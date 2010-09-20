Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто для мужчины генетически ближе, чем женщина? 36 + Ссылка Человек генетически ближе всего к шимпанзе: в зависимости от метода подсчёта, схожесть наших геномов составляет от 94% до 98%. То, что у шимпанзе на одну пару хромосом больше, объясняется тем, что у предков человека две хромосомы в процессе эволюции слились в одну, которая по структуре очень похожа на две не слившиеся хромосомы шимпанзе. В связи с этим можно утверждать, что из-за разницы половых хромосом генетических различий между мужчиной и женщиной больше, чем между мужчиной и самцом шимпанзе. Неправда? Источник: antropogenez.ru

Чем объясняется существование бабочек, у которых рисунки крыльев совершенно различны? 742 + Ссылка Организм, которой содержит одновременно мужские и женские признаки из-за аномалии развития, называется гинандроморфом. Особенно заметно проявление такой аномалии бывает у видов с ярко выраженным половым диморфизмом, то есть заметными внешними отличиями самцов от самок. Например, у бабочки-гинандроморфа одно крыло выглядит как типичное мужское, а другое — как типичное женское. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На сколько видов делятся современные слоны? 1036 + Ссылка На протяжении долгого времени зоологи выделяли среди современных слонов два рода — индийских и африканских, и в каждом из них был только один вид. Однако после детального анализа ДНК учёные пришли к выводу, что африканских слонов нужно разделить на два вида: саванного слона и лесного слона, ранее считавшегося подвидом первого. У лесного слона, по сравнению с саванным, гуще волосяной покров, более округлые уши и значительно меньшая высота в холке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

От кого тибетцы унаследовали гены, облегчающие жизнь в высокогорьях? 513 + Ссылка В геноме тибетцев есть аллель гена EPAS1, который увеличивает присутствие гемоглобина в крови, что объясняет их приспособленность к жизни в высокогорных условиях. Этой адаптации нет больше ни у одного народа, но точно такой же аллель найден в геноме денисовцев — людей, не относящихся ни к неандертальцам, ни к виду Homo Sapiens. Из всех гипотез наиболее вероятна та, что много тысячелетий назад денисовцы скрещивались с общими предками китайцев и тибетцев. Впоследствии китайцы, живущие на равнинах, данный аллель утратили за ненадобностью, а у тибетцев он сохранился. Неправда? Источник: elementy.ru

От чего зависит способность человека воспринимать неприятный запах свинины? 668 + Ссылка В процессе приготовления свинины может появиться резкий запах. Обычно это связано с тем, что мясо взято от некастрированного или поздно кастрированного самца и имеет большое содержание стероида под названием андростенон. Правда, даже в этом случае часть населения неприятного запаха не почувствует — способность его воспринимать зависит от того, обладает ли человек двумя функциональными копиями определённого гена (аллель RT/RT) или только одной (аллель RT/WM). Вторая категория может даже описывать запах андростенона как приятный и сладкий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что отвечают мутантные гены дрозофил с названиями «kenny» и «barbie»? 759 + Ссылка Биологи, изучающие дрозофил, любят давать открытым им мутантным генам названия, вызывающие ассоциации с массовой культурой. Например, мутантный ген, обладатель которого неизменно умирает в течение двух дней после заражения определённой бактерией, назван «Kenny» в честь героя мультсериала «South Park». А пара генов, которые приводят к отсутствию у самцов и самок внешних половых органов, получила названия «ken» и «barbie». Неправда? Источник: articles.latimes.com

