Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой элемент был обнаружен на Солнце раньше, чем на Земле? 46 + Ссылка Француз Пьер Жансен и англичанин Норман Локьер в 1868 году независимо друг от друга исследовали солнечный спектр и обнаружили яркую жёлтую линию с длиной волны 587,56 нм. Она не соответствовала ни одному из известных химических элементов, и новый элемент в честь Солнца назвали гелием. Локьер выбрал название с окончанием «-ий», так как был уверен, что гелий является металлом. Если бы сразу стало понятно, что открыли благородный газ, то ему бы по аналогии дали имя «гелион». Лишь спустя 27 лет гелий обнаружили на нашей планете. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему фрукты могут дозревать сами по себе? 872 + Ссылка Один из синтезируемых растениями фитогормонов, газ этилен, способствует созреванию плодов, причём он образуется, даже если плод уже сорван с ветки. Поэтому фрукты перед длительной транспортировкой собирают недозрелыми, и в дороге они поспевают сами. А для контролируемого процесса фрукты помещают в камеры, куда принудительно подаётся этилен. Уже спелые плоды выделяют ещё больше газа, что можно использовать для ускорения созревания неспелых в домашних условиях, просто положив их в один пакет. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему в пиве «Гиннесс» пузырьки движутся не вверх, а вниз? 3677 + Ссылка В пиве «Гиннесс» хорошо видно, как пузырьки спускаются по стенкам бокала вниз вместо того, чтобы подниматься вверх. Это объясняется тем, что в центральной части бокала пузырьки быстро поднимаются, выталкивая жидкость у краёв с более сильным вязким трением вниз. Но этот эффект характерен не только для «Гиннесса», а вообще для любой жидкости, просто в данном пиве он более заметен. В первую очередь это связано с тем, что вместо углекислого газа «Гиннесс» наполняется азотом, который меньше растворяется в воде. Во-вторых, светлые пузырьки просто лучше видны на фоне очень тёмного пива. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чего опасались жители Земли в 1910 году, когда наша планета прошла сквозь хвост кометы Галлея? 3808 + Ссылка В 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галлея, одной из составляющих которого является ядовитый газ циан. Один из ведущих астрономов того времени Камиль Фламмарион заранее предсказал, что этот газ отравит атмосферу и может убить всё живое на планете. В связи с этим население усиленно покупало защитные маски, а также выпущенные предприимчивыми производителями противоциановые пилюли и зонты. В итоге оказалось, что ядовитый газ в хвосте кометы был очень разрежен и не оказывал никакого влияния на живых существ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org