Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем китайцы используют разные знаки чисел в разных типах документов?
Китайские знаки для записи чисел — довольно простые, их легко превратить друг в друга, подрисовав палочку. Поэтому для обозначения чисел в финансовых документах с целью затруднить подделку используют более сложные иероглифы формальной записи. Они выполняют ту же роль, что запись числа прописью в европейских языках.
Источник: ru.wikipedia.org
Что означает самый сложный японский иероглиф, состоящий из 84 чёрточек?
В японской письменности используются как элементы слоговой азбуки (хирагана и катакана), так и иероглифы (кандзи). Самым долгим для написания кандзи является «тайто», что приблизительно переводится как «дракон в полёте». Чтобы изобразить этот иероглиф, нужно сделать 84 черты. Хотя запомнить его не так сложно, как кажется на первый взгляд, поскольку «тайто» состоит из шести более мелких иероглифов: трёх «драконов» и трёх «облаков».
Источник: en.wikipedia.org
Какую поэму можно прочитать почти тремя тысячами способов?
Жившая в 4 веке китайская поэтесса Су Хуэй создала поэму-палиндром, которая представляет собой квадрат из иероглифов размером 29×29. Эту поэму можно прочитать 2 848 способами, путешествуя по квадрату вправо или влево, по горизонтали, вертикали и даже диагонали.
Источник: en.wikipedia.org
Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам?
В японском языке помимо иероглифического письма кандзи, заимствованного из Китая, есть также две слоговые азбуки — хирагана и катакана — в которых один знак соответствует не слову, а отдельному слогу. Традиционно они применяются для записи слов, к которым нет иероглифов: катакана — для заимствованных терминов из европейских языков, а хирагана — для отдельных японских частиц и суффиксов, или когда читатель может не знать какого-то иероглифа. Именно 47 знаков хираганы располагаются на клавиатурах, так что японские клавиатуры ничем не отличаются от привычных нам. Кроме того, специальное программное обеспечение может отслеживать ввод знаков и автоматически предлагать замену нескольких знаков на соответствующий иероглиф.
Источник: en.wikipedia.org
Что ставят японцы вместо ручных подписей?
Японцы вместо подписей на документах ставят личные печати, которые называются «инкан». Они представляют собой стержень диаметром от 25 до 75 миллиметров из дерева или слоновой кости с выгравированными иероглифами. Для совершения ответственных операций — закрепления сделок, покупки недвижимости, открытия банковских счетов — требуется печать, зарегистрированная в органах местного самоуправления.
Источник: ru.wikipedia.org