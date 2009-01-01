Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда были одомашнены лисицы? 53 + Ссылка В 1959 году сотрудники Новосибирского института цитологии и генетики начали долгосрочный эксперимент по одомашниванию лисиц, отбирая на протяжении нескольких поколений тех особей, которые более послушны человеку. Выведенная группа лис игрива и дружелюбна, более склонна к социальному взаимодействию, а также внешне отличается от исходной наличием у части особей белых пятен, голубых глаз, закрученных хвостов и свисающих ушей. Поведение одомашненных лис близко к повадкам собак, но в то же время они проявляют независимость, как кошки. Животных можно официально купить для домашнего содержания. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему лиса в русских сказках носит отчество Патрикеевна? 560 + Ссылка В конце 14 века княжеским наместником в Новгороде был Патрикей из литовского рода Гедиминовичей. Он умел строить козни, поощрял ушкуйников разбойничать на торговых путях и запомнился своей хитростью и пронырливостью. Именно от него Лиса, персонаж многих русских сказок, получила отчество Патрикеевна. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой поэт содержал множество животных, среди которых были медведь, крокодил и орёл? 2595 + Ссылка Лорд Байрон сильно любил животных. Учась в Кембридже, он столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах и решил завести медвежонка. Так как медведи в запрете не упоминались, университет ничего не смог поделать с этим фактом. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орёл, журавль и цапля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org