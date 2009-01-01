Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о бегемотах

Какие животные разбрызгивают свои фекалии хвостом словно пропеллером?

Какие животные разбрызгивают свои фекалии хвостом словно пропеллером?

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Дефекация у бегемотов происходит весьма неспокойно. Самцы имеют привычку разбрызгивать кал и мочу во время этого процесса, быстро вращая хвостом, словно пропеллером. Такое поведение имеет значение и для мечения территории, и для коммуникации между особями, и делает уход за бегемотами в зоопарках, где нередко у вольеров ставят таблички с предупреждением, особенно сложным.

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Метки: бегемоты, животные, фекалии

Источник: ru.wikipedia.org

Как дышат бегемоты, когда спят полностью погружёнными в воду?

Как дышат бегемоты, когда спят полностью погружёнными в воду?

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Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят либо на отмели, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погружёнными в воду. Во втором случае бегемоты рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3—5 минут и делают вдох.

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Метки: бегемоты, животные, сны

Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные содержат в своём организме натуральный крем от загара?

Какие животные содержат в своём организме натуральный крем от загара?

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Бегемоты умеют выделять два особых кожных пигмента с выраженными красным и оранжевым цветом. Пигменты выполняют двойную функцию: препятствуют росту болезнетворных бактерий и защищают от солнечных лучей. Другими словами, у бегеметов в организме уже содержится натуральный крем от загара. Иногда проявленный на коже животного данный пигмент называют кровавым потом, хотя ни к поту, ни к крови он отношения не имеет.

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Метки: животные, бегемоты, загар, кожа, кровь, пот

Источник: en.wikipedia.org

Какое животное является лучшим источником слоновой кости?

Какое животное является лучшим источником слоновой кости?

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Лучшая по качеству «слоновая кость» добывается не из бивней слонов, а из клыков бегемотов. Помимо прочего под категорию «слоновая кость» попадают клыки кабанов, бивни мамонтов, клыки моржей и зубы кашалотов.

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Метки: животные, бегемоты, зубы, кабаны, кашалоты, мамонты, моржи, слоны

Источник: ru.wikipedia.org

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