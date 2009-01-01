Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие виды цитрусовых не являются плодами их скрещивания друг с другом? 35 + Ссылка Почти все плоды рода цитрусов являются естественными или искусственными гибридами. До сих пор точно не установлено, какие виды являются «натуральными», то есть не полученными в результате скрещивания. Наиболее распространена гипотеза, что к этим видам относятся помело, мандарин, цитрон и папеда. Гибридизация первых трёх фруктов из этого списка дала многообразие известных нам плодов: например, апельсин является продуктом скрещивания помело и мандарина. Гибриды, в свою очередь, продолжают использоваться для дальнейшего скрещивания — так, лимон считается производным от горького апельсина и цитрона. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда Исландия практически полностью обеспечивала себя бананами? 240 + Ссылка После Второй Мировой войны сочетание высоких цен на импортные фрукты и освоения дешёвой геотермальной энергии привело к развитию коммерческого тепличного производства бананов в Исландии. Выращивание в больших объёмах продолжалось до конца 1950-х годов. Сейчас на острове практически все бананы импортные, однако во многих источниках можно встретить городскую легенду о том, что Исландия является крупнейшим производителем и экспортёром этих фруктов в Европе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему фрукты могут дозревать сами по себе? 673 + Ссылка Один из синтезируемых растениями фитогормонов, газ этилен, способствует созреванию плодов, причём он образуется, даже если плод уже сорван с ветки. Поэтому фрукты перед длительной транспортировкой собирают недозрелыми, и в дороге они поспевают сами. А для контролируемого процесса фрукты помещают в камеры, куда принудительно подаётся этилен. Уже спелые плоды выделяют ещё больше газа, что можно использовать для ускорения созревания неспелых в домашних условиях, просто положив их в один пакет. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким фруктом ацтеки называли мужские яички? 576 + Ссылка Название фрукта авокадо пришло из языка ацтеков. Этим же словом «ауакатль» они называли мужские яички из-за схожести формы. Никаких общих корней с происходящим из испанского языка «адвокатом» у фрукта нет, но в некоторых европейских языках эти слова стали омонимами — например, по-французски и то, и другое будет «avocat». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие членистоногие имеют в основе своего рациона кокосы? 522 + Ссылка На тропических островах Индийского и Тихого океанов обитают пальмовые воры — раки, рацион которых состоит в основном из фруктов. Особенно они любят кокосы. Раки предпочитают искать уже упавшие и треснувшие плоды, но могут и сами расколоть твёрдую скорлупу сильными клешнями. А иногда для этой цели пальмовый вор может залезть вместе с кокосом на дерево и ещё раз бросить его на землю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фрукт стал культовым в Китае во время правления Мао Цзедуна? 565 + Ссылка В 1968 году Китай посетил министр иностранных дел Пакистана и подарил Мао Цзедуну коробку манго. Мао отправил её рабочим, которые были призваны в Университет Цинхуа усмирить вражду между двумя группировками хунвейбинов. Рабочие раньше никогда не видели манго и сочли подарок вождя чуть ли не священным. Фрукты разошлись по фабрикам и тщательно сохранялись нетронутыми, а на одном заводе начавшее подгнивать манго сварили в большом количестве воды и дали попробовать эту похлёбку каждому сотруднику. На многие годы в Китае воцарился настоящий культ манго, прочно связываемый с личностью Мао: в магазинах продавались пластиковые копии фрукта, на парадах колонны носили его гигантские реплики, а изображение фрукта присутствовало на большом числе бытовых предметов и повседневных товаров. Неправда? Источник: www.collectorsweekly.com

Какие фрукты росли на библейском древе познания добра и зла? 513 + Ссылка Запретный плод с древа познания добра и зла, который попробовали Адам и Ева и были изгнаны за это из рая, не конкретизируется ни в одном тексте Библии. В западной христианской традиции его принято считать яблоком — возможно, из-за созвучия латинских слов mălum («зло») и mālum («яблоко»). Но толкователи Библии предлагают и других кандидатов на роль запретного плода — например, виноград, гранат или инжир. Последний вариант обосновывается тем, что после вкушения плода Адам с Евой прикрыли свою наготу листьями именно фигового дерева. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Можно ли есть апельсины с зелёной кожурой? 1027 + Ссылка Апельсины и некоторые другие цитрусовые, выращиваемые в промышленных масштабах, созревают изнутри, когда их кожура ещё зелёная. Но так как покупатели сочтут зелёные апельсины неспелыми, фрукты подвергают обработке в специальных комнатах с тщательно подобранными условиями температуры, влажности и вентиляции в течение нескольких дней. Решающий вклад вносит введение в комнату газа этилена, который помогает расщепить отвечающий за зелёный цвет кожуры хлорофилл, оставляя нетронутыми жёлтые и оранжевые пигменты каротиноиды. Нужно отметить, что никакого отрицательного воздействия на мякоть фрукта этилен не оказывает, но из-за разрушения хлорофилла сокращается максимальный срок хранения цитрусов. Неправда? Источник: www.riversweet.com

