Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему фанатов «Барселоны» называют «задницами»? 60 + Ссылка В 1910-е годы стадион, на котором проводил свои матчи футбольный клуб «Барселона», не мог вместить всех желающих, и часть болельщиков сидела прямо на заборе. Прохожие на улице видели плотный ряд их пятых точек, поэтому прозвали фанатов «кулес», что дословно переводится как «задницы». Это прозвище закрепилось за болельщиками «Барсы» по сей день. Неправда? Источник: www.laliga.es

Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов? 556 + Ссылка В 2013 году одним из спонсоров футбольного клуба «Барселона» стала компания Intel. По условиям контракта её логотип размещался на внутренней стороне маек игроков, обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел состоял в том, чтобы зрители видели рекламу, когда празднующий гол футболист срывает с себя майку. Неправда? Источник: www.bbc.com

Как «Реал» и «Барселона» адаптировали свои эмблемы для арабских стран? 3670 + Ссылка Подписав в 2010 году спонсорский контракт с организацией Qatar Foundation, футбольный клуб «Барселона» согласился изменить свою эмблему, которая размещается на футболках для продажи в арабских странах. Чтобы на логотипе нельзя было увидеть оскорбительный для мусульман крест, из его левого верхнего угла была убрана горизонтальная красная полоса. Этому примеру позже последовал и мадридский «Реал», заключивший с одним из шейхов ОАЭ соглашение на строительство искусственного острова со множеством сооружений стоимостью в 1 млрд. $. Шейх потребовал исключить из клубной эмблемы на фасаде здания крест, венчающий корону, и королевский клуб выполнил эту просьбу. Неправда? Источник: www.sports.ru