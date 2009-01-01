Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Джордже Лукасе

Кто из Лукасов и за что награждён «Оскаром»?

Кто из Лукасов и за что награждён «Оскаром»?

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Создатель франшиз «Звёздные войны» и «Индиана Джонс» Джордж Лукас не награждён ни одним «Оскаром». Его жена Марсия удостоена этой награды за лучший монтаж за работу над четвёртым эпизодом «Звёздных войн».

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Метки: лукас, звёздные войны, индиана джонс, кинематограф, награды, оскар, сша

Источник: en.wikipedia.org

Почему Стивен Спилберг, не имевший отношения к первым «Звёздным войнам», получает 2,5% прибыли от них?

Почему Стивен Спилберг, не имевший отношения к первым «Звёздным войнам», получает 2,5% прибыли от них?

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Во время съёмок первых «Звёздных войн» Джордж Лукас посетил площадку, где Стивен Спилберг работал над «Близкими контактами третьей степени». Лукас был впечатлён и сказал, что фильм Спилберга ждёт больший успех, но тот не согласился. Тогда режиссёры решили заключить сделку, по которой каждому достанется по 2,5% от прибыли чужой картины. С течением времени стало ясно, что Спилберг был прав и выиграл от этой сделки гораздо больше.

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Метки: звёздные войны, близкие контакты третьей степени, кинематограф, лукас, режиссёры, спилберг

Источник: en.wikipedia.org

Какой персонаж «Звёздных войн» получил имя от русского слова?

Какой персонаж «Звёздных войн» получил имя от русского слова?

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На создание образа Чубакки из «Звёздных войн» Джорджа Лукаса вдохновил его пёс, сидящий на переднем сиденье автомобиля. А само имя Чубакка было придумано на основе русского слова «собака».

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Метки: имена, звёздные войны, кинематограф, лукас, собаки, чубакка

Источник: en.wikipedia.org

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