Может ли жизненный опыт родителей непосредственно передаваться потомкам? 679 + Ссылка Травматический опыт родителей может напрямую передаваться потомкам через так называемое эпигенетическое наследование. Учёные из университета Атланты ставили опыты над мышами, привив им боязнь запаха ацетофенона, для чего каждый раз при появлении этого запаха били током. Дети и даже внуки этих мышей тоже испытывали страх, чувствуя данный запах, причём некоторые из этих потомков были зачаты в пробирке и никогда не знали родителей. Конкретный механизм передачи негативного опыта ещё предстоит установить, однако уже ясно, что у подопытных самцов каким-то образом изменились некоторые участки ДНК в сперме. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему в Восточной Азии дезодоранты гораздо менее популярны, чем в Европе? 1177 + Ссылка Существует две версии гена ABCC11, распространённых в человеческой популяции. У тех из нас, кто владеет хотя бы одной из двух копий доминантной версии гена, выделяется жидкая ушная сера, а у обладателей двух копий рецессивного варианта ушная сера твёрдая. Также этот ген отвечает за выработку протеинов, которые выводят пот из пор в подмышках, привлекая создающих неприятный запах бактерий. У людей с твёрдой ушной серой такой пот не выделяется, поэтому у них нет проблем с запахом и необходимости пользоваться дезодорантом. К этой категории относится большинство населения Восточной Азии, но очень мало европейцев. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Какая генетическая особенность может существенно сократить время сна человека? 1465 + Ссылка Сон обычного человека составляет 7—8 часов в сутки, однако при наличии мутации в гене hDEC2, регулирующем цикл сон-бодрствование, необходимость во сне может сокращаться до 4 часов. Носители этой мутации за счёт дополнительного времени часто добиваются большего в жизни и карьере. Некоторые известные люди, например, бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер или актёр Джеймс Франко, заявляли о своём коротком сне, хотя неизвестно, связано ли это с данной мутацией или самопринуждением. Неправда? Источник: www.cnn.com

Какая мутация приводит к рождению мужчины с половыми органами женщины? 1237 + Ссылка Дефицит 5-альфа-редуктазы — это редкая мутация, при которой генетический мужчина рождается с первичными половыми признаками женщины, и его воспитывают как девочку. У таких людей обязательно присутствуют мужские половые железы, часто встречается сильно увеличенный клитор или даже микропенис, возможна эрекция и эякуляция. Во время полового созревания у них может происходить вирилизация, то есть оволосение по мужскому типу, снижение тембра голоса, развитие фигуры мужского типа. В то же время некоторые из них и после полового созревания могут сохранять преимущественно женские черты, но забеременеть неспособны ввиду отсутствия матки и фаллопиевых труб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и за сколько можно клонировать любимую собаку? 984 + Ссылка Южнокорейский учёный Хван Усок в 2005 году стал первым, кому удалось клонировать собаку. Сейчас его компания занимается коммерческим клонированием собак, стоимость одного клона — 100 000 $. Полное совпадение характера и внешнего вида вашего любимого питомца и клонированного щенка не гарантируется — например, у далматинов расположение пятен будет разным. Сама процедура до сих пор далека от совершенства: успешность оплодотворения самки-донора составляет только 30%, и даже в этом случае щенки могут родиться больными. В этом случае компания проводит повторное клонирование, так как гарантирует клиенту здорового щенка. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Какая знаменитость имеет специальную группу стерилизаторов, не допускающих кражу её ДНК? 1610 + Ссылка В гастрольной команде Мадонны есть специальная группа, задача которой — не допустить кражу ДНК певицы. После того как Мадонна выходит из гримёрки, эти работники тщательно вычищают все волосы, частички кожи и капельки её слюны, и только после этого разрешают доступ в комнату других людей. Неправда? Источник: www.nypost.com

