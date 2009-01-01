Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

На подступах к вершине Эвереста находится примерно 200 мёртвых альпинистов, чьи трупы очень редко эвакуируются из-за дороговизны мероприятия. Восходящие альпинисты иногда вынуждены переступать через тела погибших, некоторые из которых стали своеобразными ориентирами. Самый известный из них расположен на высоте 8 500 метров и имеет устоявшееся название «Зелёные ботинки» из-за отличительной кислотно-зелёной обуви. Ещё одна площадка недалеко от вершины, усеянная трупами в ярком снаряжении, получила известность как «Радужная долина».

Самой высокой горой на Земле считается Эверест — 8 848 метров. Однако если измерять от подножия, то её превзойдёт гавайский вулкан Мауна-Кеа. Его общая высота составляет 10 203 метра, просто большая часть находится под водой. А если измерять от центра планеты, наиболее удалённой точкой будет вулкан Чимборасо в Эквадоре, так как из-за неидеальной сферичности Земли её радиус достигает максимума на экваторе.

Среди пород, формирующих пик горы Эверест, есть осадочные отложения известняка и песчаника, которые давным-давно были дном океана Тетис. Также на вершине нередко находят окаменелости морских животных. Это случилось потому, что отделившаяся от древнего материка Гондваны Индостанская плита встретилась с Евразийской плитой. Составляющие океаническое дно породы в месте столкновения поднялись и образовали Гималаи.

Почему в горах холоднее, чем в низинах, хотя они находятся ближе к солнцу?

Солнце нагревает земной воздух не напрямую. Его излучение проходит сквозь слои атмосферы и поглощается сушей и водой на поверхности планеты, а уже затем от них воздух получает тепловую энергию. Поэтому хотя горы и ближе к солнцу, в них холоднее, чем на равнинах, так как в среднем при подъёме на каждый километр температура уменьшается на 6 °C из-за адиабатического расширения воздуха. Но даже на самых больших высотах могут встречаться долины, которые благодаря особому рельефу и отражению солнечных лучей от снега могут хорошо нагреваться. Например, в так называемом Западном цирке, который находится на одном из маршрутов к пику Эвереста на высоте более 6 000 метров, в солнечные безветренные дни температура может подниматься до 35 °C.

Источник: en.wikipedia.org