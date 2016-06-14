Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о гольфе

Почему японские гольфисты страхуются от попадания в лунку после первого же удара?

Почему японские гольфисты страхуются от попадания в лунку после первого же удара?

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Закатывание мяча для гольфа в лунку после первого же удара на дальнее расстояние, так называемый «hole-in-one» — случай очень редкий. Его вероятность для любителей оценивается как 1 к 12 000. Если игрок в Японии реализует такой удар, он обязан устроить вечеринку с едой, выпивкой, развлечениями и памятными сувенирами для всех членов клуба, что может обойтись в немалую сумму. Поэтому японские гольфисты нередко покупают страховку на случай своей «удачи».

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Метки: гольф, спорт, страхование, удача, япония

Источник: soranews24.com

Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде?

Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде?

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После выхода игры Tiger Woods PGA Tour 08 компания-разработчик Electronic Arts получила много жалоб от геймеров на то, что можно ударить по мячу, лежащему на поверхности водоёма. В ответ на эти претензии был снят вирусный ролик, героем которого стал настоящий Тайгер Вудс. Он, как ни в чём ни бывало, прошёл по воде и нанёс точный удар, а недоразумение в игре Electronic Arts объявила «не багом, а фичей».

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Метки: компьютерные игры, electronic arts, гольф, ошибки, реклама, тайгер вудс

Источник: www.youtube.com

Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде?

Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде?

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Американка Маргарет Эббот выиграла женские соревнования по гольфу на Олимпийских играх 1900 года, став первой олимпийской чемпионкой из США. Однако по причине плохой организации той Олимпиады в Париже, Эббот не знала, что принимает в ней участие, как и многие другие гольфисты. Даже отправляясь домой, Эббот была уверена, что выиграла турнир, приуроченный к проходившей в Париже в том же году Всемирной выставке.

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Метки: олимпийские игры, гольф, париж, спорт, сша, франция

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде?

Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде?

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На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде.

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Метки: экология, гольф, корабли, спорт

Источник: www.welt.de

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