Какая женщина дала начало бессмертной линии клеток? 2602 + Ссылка В 1951 году американке Генриетте Лакс был поставлен диагноз — рак шейки матки, в этом же году она скончалась. Врачи в госпитале взяли у неё образцы здоровой и поражённой ткани, которые попали к исследователю Джорджу Гею. Тот обнаружил неведомый прежде феномен: клетки опухоли Лакс были способны выживать и делиться бесчисленное число раз. Они положили начало клеточной линии HeLa, которая была использована для создания вакцины против полиомиелита, в исследованиях рака, ВИЧ, воздействия радиации и множестве других испытаний учёными по всеми миру. Подсчитано, что с тех пор выращено более 20 тонн клеток HeLa, что превышает вес Генриетты при жизни в 400 раз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые помогли определить, сколько лет назад люди стали носить одежду? 3154 + Ссылка С помощью археологии нельзя определить, когда люди стали носить одежду, так как она не сохраняется в захоронениях. Однако это может сделать другая наука — генетика. Изучение ДНК платяных вшей, которые откладывают яйца на одежду, показало, что они эволюционировали из головных вшей примерно 170 тысяч лет назад — именно в это время человек стал одеваться. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

За что ценятся коровы породы бельгийская голубая с крайне высокой мышечной массой? 3018 + Ссылка Коровы породы бельгийская голубая, которых называют также коровами-монстрами, отличаются крайне высокой мышечной массой. Эта порода появилась благодаря случайной мутации в гене, отвечающем за миостатин — белок, препятствующий избыточному росту мускулов. Бельгийские голубые коровы ценятся за постное мясо, содержащее минимальное количество жира, и разводятся путём лайнбридинга, то есть скрещивания особей со своими прямыми предками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему гемоглобин S одновременно и вреден, и полезен для выживания человека? 2132 + Ссылка У большинства людей эритроциты состоят из нормального гемоглобина A, но у части населения — из гемоглобина S. Такие эритроциты имеют вместо округлой серповидную форму, из-за чего хуже переносят кислород, обладают пониженной стойкостью и многими другими недостатками. При этом носителей серповидноклеточной анемии довольно много, особенно в регионах тропического и субтропического климата, где распространена малярия. Оказывается, гемоглобин S существенно снижает вероятность заражения малярией, что в пределах больших популяций препятствует вырождению связанного с ним мутантного гена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли у человека с рождения отсутствовать отпечатки пальцев? 5495 + Ссылка Редкая мутация в гене SMARCAD1 может привести к адерматоглифии — генетическому нарушению, выражающемуся в отсутствии у человека отпечатков пальцев. Недавно женщина из Швейцарии с такой особенностью не смогла пройти таможенный контроль и въехать в США. В настоящее время во всём мире задокументированы только 4 семьи, у которых выявлена адерматоглифия. Неправда? Источник: www.science20.com

Каким клонированным животным учёные сумели внедрить гены свечения, действие которых можно включать и выключать? 2728 + Ссылка Южнокорейские генетики экспериментально доказали возможность управляемого «перепрограммирования» сложных организмов. Они вывели линию клонированных собак, которые светятся под воздействием ультрафиолета, если в их организме присутствует специальное вещество. В ДНК собаки был вставлен ген eGFP, отвечающий за синтез усовершенствованного зелёного флуоресцентного белка, причём он работал только если в пищу животного добавляли включающий его препарат. Эта способность передалась от самки некоторым её щенятам уже без всякого вмешательства генетиков. Данные исследования имеют большие перспективы для борьбы с заболеваниями человека, такими как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, ведь собакам тоже присущи многие из них, а ген свечения может быть заменён любым другим геном. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Может ли человек состоять из тканей с различными ДНК? 7971 + Ссылка В 2002 году американка Лидия Фэйрчайлд при разводе с мужем проходила процедуру анализа ДНК, которая показала, что она не является матерью двум её детям. В то время она уже была беременна третьим, пробы крови которого после рождения показали, что она не является матерью и ему. Дальнейшие исследования выявили, что Лидия — химера, то есть организм, развившийся из слияния на очень ранней стадии развития двух оплодотворённых разными сперматозоидами яйцеклеток, и имеющий разные последовательности ДНК в разных тканях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Возможно ли рождение млекопитающих от генетического материала двух самцов без генов матери? 3657 + Ссылка В 2010 году группа американских учёных с помощью стволовых клеток вырастила потомство из генетического материала двух мышей-самцов. Самки мышей тоже были задействованы в эксперименте, но только как суррогатные матери и промежуточные звенья, а получившиеся мышата имели Х-хромосому от одного самца и Y-хромосому от другого. Ещё раньше научились выращивать мышей из материнских генов без участия отца. Такие исследования, в частности, могут помочь в будущем однополым парам генетически заводить своих детей. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В честь кого учёные назвали ген, удаление которого делает мышей умнее? 6389 + Ссылка В 2010 году американские учёные из Университета Эмори обнаружили у мышей ген, удаление которого повышало их умственные способности. Мыши без этого гена быстрее находили выход из лабиринта и лучше запоминали предметы. Такой же ген есть и у человека, однако пока нельзя говорить о пользе его удаления как у людей, так и у мышей, ведь он может оказывать пока неизученное влияние на другие виды активности мозга. Учёные дали ему неофициальное прозвище — «ген Гомера Симпсона». Неправда? Источник: top.rbc.ru

