Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты об иероглифах

Зачем китайцы используют разные знаки чисел в разных типах документов?

Зачем китайцы используют разные знаки чисел в разных типах документов?

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Китайские знаки для записи чисел — довольно простые, их легко превратить друг в друга, подрисовав палочку. Поэтому для обозначения чисел в финансовых документах с целью затруднить подделку используют более сложные иероглифы формальной записи. Они выполняют ту же роль, что запись числа прописью в европейских языках.

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Метки: иероглифы, китай, подделки, числа

Источник: ru.wikipedia.org

Что означает самый сложный японский иероглиф, состоящий из 84 чёрточек?

Что означает самый сложный японский иероглиф, состоящий из 84 чёрточек?

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В японской письменности используются как элементы слоговой азбуки (хирагана и катакана), так и иероглифы (кандзи). Самым долгим для написания кандзи является «тайто», что приблизительно переводится как «дракон в полёте». Чтобы изобразить этот иероглиф, нужно сделать 84 черты. Хотя запомнить его не так сложно, как кажется на первый взгляд, поскольку «тайто» состоит из шести более мелких иероглифов: трёх «драконов» и трёх «облаков».

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Метки: япония, драконы, иероглифы, облака, письменность

Источник: en.wikipedia.org

Какую поэму можно прочитать почти тремя тысячами способов?

Какую поэму можно прочитать почти тремя тысячами способов?

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Жившая в 4 веке китайская поэтесса Су Хуэй создала поэму-палиндром, которая представляет собой квадрат из иероглифов размером 29×29. Эту поэму можно прочитать 2 848 способами, путешествуя по квадрату вправо или влево, по горизонтали, вертикали и даже диагонали.

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Метки: поэзия, иероглифы, китай, палиндромы

Источник: en.wikipedia.org

Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам?

Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам?

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В японском языке помимо иероглифического письма кандзи, заимствованного из Китая, есть также две слоговые азбуки — хирагана и катакана — в которых один знак соответствует не слову, а отдельному слогу. Традиционно они применяются для записи слов, к которым нет иероглифов: катакана — для заимствованных терминов из европейских языков, а хирагана — для отдельных японских частиц и суффиксов, или когда читатель может не знать какого-то иероглифа. Именно 47 знаков хираганы располагаются на клавиатурах, так что японские клавиатуры ничем не отличаются от привычных нам. Кроме того, специальное программное обеспечение может отслеживать ввод знаков и автоматически предлагать замену нескольких знаков на соответствующий иероглиф.

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Метки: языки, алфавит, иероглифы, компьютеры, письменность, японский язык

Источник: en.wikipedia.org

Что ставят японцы вместо ручных подписей?

Что ставят японцы вместо ручных подписей?

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Японцы вместо подписей на документах ставят личные печати, которые называются «инкан». Они представляют собой стержень диаметром от 25 до 75 миллиметров из дерева или слоновой кости с выгравированными иероглифами. Для совершения ответственных операций — закрепления сделок, покупки недвижимости, открытия банковских счетов — требуется печать, зарегистрированная в органах местного самоуправления.

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Метки: япония, государство, иероглифы, обычаи

Источник: ru.wikipedia.org

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