Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда были одомашнены лисицы?
В 1959 году сотрудники Новосибирского института цитологии и генетики начали долгосрочный эксперимент по одомашниванию лисиц, отбирая на протяжении нескольких поколений тех особей, которые более послушны человеку. Выведенная группа лис игрива и дружелюбна, более склонна к социальному взаимодействию, а также внешне отличается от исходной наличием у части особей белых пятен, голубых глаз, закрученных хвостов и свисающих ушей. Поведение одомашненных лис близко к повадкам собак, но в то же время они проявляют независимость, как кошки. Животных можно официально купить для домашнего содержания.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему лиса в русских сказках носит отчество Патрикеевна?
В конце 14 века княжеским наместником в Новгороде был Патрикей из литовского рода Гедиминовичей. Он умел строить козни, поощрял ушкуйников разбойничать на торговых путях и запомнился своей хитростью и пронырливостью. Именно от него Лиса, персонаж многих русских сказок, получила отчество Патрикеевна.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой поэт содержал множество животных, среди которых были медведь, крокодил и орёл?
Лорд Байрон сильно любил животных. Учась в Кембридже, он столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах и решил завести медвежонка. Так как медведи в запрете не упоминались, университет ничего не смог поделать с этим фактом. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орёл, журавль и цапля.
Источник: en.wikipedia.org
Какое животное изображено на логотипе браузера Mozilla Firefox?
Название браузера Mozilla Firefox не связано с лисой, так как firefox по-английски — это малая панда, животное семейства пандовых размером чуть больше кошки. Однако на логотипе браузера изображена всё же не панда, а лиса, потому что дизайнер посчитал невозможным воплотить узнаваемый образ малой панды в малой форме.
Источник: hicksdesign.co.uk