Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем туристы отправляют увезённые с Гавайев камни посылками обратно? 46 + Ссылка На Гавайях существует поверье о проклятии Пеле, богини вулканов и огня, которое коснётся каждого, кто увозит с островов камни, лаву или песок. Впрочем, появилось оно сравнительно недавно — по одной из версий, его придумали водители экскурсионных автобусов, которым надоело чистить их от просыпанных туристами «сувениров». Как бы то ни было, ежегодно в местные почтовые отделения приходит множество посылок с песком и камнями, отправители которых жалуются на испорченную жизнь и просят вернуть содержимое на гавайскую землю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На какой штат США нужно напасть, чтобы не ввязаться в войну со всем НАТО? 211 + Ссылка В Североатлантическом договоре, который стал учредительным документом НАТО, сказано, что нападение на любую страну-участницу будет расцениваться как нападение на всех членов организации. При этом отдельно оговорено, что договор покрывает территории в Северной Америке и Европе, расположенные к северу от тропика Рака. К ним относятся все штаты США, кроме Гавайев, атака на которые не обяжет других участников НАТО объявлять войну агрессору. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При каких допущениях Эверест не является высочайшей вершиной на Земле? 753 + Ссылка Самой высокой горой на Земле считается Эверест — 8 849 метров. Однако если измерять от подножия, то её превзойдёт гавайский вулкан Мауна-Кеа. Его общая высота составляет 10 203 метра, просто большая часть находится под водой. А если измерять от центра планеты, наиболее удалённой точкой будет вулкан Чимборасо в Эквадоре, так как из-за неидеальной сферичности Земли её радиус достигает максимума на экваторе. Неправда? Источник: geology.com

Кто сумел пересечь пешком Атлантический океан и попытался перейти Тихий? 621 + Ссылка В 1988 году француз Реми Брика пешком пересёк Атлантический океан. К его ногам были привязаны пятиметровые понтоны из стеклопластика, помогал он себе только веслом, а за собой тянул плот с оборудованием, установкой для опреснения воды и рыбацкими принадлежностями. Начав путь от Канарских островов, путешественник хотел достичь Гваделупы, но, исхудавший и галлюцинирующий, был подобран траулером недалеко от Тринидада — тем не менее, Книга рекордов Гиннесса зачла ему рекорд. В 2000 году Брика поставил ещё более грандиозную цель — пройти таким же образом Тихий океан от Лос-Анджелеса до Сиднея. Однако ему пришлось просить помощи и досрочно завершить путь в 500 милях к югу от Гавайев, так как сильный шторм перевернул плот и повредил навигационное оборудование. Неправда? Источник: www.outsideonline.com

В каком штате США во время Второй Мировой войны циркулировали особые доллары? 1599 + Ссылка Через месяц после нападения японцев на Пёрл-Харбор американское правительство провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях. У компаний и населения забрали доллары и выдали взамен то же количество, но специально напечатанными банкнотами с большой надписью «HAWAII». Всё это было сделано на случай захвата островов японской армией: если бы оккупанты решили изъять деньги у гавайцев, полученные ими купюры не обладали бы никакой ценностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему сверчки на островах Гавайского архипелага всего за несколько лет стали бесшумными? 959 + Ссылка В 1990-х годах сверчки на Гавайских островах стали жертвами паразитирующих мух Ormia ochracea, которые откладывали личинки в самцов, определяя их по стрекотанию. Сейчас на острове Кауаи почти все самцы бесшумны — из-за случайной мутации зубчики на их крыльях изменили положение и больше не зацепляются друг о друга. Но стрекотание сверчкам нужно для привлечения самок, поэтому безмолвные самцы теперь ждут их рядом с теми самцами, кто ещё не утратил способность издавать звук. Аналогичная ситуация возникла на соседнем острове Оаху, правда там крылья самцов изменились другим образом, то есть мутация произошла в другом гене независимо от самцов Кауаи, что стало наглядным проявлением конвергенции. Таким образом, всего за 20 поколений сверчков мы смогли воочию наблюдать эволюционные процессы у большой популяции в естественных условиях. Неправда? Источник: elementy.ru

Что сделали аборигены с телом убитого капитана Кука? 594 + Ссылка Вопреки распространённому мнению и известной песне Высоцкого, аборигены не ели капитана Кука. Джеймс Кук погиб в ходе случайной стычки с гавайцами, миф о каннибализме которых мог возникнуть из неверного толкования религиозного обряда. Тело убитого Кука было выпотрошено, оставшаяся плоть сожжена, а кости тщательно вычищены, чтобы служить объектами религиозного поклонения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда построил русскую крепость на Гавайях? 810 + Ссылка Помимо освоения Аляски и других территорий тихоокеанского побережья Северной Америки, Российско-американская компания предприняла попытку закрепления на Гавайях. В 1816 году сотрудник компании Георг Шеффер подписал тайный договор с Каумуалии, королём острова Кауаи, который хотел освободиться от вассальной зависимости от короля всех островов Камехамехи. По договору Каумуалии просил у российского императора протектората и выделял колонистам землю под фактории и плантации, на которой Шеффер построил три форта. Однако агрессивные действия американцев вынудили русских уплыть с острова, да и император отказал в прошении, опасаясь осложнять отношения с США и признавая Гавайи сферой их влияния. Сейчас о событиях тех дней напоминают только руины Елизаветинской крепости на острове Кауаи, объявленные национальным историческим памятником. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом жёлтые уточки помогают исследовать океанические течения? 1632 + Ссылка В начале 1992 года из Гонконга в США отправился корабль с грузом из 29 тысяч китайских пластиковых игрушек: жёлтых уточек, а также черепашек, лягушек и бобров. В середине пути судно попало в шторм, и контейнеры с игрушками смыло за борт. Уточки оказались в свободном плавании и через некоторое время стали появляться на берегах Аляски, Гавайев и в других местах. Игрушки оказали большую помощь океанографам, исследующим течения. Например, было установлено, что период круговорота между Японией, Аляской и Алеутскими островами составляет примерно три года. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Какое необычное место отправления было указано в бланке таможенного осмотра 1969 года? 3098 + Ссылка Члены экипажа корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз после возвращения с Луны были вынуждены проходить таможенный осмотр. В графе отправления таможенного бланка так и было написано — Луна, в графе прибытия — Гонолулу, Гавайи. Был задекларирован и груз — лунные камни и лунная пыль. Неправда? Источник: www.space.com

Какие животные на Гавайях имеют окраску в виде улыбающегося человеческого лица? 6707 + Ссылка Пауки вида Theridion grallator, обитающие только на Гавайских островах, имеют удивительную окраску тела, напоминающую улыбающееся человеческое лицо, причём окраска каждой особи уникальна. Предположительно, такой рисунок должен отпугивать их единственных врагов, птиц. Хотя другие зоологи подвергают это сомнению, ведь паучки обычно прячутся днём, выходя из укрытия только ночью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему северокорейцы позволяли пленным американцам показывать на фото средние пальцы? 4765 + Ссылка В 1968 войска КНДР захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» и стали заставлять моряков работать на корейскую пропаганду. Те заметили, что в некоторых корейских фильмах про запад не вырезан жест поднятого вверх среднего пальца. Убедившись, что северокорейцы просто не знают его значения, моряки стали демонстрировать средние пальцы на всех фотографиях, объясняя, что этот жест означает пожелание удачи у гавайцев. Неправда? Источник: www.usspueblo.org