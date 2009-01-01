Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему некоторые грампластинки можно слушать бесконечно? 57 + Ссылка Последнюю дорожку грампластинки обычно делают замкнутой, чтобы игла проигрывателя не соскальзывала на центральную область с информацией об альбоме. На большинстве пластинок эта петля беззвучная, но иногда там размещают какие-нибудь звуки, которые будут воспроизводиться непрерывно, пока слушатель не снимет иглу. Например, на пластинке «Super Trouper» группы ABBA последний трек обратной стороны содержит аплодисменты и восторженные возгласы, а на диске «Atom Heart Mother» группы Pink Floyd — звук капающей из крана воды. Финальная песня альбома «Evol» группы Sonic Youth зациклена, а её длительность обозначена как ∞. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему сборник песен называется альбомом? 1384 + Ссылка На ранних грампластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона вмещала только несколько минут музыки. Большой концерт продавали записанным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы. Поэтому сборники песен и стали именовать «альбомами» — название осталось, даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники стало возможным умещать только на одну пластинку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство долгое время получало большую часть доходов от продажи почтовых марок? 668 + Ссылка Королевство Бутан получило полную независимость от Великобритании в 1949 году, но до 1962 года не имело собственной почты. Когда она появилась, американский бизнесмен Берт Тодд, ставший советником короля и во многом способствовавший модернизации этого государства, предложил сделать ставку на почтовые марки. Бутан первым в мире выпустил множество необычных марок — стереоскопических, с запахом, на стальной фольге, марок-барельефов и даже марок-грампластинок. Они печатались в количестве, гораздо превышающем внутренние нужды, и предназначались для коллекционеров по всему миру, у которых и пользовались заслуженной популярностью. В 1970-х годах продажа марок была самым большим источником доходов Бутана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто умеет определять музыку на пластинках без её прослушивания? 4036 + Ссылка Американский врач Артур Линтген обладает уникальной задокументированной способностью — он умеет определять классическое оркестровое музыкальное произведение на виниловой пластинке без её прослушивания. Сначала он по контурам и впадинам дорожки распознаёт места, где музыка тише или громче, а также длительность каждой части произведения, а затем сопоставляет результат с обширной базой знаний европейской классической музыки из своей головы. Способности Линтгена не безграничны — по его словам, он плохо определяет музыку добетховенской эпохи, так как она слишком однородна по своей структуре. Неправда? Источник: www.snopes.com

Где и когда продавались видеопроигрыватели пластинок? 2446 + Ссылка Грампластинки служили не только для передачи звуковой информации. В 1970-х годах немецкие фирмы Telefunken и Teldec представили на рынок видеопроигрыватель специальных пластинок из фольги. Диск в устройстве вращался со скоростью 1500 оборотов в минуту и мог вместить не больше 10 минут видео. Но широкого распространения такая система не получила из-за начавшейся эры VHS. Неправда? Источник: en.wikipedia.org