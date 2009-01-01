Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Гарри Гудини посвятил много времени разоблачению шарлатанов, якобы обладающих сверхъестественными способностями, и особенно медиумов. Он продолжил это дело и после смерти, договорившись с женой, что тот из них, кто умрёт первым, попробует передать в ходе спиритического сеанса известным только им двоим секретный код. Жена на каждый Хеллоуин на протяжении десяти лет устраивала сеансы с разными медиумами, но никто не сказал правильную фразу.

Какая небрежность стала причиной смерти Гарри Гудини?

Знаменитый иллюзионист Гарри Гудини исполнял множество смертельно опасных трюков, но умер из-за совершенной нелепости. Однажды он отдыхал после шоу, когда в его гримёрку вошли посетители, один из которых спросил, действительно ли удары в живот не могут причинить Гудини никакого вреда. Тот разрешил проверить, но быстро остановил атакующего, сказав, что не ожидал таких сильных и внезапных ударов и не успел как следует приготовиться. Вскоре у Гудини начались сильные боли и спустя несколько дней он скончался от перитонита, возникшего вследствие острого аппендицита, хотя иллюзионист не сразу согласился на операцию и даже успел дать ещё несколько представлений.

Источник: en.wikipedia.org