрой слов в японском языке: обозначающее обезьяну слово «сару» созвучно окончаниям слов во фразе «мидзару, кикадзару, ивадзару», что переводится как «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам? 4452 + Ссылка В японском языке помимо иероглифического письма кандзи, заимствованного из Китая, есть также две слоговые азбуки — хирагана и катакана — в которых один знак соответствует не слову, а отдельному слогу. Традиционно они применяются для записи слов, к которым нет иероглифов: катакана — для заимствованных терминов из европейских языков, а хирагана — для отдельных японских частиц и суффиксов, или когда читатель может не знать какого-то иероглифа. Именно 47 знаков хираганы располагаются на клавиатурах, так что японские клавиатуры ничем не отличаются от привычных нам. Кроме того, специальное программное обеспечение может отслеживать ввод знаков и автоматически предлагать замену нескольких знаков на соответствующий иероглиф. Неправда? Источник: en.wikipedia.org