Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие животные разбрызгивают свои фекалии хвостом словно пропеллером?
Дефекация у бегемотов происходит весьма неспокойно. Самцы имеют привычку разбрызгивать кал и мочу во время этого процесса, быстро вращая хвостом, словно пропеллером. Такое поведение имеет значение и для мечения территории, и для коммуникации между особями, и делает уход за бегемотами в зоопарках, где нередко у вольеров ставят таблички с предупреждением, особенно сложным.
Источник: ru.wikipedia.org
Как дышат бегемоты, когда спят полностью погружёнными в воду?
Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят либо на отмели, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погружёнными в воду. Во втором случае бегемоты рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3—5 минут и делают вдох.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие животные содержат в своём организме натуральный крем от загара?
Бегемоты умеют выделять два особых кожных пигмента с выраженными красным и оранжевым цветом. Пигменты выполняют двойную функцию: препятствуют росту болезнетворных бактерий и защищают от солнечных лучей. Другими словами, у бегеметов в организме уже содержится натуральный крем от загара. Иногда проявленный на коже животного данный пигмент называют кровавым потом, хотя ни к поту, ни к крови он отношения не имеет.
Источник: en.wikipedia.org
Какое животное является лучшим источником слоновой кости?
Лучшая по качеству «слоновая кость» добывается не из бивней слонов, а из клыков бегемотов. Помимо прочего под категорию «слоновая кость» попадают клыки кабанов, бивни мамонтов, клыки моржей и зубы кашалотов.
Источник: ru.wikipedia.org