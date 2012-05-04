Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране во второй половине 20 века мужчинам запрещалось носить длинные волосы? 19 + Ссылка Наблюдая за ростом популярности субкультуры хиппи по всему миру, власти Сингапура в 1960-х годах запретили мужчинам носить длинные волосы. Тех, кто не подчинялся указу, либо штрафовали, либо стригли насильно, а в правительственных учреждениях длинноволосых обслуживали в последнюю очередь. Иностранцам предлагали либо подстричься, либо покинуть страну, поэтому группам Bee Gees и Led Zeppelin пришлось отменить запланированные в Сингапуре концерты. Запрет сняли только в 1990-х. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой бытовой прибор получил название от разновидности ветра? 484 + Ссылка Фён — это тёплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Fön c начала 20 века в Германии выпускались приборы для сушки волос. Слово стало нарицательным не только в немецком, но и в русском языке, изменившись в «фен». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При каких условиях на деревьях может появиться ледяная шерсть? 351 + Ссылка В северных широколиственных лесах на гниющей древесине иногда может формироваться «волосяной лёд». Образования в форме красивых седых волос возникают при температуре чуть ниже нуля и влажном воздухе. Главным условием для появления «ледяной шерсти» является наличие в древесине грибка Exidiopsis effusa, а вот механизм формирования волосков пока неизвестен. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где в самолёте можно найти антимакассар? 606 + Ссылка Бумажная или тканевая салфетка, помещаемая на верхнюю часть кресел самолётов, поездов и автобусов, имеет название — антимакассар. Оно происходит от масла макассар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали причёски. По мере распространения моды на эту мазь хозяйки домов стали накрывать кресла и диваны кусками моющейся ткани, чтобы не маралась обивка мебели. Вскоре антимакассары появились в театрах, а затем и в общественном транспорте. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняется распространённость блондинов среди населения Соломоновых островов? 637 + Ссылка Примерно 10% темнокожих жителей Соломоновых островов, что расположены к северо-востоку от Австралии — блондины. Ранее существовало несколько гипотез относительно причины этого феномена, в том числе скрещивание аборигенов с европейскими мореплавателями. Однако генетический анализ островитян показал, что их светлые волосы обусловлены лишь особой формой гена TRP1. Данная мутация возникла в популяции много тысячелетий назад и никак не связана с распространённостью блондинов среди европейцев, которая объясняется влиянием других генов. Неправда? Источник: lenta.ru

Где и когда мужчины прицепляли к шляпам лобковые волосы своих возлюбленных? 734 + Ссылка Викторианская эпоха в Великобритании известна крайне пуританскими взглядами на семейную жизнь и проявление сексуальности людей. Тем не менее, члены высшего общества нередко демонстрировали её, причём в необычных для нас формах. Так, любовники могли обмениваться декоративными коробочками, куда вкладывали свои лобковые волосы. А мужчины иногда прицепляли пряди таких волос своих возлюбленных к шляпе на манер кокарды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом простой карандаш помогал отделить белых от цветных в ЮАР? 668 + Ссылка Во время действия режима апартеида в ЮАР нередко возникала необходимость точного отнесения человека к категории «белых» или «цветных». Одним из инструментов решения проблемы был простой карандаш: его вставляли в волосы испытуемого, а затем просили его наклонить голову. Если карандаш не выпадал из волос, считалось, что они имеют достаточную степень курчавости для записи человека в категорию «цветных». Бывали случаи, когда по результатам карандашного теста разделяли членов одной семьи, которые не могли больше проживать вместе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких насекомых на глазах растут волосы? 1016 + Ссылка Медоносные пчёлы для переноса пыльцы из цветов в улей используют волоски на своём теле, которые растут даже из глаз. У пчёл, как у многих других насекомых, сложные фасеточные глаза. Из промежутков между составляющими их глазками и растут волоски. Неправда? Источник: www.sciencephoto.com

Каким образом волосы на теле слона способствуют терморегуляции? 1251 + Ссылка Обычно мех у животных способствует термоизоляции и больше характерен для северных видов. Однако волосяной покров слонов, наоборот, помогает им поддерживать постоянную температуру тела при более высокой температуре воздуха. Дело в том, что волосы на теле слона редки, и вместо удержания тепла они выполняют функцию теплоотвода. Неправда? Источник: iscience.ru

Может ли человек поседеть за пять минут? 2462 + Ссылка Иногда можно встретить утверждения о том, что человек испытал сильный стресс и поседел прямо на глазах, однако чисто физически это невозможно. Процесс поседения связан с увеличением концентрации перекиси водорода, которая разрушает пигмент меланин, придающий окраску волосам. Так как живые клетки, где образуется перекись водорода, находятся только в основании волоса, она не может быстро распространиться по всей его длине, даже если от страха её количество увеличивается. Научно задокументирована другая причина, диффузное выпадение волос — когда у человека уже есть седые волосы, а выпадают от стресса преимущественно окрашенные. Но и такое облысение происходит не за пять минут, а за несколько дней или недель. Неправда? Источник: elementy.ru

С какого года правители России чередуются по принципу «лысый-волосатый»? 9277 + Ссылка В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства, включая царей, председателей Временного правительства, лидеров советского периода, а теперь и президентов. Этот парадокс нарушили только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему считается, что волосы на ногах после первого бритья начинают расти быстрее и становятся темнее? 10079 + Ссылка Представление о том, что после первого бритья женских ног волосы на них начинают расти быстрее и становятся темнее, ошибочно. Просто первоначально волосы имеют тонкие светлые кончики. После их сбривания волосы растут кверху тупыми тёмными концами, что и создаёт иллюзию. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Почему кажется, что у покойников некоторое время продолжают расти волосы и ногти? 8881 + Ссылка Несмотря на распространённое мнение, что волосы и ногти растут ещё некоторое время у мертвецов, это не так. Данный эффект обусловлен тем, что кожа покойника усыхает, поэтому ногти и волосы начинают казаться больше, чем они были. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какую функцию выполняет «гусиная кожа»? 13779 + Ссылка Рефлекс, приводящий к возникновению «гусиной кожи», достался нам в наследство от животных. Мышцы волосяных фолликулов сокращаются и приподнимают волоски — в результате шерсть животного встаёт «дыбом». При реакции на холод это помогает дольше удерживать тепло тела, при реакции на опасность — делает зверя более массивным и устрашающим. У людей же в процессе эволюции волос на теле осталось мало, и этот рефлекс не имеет практического смысла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org