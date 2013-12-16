Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему подделку называют липой? 60 + Ссылка Древесина липы однородная и мягкая, из-за чего применялась в старину для изготовления поддельных царских и княжеских печатей. Опытный чиновник, однако, мог отличить оттиск деревянной поверхности от металлической и распознать «липовую» печать. Со временем слова «липовый» и «липа» стали применяться для обозначения любой подделки. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого? 573 + Ссылка Известный портрет Линкольна в полный рост — фотомонтаж. От президента на нём только голова, а всё остальное, включая интерьер кабинета, скопировано с портрета бывшего вице-президента Джона Колдвелла Кэлхуна. По иронии судьбы, Кэлхун был ярым сторонником рабовладельческой политики и образования Конфедерации южных штатов. Сделавший коллаж художник проявил внимание к деталям: на портрете Кэлхуна левая рука лежит на документах о свободной торговле и суверенитете, а та же рука Линкольна — на конституции и прокламации об освобождении рабов. Неправда? Источник: birdinflight.com

Какая подделка под античность из Лувра сама стала объектом фальсификаций? 546 + Ссылка В конце 19 века русские торговцы Гофманы за крупную сумму продали Лувру золотую тиару Сайтаферна со сценами из древнегреческой мифологии. Многие эксперты, включая директора музея, были уверены в античном происхождении тиары, и лишь спустя несколько лет учёные стали высказывать сомнения. Украшение действительно оказалось новоделом, изготовленным одесситом Израилем Рухомовским, который не подозревал о его судьбе. Рухомовскому даже вручили медаль «Салона декоративных искусств» за мастерство, а тиара продолжает экспонироваться в Лувре и стала настолько знаменитой, что её саму неоднократно подделывали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок? 996 + Ссылка Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации. Неправда? Источник: www.nzherald.co.nz

Где был издан Толкиновский «Хоббит» под видом новой книги о Гарри Поттере? 1149 + Ссылка В 2002 году в Китае была издана «новая» книга о Гарри Поттере от анонимного автора под названием «Гарри Поттер и Бао Зулонг». Она представляла собой точный перевод Толкиновского «Хоббита», в котором все персонажи были заменены на героев из произведений Джоан Роулинг. Лишь в начале книги были добавлены несколько абзацев о превращении Гарри в хоббита, когда он принимал ванну, а в конце — об обратной метаморфозе. Юристы Роулинг смогли добиться от китайского издательства лишь извинений в прессе и штрафа в 3400 $, а книга была продана миллионными тиражами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деталь в тщательно подделанных советских паспортах выдавала немецких шпионов? 4927 + Ссылка Во время Второй Мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион. Неправда? Источник: listverse.com

Как проверить подлинность купюры евро по серийному номеру? 14782 + Ссылка Подлинность купюры евро можно проверить по её серийному номеру, состоящему из буквы и одиннадцати цифр. Нужно заменить букву на её порядковый номер в латинском алфавите, сложить это число с остальными, затем складывать цифры результата, пока не получим одну цифру. Если эта цифра — 8, то купюра подлинная. Ещё один способ проверки заключается в подобном складывании цифр, но без буквы. Результат из одной буквы и цифры должен соответствовать определённой стране, так как евро печатают в разных странах. Например, для Германии это X2. Неправда? Источник: money.newsru.com

Каким по счёту был на самом деле шведский король Карл XII? 3876 + Ссылка Работа шведа Иоанна Магнуса 16 века об истории шведских королей была выдумана, но до сих пор имеет серьёзные последствия. Магнус придумал 5 Эриков до Эрика Победоносного и 6 Карлов до Карла Сверкерссона. Поэтому известный король Карл XII на самом деле был только шестым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org