Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему один из фильмов бондианы назвали «Никогда не говори „никогда“»? 74 + Ссылка После съёмок в «Бриллиантах навсегда» Шон Коннери заявил, что никогда больше не сыграет Джеймса Бонда. Однако через двенадцать лет согласился на участие в новом фильме. По предложению его жены Мишлен картине присвоили название «Никогда не говори „никогда“». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою? 6121 + Ссылка Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа «Казино „Рояль”»: коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящение этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изощрённое убийство в фильме о Джеймсе Бонде является ненатуральным? 7423 + Ссылка В фильме «Голдфингер» показано, как Джеймс Бонд находит свою девушку Джилл Мастерсон мёртвой из-за того, что её покрыли слоем золотой краски. Во времена, когда снимался фильм, действительно было распространено заблуждение, что покрытие всего человека краской приведёт к смерти, так как остановится дыхание через кожу. Актрису красили золотым, но оставили нетронутой кожу под стрингами, так как, опять же, именно такой способ избежать асфиксии применяли танцоры, красившие тело. На самом деле, абсолютное большинство кислорода человек получает через нос и рот, поэтому краска на теле никак не может вызвать удушение. Опасность может заключаться в содержащихся в ней токсинах либо в том, что краска закупорит поры и тем самым вызовет перегрев организма. Неправда? Источник: www.snopes.com