Возможен ли естественный партеногенез у людей? 3737 + Ссылка Партеногенез — это половое размножение с участием только материнских клеток, то есть развитие зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки. Кроме простейших организмов, типа дафний и нематод, партеногенез замечен и у более сложных животных — таких, как комодские вараны и отдельные виды акул. У млекопитающих в дикой природе партеногенез невозможен из-за так называемого геномного импринтинга. Только в лабораторных условиях с помощью генной инженерии удалось вырастить из неоплодотворённой яйцеклетки мышь (один удачный исход из около 500 попыток). Подобные операции с человеческими клетками имеют смысл только для получения стволовых клеток в медицинских целях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные являются обладателями наибольшего числа генов? 4584 + Ссылка Среди всех многоклеточных животных, у которых расшифровывался и изучался геном, лидером по числу генов являются дафнии — микроскопические рачки. Если в геноме человека около 20-25 тысяч генов, то у дафний их — более 30 тысяч. А более трети из этого числа не имеют аналогов у других организмов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что в первую очередь определяет оптимизм или пессимизм человека? 7200 + Ссылка Оптимистический или пессимистический взгляд на мир каждого конкретного человека программируется генетически. Согласно исследованиям учёных из Мичиганского университета, он определяется концентрацией нейропептидов Y в мозгу: пониженная концентрация заставляет воспринимать окружающее пессимистично и депрессивно. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

Почему популяция гепардов в мире сокращается? 6557 + Ссылка Численность гепардов во всём мире постоянно сокращается. Связано это в первую очередь с очень малым генетическим разнообразием среди их особей. Если у большинства исследуемых генетиками животных гены совпадают примерно на 80%, у гепардов этот показатель доходит до 99%. Такая уникальная идентичность объясняется тем, что во время последнего ледникового периода популяция гепардов прошла через так называемое «бутылочное горлышко» — возможно, все живущие ныне гепарды являются потомками всего одной пары. Следствием кровосмешения стала повышенная восприимчивость вида к малейшим изменениям окружающей среды и вирусам. Неправда? Источник: www.cheetah.org

Почему обморочные козы получили такое название? 8009 + Ссылка Существует порода домашних коз под названием обморочные, или миотонические козы. Из-за генетического отклонения при испуге или сильном удивлении у них парализует мышцы ног, из-за чего животное падает на бок и лежит примерно 10 секунд. При этом козы остаются в полном сознании, так что обмороком данное состояние назвать нельзя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

