Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему подделку называют липой?
Древесина липы однородная и мягкая, из-за чего применялась в старину для изготовления поддельных царских и княжеских печатей. Опытный чиновник, однако, мог отличить оттиск деревянной поверхности от металлической и распознать «липовую» печать. Со временем слова «липовый» и «липа» стали применяться для обозначения любой подделки.
Источник: www.nkj.ru
Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого?
Известный портрет Линкольна в полный рост — фотомонтаж. От президента на нём только голова, а всё остальное, включая интерьер кабинета, скопировано с портрета бывшего вице-президента Джона Колдвелла Кэлхуна. По иронии судьбы, Кэлхун был ярым сторонником рабовладельческой политики и образования Конфедерации южных штатов. Сделавший коллаж художник проявил внимание к деталям: на портрете Кэлхуна левая рука лежит на документах о свободной торговле и суверенитете, а та же рука Линкольна — на конституции и прокламации об освобождении рабов.
Источник: birdinflight.com
Какая подделка под античность из Лувра сама стала объектом фальсификаций?
В конце 19 века русские торговцы Гофманы за крупную сумму продали Лувру золотую тиару Сайтаферна со сценами из древнегреческой мифологии. Многие эксперты, включая директора музея, были уверены в античном происхождении тиары, и лишь спустя несколько лет учёные стали высказывать сомнения. Украшение действительно оказалось новоделом, изготовленным одесситом Израилем Рухомовским, который не подозревал о его судьбе. Рухомовскому даже вручили медаль «Салона декоративных искусств» за мастерство, а тиара продолжает экспонироваться в Лувре и стала настолько знаменитой, что её саму неоднократно подделывали.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок?
Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации.
Источник: www.nzherald.co.nz
Где был издан Толкиновский «Хоббит» под видом новой книги о Гарри Поттере?
В 2002 году в Китае была издана «новая» книга о Гарри Поттере от анонимного автора под названием «Гарри Поттер и Бао Зулонг». Она представляла собой точный перевод Толкиновского «Хоббита», в котором все персонажи были заменены на героев из произведений Джоан Роулинг. Лишь в начале книги были добавлены несколько абзацев о превращении Гарри в хоббита, когда он принимал ванну, а в конце — об обратной метаморфозе. Юристы Роулинг смогли добиться от китайского издательства лишь извинений в прессе и штрафа в 3400 $, а книга была продана миллионными тиражами.
Источник: en.wikipedia.org
Какая деталь в тщательно подделанных советских паспортах выдавала немецких шпионов?
Во время Второй Мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион.
Источник: listverse.com
Как проверить подлинность купюры евро по серийному номеру?
Подлинность купюры евро можно проверить по её серийному номеру, состоящему из буквы и одиннадцати цифр. Нужно заменить букву на её порядковый номер в латинском алфавите, сложить это число с остальными, затем складывать цифры результата, пока не получим одну цифру. Если эта цифра — 8, то купюра подлинная. Ещё один способ проверки заключается в подобном складывании цифр, но без буквы. Результат из одной буквы и цифры должен соответствовать определённой стране, так как евро печатают в разных странах. Например, для Германии это X2.
Источник: money.newsru.com
Каким по счёту был на самом деле шведский король Карл XII?
Работа шведа Иоанна Магнуса 16 века об истории шведских королей была выдумана, но до сих пор имеет серьёзные последствия. Магнус придумал 5 Эриков до Эрика Победоносного и 6 Карлов до Карла Сверкерссона. Поэтому известный король Карл XII на самом деле был только шестым.
Источник: ru.wikipedia.org
Какими деньгами пользовались ацтеки?
Ацтеки использовали в качестве денег бобы какао. Известны случаи подделки подобной денежной единицы — пустая оболочка заполнялась землей или глиной.
Источник: ec-dejavu.ru