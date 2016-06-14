Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему японские гольфисты страхуются от попадания в лунку после первого же удара?
Закатывание мяча для гольфа в лунку после первого же удара на дальнее расстояние, так называемый «hole-in-one» — случай очень редкий. Его вероятность для любителей оценивается как 1 к 12 000. Если игрок в Японии реализует такой удар, он обязан устроить вечеринку с едой, выпивкой, развлечениями и памятными сувенирами для всех членов клуба, что может обойтись в немалую сумму. Поэтому японские гольфисты нередко покупают страховку на случай своей «удачи».
Источник: soranews24.com
Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде?
После выхода игры Tiger Woods PGA Tour 08 компания-разработчик Electronic Arts получила много жалоб от геймеров на то, что можно ударить по мячу, лежащему на поверхности водоёма. В ответ на эти претензии был снят вирусный ролик, героем которого стал настоящий Тайгер Вудс. Он, как ни в чём ни бывало, прошёл по воде и нанёс точный удар, а недоразумение в игре Electronic Arts объявила «не багом, а фичей».
Источник: www.youtube.com
Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде?
Американка Маргарет Эббот выиграла женские соревнования по гольфу на Олимпийских играх 1900 года, став первой олимпийской чемпионкой из США. Однако по причине плохой организации той Олимпиады в Париже, Эббот не знала, что принимает в ней участие, как и многие другие гольфисты. Даже отправляясь домой, Эббот была уверена, что выиграла турнир, приуроченный к проходившей в Париже в том же году Всемирной выставке.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде?
На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде.
Источник: www.welt.de