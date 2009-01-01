Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку? 37 + Ссылка Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой вид спорта повлиял на форму и размер одного из видов американских гранат? 1881 + Ссылка Ближе к окончанию Второй Мировой войны в США была разработана граната T13 Beano, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу. Так как почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол, предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок. T13 применялись в Нормандской операции, но какова оказалась их боевая эффективность, доподлинно неизвестно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org