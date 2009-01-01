Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Во время Великой Депрессии хозяйкам во многих американских семьях приходилось шить одежду из пустых мешков из-под муки. Производители муки специально выпускали мешки с узорами, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество, а некоторых из них даже печатали в газетах выкройки.

Какая олимпийская сборная была вынуждена продавать кофе, чтобы собрать средства на участие в играх?

В 1932 году из-за Великой депрессии правительство Бразилии не смогло найти денег на поездку спортсменов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Выход нашли в том, чтобы посадить делегацию из 82 атлетов на корабль с кофе и заставить их продавать его на пути в Америку. По прибытию в порт Сан-Педро спортсмены столкнулись с требованием его администрации заплатить по доллару за каждого сошедшего на берег. Так как денег на всех не хватило, с корабля выпустили только тех, кто имел шансы на медаль. Затем корабль уплыл в Сан-Франциско, продал там ещё партию кофе, вернулся и высадил ещё часть атлетов, но 15 бразильских олимпийцев так и не попали в Лос-Анджелес.

Источник: en.wikipedia.org