Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем китайцы используют разные знаки чисел в разных типах документов? 18 + Ссылка Китайские знаки для записи чисел — довольно простые, их легко превратить друг в друга, подрисовав палочку. Поэтому для обозначения чисел в финансовых документах с целью затруднить подделку используют более сложные иероглифы формальной записи. Они выполняют ту же роль, что запись числа прописью в европейских языках. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означает самый сложный японский иероглиф, состоящий из 84 чёрточек? 1159 + Ссылка В японской письменности используются как элементы слоговой азбуки (хирагана и катакана), так и иероглифы (кандзи). Самым долгим для написания кандзи является «тайто», что приблизительно переводится как «дракон в полёте». Чтобы изобразить этот иероглиф, нужно сделать 84 черты. Хотя запомнить его не так сложно, как кажется на первый взгляд, поскольку «тайто» состоит из шести более мелких иероглифов: трёх «драконов» и трёх «облаков». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую поэму можно прочитать почти тремя тысячами способов? 2331 + Ссылка Жившая в 4 веке китайская поэтесса Су Хуэй создала поэму-палиндром, которая представляет собой квадрат из иероглифов размером 29×29. Эту поэму можно прочитать 2 848 способами, путешествуя по квадрату вправо или влево, по горизонтали, вертикали и даже диагонали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам? 4497 + Ссылка В японском языке помимо иероглифического письма кандзи, заимствованного из Китая, есть также две слоговые азбуки — хирагана и катакана — в которых один знак соответствует не слову, а отдельному слогу. Традиционно они применяются для записи слов, к которым нет иероглифов: катакана — для заимствованных терминов из европейских языков, а хирагана — для отдельных японских частиц и суффиксов, или когда читатель может не знать какого-то иероглифа. Именно 47 знаков хираганы располагаются на клавиатурах, так что японские клавиатуры ничем не отличаются от привычных нам. Кроме того, специальное программное обеспечение может отслеживать ввод знаков и автоматически предлагать замену нескольких знаков на соответствующий иероглиф. Неправда? Источник: en.wikipedia.org