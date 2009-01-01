Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Джеймсе Бонде

Почему один из фильмов бондианы назвали «Никогда не говори „никогда“»?

Почему один из фильмов бондианы назвали «Никогда не говори „никогда“»?

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После съёмок в «Бриллиантах навсегда» Шон Коннери заявил, что никогда больше не сыграет Джеймса Бонда. Однако через двенадцать лет согласился на участие в новом фильме. По предложению его жены Мишлен картине присвоили название «Никогда не говори „никогда“».

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Метки: джеймс бонд, кинематограф, коннери

Источник: en.wikipedia.org

Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою?

Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою?

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Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа «Казино „Рояль”»: коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящение этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда.

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Метки: джеймс бонд, кинематограф, куба, литература, литературные герои, орнитология, птицы, учёные, ямайка, ян флеминг

Источник: ru.wikipedia.org

Какое изощрённое убийство в фильме о Джеймсе Бонде является ненатуральным?

Какое изощрённое убийство в фильме о Джеймсе Бонде является ненатуральным?

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В фильме «Голдфингер» показано, как Джеймс Бонд находит свою девушку Джилл Мастерсон мёртвой из-за того, что её покрыли слоем золотой краски. Во времена, когда снимался фильм, действительно было распространено заблуждение, что покрытие всего человека краской приведёт к смерти, так как остановится дыхание через кожу. Актрису красили золотым, но оставили нетронутой кожу под стрингами, так как, опять же, именно такой способ избежать асфиксии применяли танцоры, красившие тело. На самом деле, абсолютное большинство кислорода человек получает через нос и рот, поэтому краска на теле никак не может вызвать удушение. Опасность может заключаться в содержащихся в ней токсинах либо в том, что краска закупорит поры и тем самым вызовет перегрев организма.

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Метки: кинематограф, джеймс бонд, дыхание, золото, кожа, краски, убийства, человек

Источник: www.snopes.com

Где можно было посетить церковь Святого Джеймса Бонда?

Где можно было посетить церковь Святого Джеймса Бонда?

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В 1928 году в Торонто объединились два протестантских прихода: конгрегационалистская церковь на улице Бонда и пресвитерианская церковь на площади Святого Джеймса. Новая организация получила название объединённой церкви Святого Джеймса Бонда. В 2005 году она прекратила существование под этим названием из-за ещё одного объединения.

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Метки: храмы, джеймс бонд, канада, названия, религия, торонто, христианство

Источник: en.wikipedia.org

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