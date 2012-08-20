Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему фанатов «Барселоны» называют «задницами»?
В 1910-е годы стадион, на котором проводил свои матчи футбольный клуб «Барселона», не мог вместить всех желающих, и часть болельщиков сидела прямо на заборе. Прохожие на улице видели плотный ряд их пятых точек, поэтому прозвали фанатов «кулес», что дословно переводится как «задницы». Это прозвище закрепилось за болельщиками «Барсы» по сей день.
Источник: www.laliga.es
Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов?
В 2013 году одним из спонсоров футбольного клуба «Барселона» стала компания Intel. По условиям контракта её логотип размещался на внутренней стороне маек игроков, обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел состоял в том, чтобы зрители видели рекламу, когда празднующий гол футболист срывает с себя майку.
Источник: www.bbc.com
Как «Реал» и «Барселона» адаптировали свои эмблемы для арабских стран?
Подписав в 2010 году спонсорский контракт с организацией Qatar Foundation, футбольный клуб «Барселона» согласился изменить свою эмблему, которая размещается на футболках для продажи в арабских странах. Чтобы на логотипе нельзя было увидеть оскорбительный для мусульман крест, из его левого верхнего угла была убрана горизонтальная красная полоса. Этому примеру позже последовал и мадридский «Реал», заключивший с одним из шейхов ОАЭ соглашение на строительство искусственного острова со множеством сооружений стоимостью в 1 млрд. $. Шейх потребовал исключить из клубной эмблемы на фасаде здания крест, венчающий корону, и королевский клуб выполнил эту просьбу.
Источник: www.sports.ru
Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов?
В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ.
Источник: www.lenta.ru