Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Вертолётный ротор — механизм, приобретающий подъемную силу от вращения — изобрели в Китае в 4 веке до н. э. Применялся он в игрушке, представлявшей собой специальным образом выточенную из бамбука дощечку, насаженную на ось, резкое вращение которой поднимало конструкцию в воздух. Этот вертолётик был известен в Европе эпохи Возрождения — он зафиксирован на некоторых полотнах и, в частности, рисунках Леонардо. Позднее эксперименты с игрушкой повлияли на развитие идей Джорджа Кейли, считающегося отцом современной аэронавтики.

Существует ли профессия переворачивателя пингвинов?

После военного конфликта 1982 года между Англией и Аргентиной появилась история о пингвинах Фолклендских островов, которые падают на спину от задирания головы на летящие низко самолёты или вертолёты и не в силах подняться обратно на ноги. С течением времени слух обрастал деталями, включая появление новой профессии под названием «переворачиватель пингвинов» — специального военнослужащего, который спасает опрокинутых птиц от умирания. Опасения общественности стали настолько высоки, что в 2001 году группа британских учёных провела долговременное исследование в Антарктиде, в течение которого не зафиксировала ни одного случая падения пингвинов при приближении вертолёта.

Источник: news.bbc.co.uk