Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

При каких условиях на деревьях может появиться ледяная шерсть? 61 + Ссылка В северных широколиственных лесах на гниющей древесине иногда может формироваться «волосяной лёд». Образования в форме красивых седых волос возникают при температуре чуть ниже нуля и влажном воздухе. Главным условием для появления «ледяной шерсти» является наличие в древесине грибка Exidiopsis effusa, а вот механизм формирования волосков пока неизвестен. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Можно ли назвать лёд минералом? 433 + Ссылка Чтобы ту или иную субстанцию можно было назвать минералом, она должна удовлетворять нескольким требованиям: иметь природное происхождение, быть неорганической, твёрдой, химически однородной и находиться в кристаллическом состоянии. Исходя из этого, сформировавшийся в природе лёд технически является минералом. А, например, замороженную человеком в холодильнике воду минералом назвать нельзя. Неправда? Источник: geology.com

Каким образом под толщей морского льда могут возникать сосульки, доходящие до дна моря? 2780 + Ссылка Иногда под толщей морского льда могут возникать большие сосульки, похожие на сталактиты. Когда формируется лёд, в его кристаллической решётке не остаётся соли, и в некоторых точках образуются нисходящие потоки очень холодной и очень солёной воды. При определённых условиях вокруг такого потока начинает расти вниз опять же слой льда. Если в данном месте море неглубокое, сосулька достигает дна и продолжает расти в каком-нибудь горизонтальном направлении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При каких условиях ветер может сделать из снега рулоны? 2568 + Ссылка При определённом сочетании параметров окружающей среды возникает редкий метеорологический феномен, когда ветер скатывает снег в рулоны. Накапливание снежных слоёв происходит как при лепке снеговика, только рулоны обычно имеют цилиндрическую форму и часто бывают полыми внутри. Чтобы снежный рулон начал формироваться, земля должна быть покрыта корочкой льда, снег должен быть влажным и рыхлым, а скорость ветра — достаточно большой, чтобы поднять толщу снега. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой народ занимается подлёдным сбором мидий во время морских отливов? 1666 + Ссылка Эскимосы из приарктических областей Канады практикуют подлёдный сбор мидий с риском для жизни. Они дожидаются отлива при новолунии или полнолунии, во время которого вода может отступить на 12 метров, и ищут в прибрежном льду трещины. Через них они спускаются на морское дно, съедобные обитатели которого становятся лёгкой добычей. Опасность для жизни этих собирателей представляют как лёд сверху, который не поддерживается водой и может обрушиться, так и быстрый прилив, до наступления которого нужно успеть вылезти наружу. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

До какой температуры ниже нуля вода может оставаться жидкой? 4051 + Ссылка В нормальном состоянии вода начинает превращаться в лёд при температуре 0 °C. Процесс замерзания воды происходит вблизи центров кристаллизации, которые образуются вблизи мест микроскопических возмущений. Однако если убрать эти возмущения, вода может оставаться жидкой вплоть до −43 °C — такое состояние называют переохлаждённой водой. Одно из коммерческих применений этого эффекта внедрено производителями напитков. Специальные партии газировки поставляются именно с переохлаждённой водой, и когда бутылку открывают, внутри сразу же образуется смесь из напитка и льда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие игровые виды спорта имеют подводные аналоги? 2421 + Ссылка У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги: подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей — последний получил наибольшее распространение. Подобно надводным аналогам, игроки здесь должны переместить мяч или шайбу, которые тяжелее воды, в ворота соперника. Важное значение имеет способность как можно дольше задерживать дыхание, не поднимаясь на поверхность воды. Самым экстремальным видом является подлёдный хоккей — он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замёрзшем водоёме или бассейне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему тевтонские рыцари не могли провалиться под лёд в ходе Ледового побоища? 5254 + Ссылка Утверждение о том, что тевтонские рыцари провалились под лёд Чудского озера, и благодаря этому русские войска одержали победу в Ледовом побоище, является мифом. Ход битвы изложен как в русских, так и в тевтонских летописях, но ни в одной из них такой эпизод не описан. К тому же вес русского дружинника и орденского рыцаря в полном снаряжении был примерно одинаков, поэтому ситуации, когда одни проваливаются под лёд, а другие нет, не могло возникнуть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как влияет хозяйственная деятельность человека на интенсивность лесных пожаров? 2372 + Ссылка До 20 века интенсивность лесных пожаров зависела только от глобальных климатических изменений — меньше пожаров в периоды похолодания и наоборот. В 19 веке сгораемая биомасса достигла максимума в результате взрывного роста населения человечества и сильного увеличения использования дров и угля. Однако в течение 20 века картина резко поменялась: количество сгоревшей биомассы постоянно снижалось и сейчас достигло своего минимума из-за, опять же, хозяйственной деятельности человека, а именно политики предотвращения лесных пожаров. Такие выводы стали возможны благодаря исследованиям концентрации кислорода и угарного газа в антарктических льдах. Неправда? Источник: elementy.ru

Где можно увидеть и попробовать природный арбузный снег? 14686 + Ссылка В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге водорослей Chlamydomonas nivalis, содержащих красный пигмент астаксантин. Данные водоросли служат также пищей для некоторых организмов, среди которых ледяные черви. Они могут жить только в ледниках при низких температурах, а при нагревании хотя бы до 5 °C распадаются и погибают. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где флот противника был захвачен кавалерийской атакой? 5833 + Ссылка В 1795 году французская армия провела уникальную операцию — кавалерийскую атаку на флот противника. Во время военных действий в Нидерландах французы заметили, что до стоящих на рейде голландских кораблей можно дойти по льду из-за необычайно холодной зимы. Разработанный план штурма был выполнен одним гусарским полком, захватившим 14 линейных кораблей и несколько торговых судов без единого выстрела. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Каким образом лёд способен течь? 3791 + Ссылка Лёд подвержен текучести — способность деформироваться под напряжением обусловливает движение льда в огромных ледниках. Некоторые гималайские ледники движутся со скоростью 2—3 метра в сутки. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему лёд не тонет в воде? 5075 + Ссылка Вода — единственное свободно встречающееся в природе вещество на Земле, плотность которого в жидком состоянии больше, чем в твёрдом. Поэтому лёд не тонет в воде. Именно благодаря этому водоёмы обычно не промерзают до дна, хотя при экстремальных температурах воздуха это возможно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org