Какой сок не рекомендуется пить вместе с приёмом лекарств? 1316 + Ссылка Грейпфрутовый сок не рекомендуется пить вместе с приёмом лекарств. В нём содержатся фуранокумарины, которые способствуют многократному увеличению концентрации активных веществ медикаментов в крови, что может привести к передозировке. В группу повышенного риска входят антиаритмические, антигистаминные, гиполипидемические и противокашлевые средства, а всего нежелательные эффекты от смешения с грейпфрутовым соком выявлены не менее чем у 40 препаратов, включая лекарства от эректильной дисфункции. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему слова «гранат» и «граната» так похожи? 2679 + Ссылка Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос названия фрукта на название метательного оружия восходит к 16 веку, когда это оружие появилось во французской армии. Солдаты стали именовать его именно так (по-французски оба слова одинаковы — grenade) из-за сходства формы гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его открытом виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как можно съесть лимон, не поморщившись? 6256 + Ссылка Плоды магического фрукта (Synsepalum dulcificum), дерева семейства сапотовых, воздействуют на вкусовые рецепторы, из-за чего на один-два часа отключается восприятие кислого вкуса. Если после употребления магического фрукта съесть лимон, он сохранит свой аромат, но покажется сладким. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в «одноруких бандитах» игровыми символами очень часто выступают арбузы, вишенки и другие фрукты? 4240 + Ссылка Эра игровых автоматов под названием «однорукий бандит» началась в США в конце 19 века. Однако правительство всячески боролось с этим бизнесом, устанавливая штрафы и запреты. Компания Bell-Fruit Gum в 1910 году для обхода запретов наладила производство автоматов, выдававших за каждое вращение барабанов очень дешёвую жевательную резинку. Также были заменены символы карточных мастей на рисунки арбузов и вишенок, символизировавших ароматы разных сортов жвачки. При совпадении же рисунков, как и раньше, выдавался выигрыш. Эта фруктовая символика до сих пор встречается даже в современных, полностью компьютеризованных слот-машинах. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Что изображалось на картинах — ранних представителях натюрморта? 6221 + Ссылка Среди ранних натюрмортов были картины в жанре ванитас. Композиционным центром в них был человеческий череп. Также в композиции участвовали гнилые фрукты, увядающие цветы и другие предметы, символизирующие старение и затухание. Такие картины предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ежегодно устраивают банкет для обезьян? 5930 + Ссылка В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2 000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что, по преданию, их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. Неправда? Источник: fun.1001chudo.ru

Где можно купить кубический арбуз? 9155 + Ссылка Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Их удобнее ставить на поверхность, но стоят они в два раза дороже обычных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему ежи вопреки детским рисункам не носят яблоки на спине? 6419 + Ссылка Миф о ёжике, запасающем яблоки и грибы, придумал Плиний Старший. По его словам, ёж умеет «обдуманно» цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности ёж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие фрукты известны европейцам как армянские яблоки? 4663 + Ссылка Многие фрукты называются по месту своего происхождения или странам, откуда к нам попали. Например, финики из Финикии, персики из Персии. А вот абрикосы в Европе долгое время называли армянскими яблоками или армянскими сливами, так как распространились они там именно из Армении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фрукт раньше называли китайским крыжовником? 8063 + Ссылка Символ Новой Зеландии — фрукт киви — привезли туда из Китая и прозвали китайским крыжовником. Когда в 1950-х годах новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине Холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «kiwifruit» в честь другого символа страны — птицы киви. Так как кивифрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортёры называют его просто киви. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как появились апельсины без косточек? 6864 + Ссылка В 1820 году в Бразилии спонтанная мутация на одном из кустов апельсинового дерева привела к появлению апельсинов без косточек, известных как Navel orange. Размножаться этот сорт мог только путём прививания, поэтому все существующие сегодня в мире деревья навеля являются клоном того самого бразильского дерева. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где расположена родина банана? 2881 + Ссылка Родиной банана является не Южная или Центральная Америка, где существует множество банановых республик, а острова Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии. В Америку бананы были завезены только в начале 16 века. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как на орбитальной станции выросли огурец и апельсин? 6285 + Ссылка Космонавты Ляхов и Рюмин тайно пронесли в карманах скафандров на орбиту огурец и апельсин. И в первом репортаже показали этот огурец, якобы выросший в станционной оранжерее, хотя до этого растение даже завязи не давало. Потом космонавты признались в шутке, показав и апельсин. Неправда? Источник: faki.fizteh.ru

Почему в Евросоюзе морковь считается фруктом? 6303 + Ссылка В Евросоюзе фруктами законодательно считаются томаты, ревень, морковь, сладкий картофель, огурцы, тыквы, дыни, арбузы и имбирь. Такой закон позволяет легально производить и экспортировать изготовленные из этих растений варенья и джемы, которые, по правилам Евросоюза, могут производиться только из фруктов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org