До скольки лет прожила одна американка, фактически оставаясь годовалым младенцем? 13735 + Ссылка Родившаяся в 1993 году американская девочка Брук Гринберг дожила до 20 лет, но по своим физическим и умственным параметрам оставалась младенцем. Её пиковый рост был 76 см, вес — 7 кг, психическое развитие соответствовало ребёнку 9—12 месяцев. Анализы медиков показали, что в её генах, отвечающих за старение, нет мутаций. Учёные надеялись с помощью исследований этой девочки приблизиться к пониманию причины старения людей, однако в 2013 году Брук умерла от бронхомаляции. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого и за что награждают премией Дарвина? 9840 + Ссылка Для людей, умерших или лишившихся возможности оставить потомство в результате собственной глупости, учреждена специальная премия Дарвина. Её вручают как награду за услугу — изъятие своих генов из генофонда человечества. Одна из классических подобных историй произошла в египетской деревне. 18-летний крестьянин полез в колодец доставать упавшего туда цыплёнка. Так как он не умел плавать, то начал тонуть, и ему на помощь в колодец начали прыгать его родственники и друзья. Всего утонуло 6 человек, а цыплёнок в итоге выжил. Неправда? Источник: www.darwinawards.com

Где живут зелёные светящиеся поросята? 8731 + Ссылка В 2006 году тайваньские учёные вывели зелёных светящихся поросят. Для этого в ДНК-цепочку эмбриона ввели ген зелёного флуоресцентного белка, позаимствованного у флуоресцирующей медузы. Светится у свинок не только кожа, но и все внутренние органы. Основная цель такого эксперимента — возможность визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых клеток. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким кошкам для продолжения рода нужно скрещиваться с другой породой? 11841 + Ссылка В 1961 году была выведена новая порода кошек — шотландская вислоухая. Причиной загнутых вперёд и вниз ушей явилась генная мутация. Спаривание кошек этой породы вызывает нарушения опорно-двигательного аппарата у потомства, поэтому для получения новых вислоухих котят нужно скрещивать вислоухих кошек с нормальными особями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого цвета пантеры? 19472 + Ссылка Пантера — это не отдельное животное, а название биологического рода, куда входят четыре вида: львы, тигры, леопарды и ягуары. Часто термин «пантера» употребляют по отношению к большим кошкам чёрного цвета — это генетический вариант окраски леопардов или ягуаров, проявление меланизма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как на острове Занзибар истребили муху цеце? 6453 + Ссылка На африканском острове Занзибар полностью истребили муху цеце, наносившую большой ущерб скотоводам. Для этого специально развели огромное количество самцов мухи, стерилизовали облучением и выпустили в природу. В силу своего численного превосходства они быстро вытеснили нормальных самцов. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему запрет на браки между кузенами не имеет смысла? 7632 + Ссылка Согласно исследованиям американских генетиков, риск возникновения врождённых дефектов и генетических отклонений у детей в браках между двоюродными братьями и сёстрами всего на 3% выше, чем у детей обычных пар. Таким образом, законы, запрещающие браки между кузенами, которые действуют в 24 штатах, необоснованны. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как появились люди с голубыми глазами? 22419 + Ссылка Голубой цвет глаз — это результат мутации в гене HERC2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Возникла эта мутация примерно 6—10 тыс. лет назад в северо-западной части черноморского побережья, так что все люди с голубыми глазами могут считаться родственниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая олимпийская чемпионка скрыла, что является гермафродитом? 22306 + Ссылка Польская спортсменка Станислава Валасевич выиграла на олимпиаде 1932 года забег на 100 метров, установив мировой рекорд. Только после её смерти в 1980 году при вскрытии обнаружили, что она была гермафродитом. Станислава обладала и мужской, и женской парами хромосом, а также имела недоразвитые половые органы обоих полов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как появились апельсины без косточек? 6874 + Ссылка В 1820 году в Бразилии спонтанная мутация на одном из кустов апельсинового дерева привела к появлению апельсинов без косточек, известных как Navel orange. Размножаться этот сорт мог только путём прививания, поэтому все существующие сегодня в мире деревья навеля являются клоном того самого бразильского дерева. Неправда? Источник: en.wikipedia.org