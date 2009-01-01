Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Официальным цветком какого штата является сосновая шишка? 205 + Ссылка У каждого американского штата есть официальный цветок: например, у Калифорнии это мак, а у Нью-Йорка — роза. Официальным же цветком штата Мэн является сосновая шишка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого вождя назван цветок, который распускается в день рождения этого лидера? 494 + Ссылка В 1988 году японский ботаник в знак дружбы между Японией и КНДР вывел новый сорт бегонии с ярко-красными цветами и назвал его в честь сына северокорейского вождя кимченирией. Её главная особенность в том, что цветы распускаются каждый год 16 февраля — в день рождения Ким Чен Ира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где растёт орхидея, которая весь жизненный цикл проводит под землёй? 1101 + Ссылка Ризантелла Гарднера, эндемичное для Австралии растение семейства орхидных, цветёт небольшими тёмно-бордовыми цветками. Его уникальность в том, что все жизненные стадии растение проводит под землёй. Опыляют его тоже подземные насекомые — такие, как термиты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой цветок получил название в честь мужских яичек? 5381 + Ссылка Название цветка орхидеи происходит от греческого слова «орхис», что в переводе означает «яичко» человека или другого млекопитающего. Это связано с тем, что корень некоторых видов орхидей своей формой напоминает этот орган. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как на самом деле называются цветы, которые в обиходе считаются мимозами? 4096 + Ссылка Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8-го марта, на самом деле называются иначе — акация серебристая. Настоящая же мимоза не жёлтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла потому, что она и акация серебристая относятся к одному подсемейству мимозовых. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что изображалось на картинах — ранних представителях натюрморта? 6138 + Ссылка Среди ранних натюрмортов были картины в жанре ванитас. Композиционным центром в них был человеческий череп. Также в композиции участвовали гнилые фрукты, увядающие цветы и другие предметы, символизирующие старение и затухание. Такие картины предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой цветок носит одинаковое по смыслу название в большинстве европейских языков? 11582 + Ссылка Незабудка в большинстве европейских и многих неевропейских языках носит одинаковое по смыслу название. Например, forget-me-not в английском, Vergissmeinnicht в немецком. А вот легенд о происхождении такого названия очень много, почти в каждой стране своя. Одна из легенд рассказывает о том, что Бог дал имена всем растениям кроме маленького цветка, и тот сказал: «Не забудь меня!». «Это и будет твоим именем», — ответил Бог. Неправда? Источник: flower.onego.ru