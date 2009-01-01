Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Оттенок какого цвета назван в честь святого Патрика? 34 + Ссылка С Ирландией в массовой культуре ассоциируется прежде всего зелёный цвет. Однако на ирландском гербе арфа находится на синем фоне, который официально именуется «синий цвет святого Патрика». Это же название употребляется для описания формы ирландских спортивных команд, беретов подразделений британской армии в Северной Ирландии, академического дресс-кода Ирландского национального университета и многих других элементов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой монарх технически находился в состоянии войны с самим собой? 606 + Ссылка Король Георг VI, как глава Великобритании, был в состоянии войны с Германией. Однако технически он оставался и главой нейтральной Ирландии и был вынужден подписывать верительные грамоты немецких послов. А в 1947 году во время индийско-пакистанского конфликта Георг VI вообще оказался в состоянии войны с самим собой, так как являлся главой и этих двух государств. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой футболист в один день сыграл и за сборную своей страны, и за клуб в официальных матчах? 747 + Ссылка Уникальный пример самоотдачи в футболе показал 13 ноября 1985 года капитан сборной Дании Сёрен Лербю. В середине дня он вышел на поле в отборочном матче чемпионата мира против сборной Ирландии и, когда игра была сделана, уговорил тренера отпустить его. После чего сел на самолёт в Германию и этим же вечером помог своему клубу «Бавария» в матче кубка Германии против «Бохума». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем занимаются британские объединения, получившие прозвище «Кровавые байки»? 426 + Ссылка В Великобритании и Ирландии существует множество независимых объединений, которые обобщённо называются «Blood bikes». В них участвуют владеющие мотоциклами волонтёры, помогающие больницам в экстренной транспортировке донорской крови, органов для пересадки и других вещей, необходимых для спасения жизней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда боевые действия прерывались каждый день для того, чтобы покормить уток? 596 + Ссылка Во время Пасхального восстания 1916 года, поднятого движением за независимость Ирландии от Великобритании и длившегося шесть дней, часть боевых действий происходила в центральном парке Дублина Сант-Стивенс-Грин. Каждый день мятежники и правительственные войска устраивали кратковременное прекращение огня, чтобы смотритель парка имел возможность покормить уток. Неправда? Источник: www.irishcultureandcustoms.com

Зачем два века назад специальные люди в Англии плевались горохом в окна домов? 751 + Ссылка С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жёстким графиком, однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые «будильщики», или knocker-ups. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен. Если рабочий жил на втором этаже, его будили стуком длинной палки или плеванием гороха из духовой трубки в окно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в одном американском городе висит светофор, у которого зелёный сигнал вверху? 1388 + Ссылка В американском городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, расположен квартал Типперэри Хилл, населённый преимущественно потомками ирландских иммигрантов. Здесь находится единственный в мире светофор, у которого зелёный сигнал вверху, а красный — внизу. Когда светофор был впервые установлен в 1925 году, дети стали выбивать в нём стёкла, потому что символизирующий Ирландию зелёный находился под британским красным. Через три года власти сдались и решили навсегда зафиксировать на этом светофоре обратное расположение сигналов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины? 1226 + Ссылка В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как долго в одном из графств Ирландии существовала советская республика? 1162 + Ссылка 9 апреля 1919 года из-за демонстраций и массовых беспорядков английские власти закрыли ирландский город Лимерик, разрешив въезд и выезд из него только по пропускам. При этом от рабочих мест в городе осталось отрезано множество жителей рабочих посёлков в его округе. В ответ на это профсоюзы объявили о всеобщей забастовке в графстве Лимерик, а 15 апреля при поддержке работодателей объявили его территорию Советской республикой. Забастовочный комитет начал печатать деньги и газеты, распределять продукты и регулировать цены на них. Это заставило власти пойти на уступки, а так как остальные ирландцы социалистические начинания Лимерика не поддержали, 27 апреля было объявлено о прекращении забастовки и отмене советской власти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Главные лица какой нейтральной страны лично выразили соболезнования немецкому послу после смерти Гитлера? 2378 + Ссылка Во время Второй Мировой войны Ирландия сохраняла нейтралитет. Однако это единственная нейтральная страна, премьер-министр которой Имон де Валера, равно как и президент Дуглас Хайд, лично явились в немецкое посольство и выразили соболезнования послу по случаю смерти Гитлера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько флагов путём наложения сформировали единый флаг Соединённого Королевства? 7162 + Ссылка Флаг Соединённого Королевства имеет такую сложную форму неслучайно. Его история началась после объявления унии Англии и Шотландии в 1603 году. Общий флаг получили путём наложения английского флага Святого Георгия (красный крест на белом фоне) на шотландский флаг Святого Андрея (белый диагональный крест на синем фоне). Когда в 1801 году к королевству присоединили Ирландию, наложили ещё и флаг Святого Патрика (красный диагональный крест на белом фоне). Стоит заметить, что некоторые валлийцы призывают поместить на это общее полотно и свой символ — красного дракона, но это случится вряд ли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в пиве «Гиннесс» пузырьки движутся не вверх, а вниз? 3581 + Ссылка В пиве «Гиннесс» хорошо видно, как пузырьки спускаются по стенкам бокала вниз вместо того, чтобы подниматься вверх. Это объясняется тем, что в центральной части бокала пузырьки быстро поднимаются, выталкивая жидкость у краёв с более сильным вязким трением вниз. Но этот эффект характерен не только для «Гиннесса», а вообще для любой жидкости, просто в данном пиве он более заметен. В первую очередь это связано с тем, что вместо углекислого газа «Гиннесс» наполняется азотом, который меньше растворяется в воде. Во-вторых, светлые пузырьки просто лучше видны на фоне очень тёмного пива. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие овощи изначально были основой фонарей для Хэллоуина? 2376 + Ссылка В Ирландии и Британии фонари для Хэллоуина в виде светящейся изнутри головы традиционно делали из репы, свеклы или брюквы. Более привычные нам тыквы для фонарей стали использовать американские иммигранты в 19 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего в английском парламенте используется телячья кожа? 4719 + Ссылка Английский и ирландский парламенты по сей день печатают принятые ими акты на велене — бумаге из телячьей кожи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где существовал обычай сосать соски королю, демонстрируя свою преданность? 9514 + Ссылка В древней Ирландии подданные демонстрировали преданность королю странным способом — они сосали его соски. Неправда? Источник: ngm.nationalgeographic.com

Кто и за что удостаивается Шнобелевской премии? 9214 + Ссылка В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, даёт больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирландской полиции за выписывание пятидесяти дорожных штрафов некоему Prawo Jazdy, что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премии в области экономики удостоилась компания Газпром за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org