Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Закатывание мяча для гольфа в лунку после первого же удара на дальнее расстояние, так называемый «hole-in-one» — случай очень редкий. Его вероятность для любителей оценивается как 1 к 12 000. Если игрок в Японии реализует такой удар, он обязан устроить вечеринку с едой, выпивкой, развлечениями и памятными сувенирами для всех членов клуба, что может обойтись в немалую сумму. Поэтому японские гольфисты нередко покупают страховку на случай своей «удачи».

Почему японские гольфисты страхуются от попадания в лунку после первого же удара?

Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде?

После выхода игры Tiger Woods PGA Tour 08 компания-разработчик Electronic Arts получила много жалоб от геймеров на то, что можно ударить по мячу, лежащему на поверхности водоёма. В ответ на эти претензии был снят вирусный ролик, героем которого стал настоящий Тайгер Вудс. Он, как ни в чём ни бывало, прошёл по воде и нанёс точный удар, а недоразумение в игре Electronic Arts объявила «не багом, а фичей».

Источник: www.youtube.com