Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку?
Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас».
Источник: en.wikipedia.org
Какой вид спорта повлиял на форму и размер одного из видов американских гранат?
Ближе к окончанию Второй Мировой войны в США была разработана граната T13 Beano, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу. Так как почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол, предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок. T13 применялись в Нормандской операции, но какова оказалась их боевая эффективность, доподлинно неизвестно.
Источник: en.wikipedia.org
Почему слова «гранат» и «граната» так похожи?
Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос названия фрукта на название метательного оружия восходит к 16 веку, когда это оружие появилось во французской армии. Солдаты стали именовать его именно так (по-французски оба слова одинаковы — grenade) из-за сходства формы гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его открытом виде.
Источник: en.wikipedia.org