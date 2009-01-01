Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему некоторые грампластинки можно слушать бесконечно?
Последнюю дорожку грампластинки обычно делают замкнутой, чтобы игла проигрывателя не соскальзывала на центральную область с информацией об альбоме. На большинстве пластинок эта петля беззвучная, но иногда там размещают какие-нибудь звуки, которые будут воспроизводиться непрерывно, пока слушатель не снимет иглу. Например, на пластинке «Super Trouper» группы ABBA последний трек обратной стороны содержит аплодисменты и восторженные возгласы, а на диске «Atom Heart Mother» группы Pink Floyd — звук капающей из крана воды. Финальная песня альбома «Evol» группы Sonic Youth зациклена, а её длительность обозначена как ∞.
Источник: en.wikipedia.org
Почему сборник песен называется альбомом?
На ранних грампластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона вмещала только несколько минут музыки. Большой концерт продавали записанным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы. Поэтому сборники песен и стали именовать «альбомами» — название осталось, даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники стало возможным умещать только на одну пластинку.
Источник: ru.wikipedia.org
Какое государство долгое время получало большую часть доходов от продажи почтовых марок?
Королевство Бутан получило полную независимость от Великобритании в 1949 году, но до 1962 года не имело собственной почты. Когда она появилась, американский бизнесмен Берт Тодд, ставший советником короля и во многом способствовавший модернизации этого государства, предложил сделать ставку на почтовые марки. Бутан первым в мире выпустил множество необычных марок — стереоскопических, с запахом, на стальной фольге, марок-барельефов и даже марок-грампластинок. Они печатались в количестве, гораздо превышающем внутренние нужды, и предназначались для коллекционеров по всему миру, у которых и пользовались заслуженной популярностью. В 1970-х годах продажа марок была самым большим источником доходов Бутана.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто умеет определять музыку на пластинках без её прослушивания?
Американский врач Артур Линтген обладает уникальной задокументированной способностью — он умеет определять классическое оркестровое музыкальное произведение на виниловой пластинке без её прослушивания. Сначала он по контурам и впадинам дорожки распознаёт места, где музыка тише или громче, а также длительность каждой части произведения, а затем сопоставляет результат с обширной базой знаний европейской классической музыки из своей головы. Способности Линтгена не безграничны — по его словам, он плохо определяет музыку добетховенской эпохи, так как она слишком однородна по своей структуре.
Источник: www.snopes.com
Где и когда продавались видеопроигрыватели пластинок?
Грампластинки служили не только для передачи звуковой информации. В 1970-х годах немецкие фирмы Telefunken и Teldec представили на рынок видеопроигрыватель специальных пластинок из фольги. Диск в устройстве вращался со скоростью 1500 оборотов в минуту и мог вместить не больше 10 минут видео. Но широкого распространения такая система не получила из-за начавшейся эры VHS.
Источник: en.wikipedia.org
Какой медицинский материал использовался советскими изготовителями кустарных пластинок?
В СССР для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли «пластинки на костях» или «пластинки на рёбрах». Этот материал обходился бесплатно, медперсонал даже благодарил тех, кто помогал разгружать архивы.
Источник: bujhm.livejournal.com