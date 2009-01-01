Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие животные разбрызгивают свои фекалии хвостом словно пропеллером? 17 + Ссылка Дефекация у бегемотов происходит весьма неспокойно. Самцы имеют привычку разбрызгивать кал и мочу во время этого процесса, быстро вращая хвостом, словно пропеллером. Такое поведение имеет значение и для мечения территории, и для коммуникации между особями, и делает уход за бегемотами в зоопарках, где нередко у вольеров ставят таблички с предупреждением, особенно сложным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как дышат бегемоты, когда спят полностью погружёнными в воду? 809 + Ссылка Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят либо на отмели, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погружёнными в воду. Во втором случае бегемоты рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3—5 минут и делают вдох. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные содержат в своём организме натуральный крем от загара? 2550 + Ссылка Бегемоты умеют выделять два особых кожных пигмента с выраженными красным и оранжевым цветом. Пигменты выполняют двойную функцию: препятствуют росту болезнетворных бактерий и защищают от солнечных лучей. Другими словами, у бегеметов в организме уже содержится натуральный крем от загара. Иногда проявленный на коже животного данный пигмент называют кровавым потом, хотя ни к поту, ни к крови он отношения не имеет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org