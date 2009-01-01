Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где находится географический ориентир, известный под названием «Зелёные ботинки»?
На подступах к вершине Эвереста находится примерно 200 мёртвых альпинистов, чьи трупы очень редко эвакуируются из-за дороговизны мероприятия. Восходящие альпинисты иногда вынуждены переступать через тела погибших, некоторые из которых стали своеобразными ориентирами. Самый известный из них расположен на высоте 8 500 метров и имеет устоявшееся название «Зелёные ботинки» из-за отличительной кислотно-зелёной обуви. Ещё одна площадка недалеко от вершины, усеянная трупами в ярком снаряжении, получила известность как «Радужная долина».
Источник: en.wikipedia.org
При каких допущениях Эверест не является высочайшей вершиной на Земле?
Самой высокой горой на Земле считается Эверест — 8 848 метров. Однако если измерять от подножия, то её превзойдёт гавайский вулкан Мауна-Кеа. Его общая высота составляет 10 203 метра, просто большая часть находится под водой. А если измерять от центра планеты, наиболее удалённой точкой будет вулкан Чимборасо в Эквадоре, так как из-за неидеальной сферичности Земли её радиус достигает максимума на экваторе.
Источник: geology.com
Где несколько миллионов лет назад находились породы, складывающие вершину Эвереста?
Среди пород, формирующих пик горы Эверест, есть осадочные отложения известняка и песчаника, которые давным-давно были дном океана Тетис. Также на вершине нередко находят окаменелости морских животных. Это случилось потому, что отделившаяся от древнего материка Гондваны Индостанская плита встретилась с Евразийской плитой. Составляющие океаническое дно породы в месте столкновения поднялись и образовали Гималаи.
Источник: awesomeworld.ru
Почему в горах холоднее, чем в низинах, хотя они находятся ближе к солнцу?
Солнце нагревает земной воздух не напрямую. Его излучение проходит сквозь слои атмосферы и поглощается сушей и водой на поверхности планеты, а уже затем от них воздух получает тепловую энергию. Поэтому хотя горы и ближе к солнцу, в них холоднее, чем на равнинах, так как в среднем при подъёме на каждый километр температура уменьшается на 6 °C из-за адиабатического расширения воздуха. Но даже на самых больших высотах могут встречаться долины, которые благодаря особому рельефу и отражению солнечных лучей от снега могут хорошо нагреваться. Например, в так называемом Западном цирке, который находится на одном из маршрутов к пику Эвереста на высоте более 6 000 метров, в солнечные безветренные дни температура может подниматься до 35 °C.
Источник: en.wikipedia.org
Почему результат первого научного измерения высоты Эвереста специально исказили на 2 фута?
Первое научное измерение высоты Эвереста было произведено в 1856 году. Оказалось, что высота равна ровно 29 000 футов (8 839 метров). Чтобы избежать обвинений в том, что расчёты очень приблизительные и им нельзя доверять (ведь в природе круглые цифры встречаются редко), было решено объявить высоту, равной 29 002 фута.
Источник: ru.wikipedia.org
Каких высот добился слепой альпинист Эрик Вейенмайер?
Эрик Вейенмайер в 2001 году покорил Эверест, а в 2002 году завершил программу «Семь вершин» (покорение самых высоких вершин всех частей света). Среди всех прочих альпинистов, добившихся тех же результатов, Вейенмайер отличается тем, что он слепой. Кроме альпинизма Эрик занимается дайвингом, лыжами, бегает марафонские дистанции.
Источник: en.wikipedia.org