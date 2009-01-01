Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем закон Мефри отличается от закона Мерфи? 29 + Ссылка Известный шуточный закон Мерфи гласит, что если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так. Существует также производный от него закон Мефри. Согласно ему, вы обязательно допустите ошибку при письменной критике чьей-то редактуры или корректуры. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая территория осталась белой на одной из самых дорогих марок с надписью «Вся страна — красная»? 664 + Ссылка В 1968 году Китай выпустил почтовую марку с силуэтом государства красного цвета, внутри которого была надпись: «Вся страна — красная». При этом территория Тайваня, которую Пекин считал и продолжает считать частью КНР, из-за оплошности художника осталась белой. Властям удалось изъять почти весь тираж поступившей в обращение марки, но несколько экземпляров попало в руки коллекционеров и теперь считаются одними из самых редких и дорогих в мире. О судьбе художника Вана Вэйшэна долгое время ничего не было известно, однако недавно выяснилось, что он жив и даже не угодил в тюрьму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В чём заключается систематическая ошибка выжившего? 925 + Ссылка В статистике существует понятие систематической ошибки выжившего, когда исследователи ищут общие черты среди «выживших», не уделяя должного внимания информации о «погибших». Классическим примером служит задача поиска места укрепления брони английских бомбардировщиков, поставленная перед математиком Абрахамом Вальдом во время Второй Мировой войны. У возвратившихся на базу самолётов пробоины были в основном на крыльях и хвосте, но Вальд рассудил, что укреплять нужно кабину и топливный бак, ведь бомбардировщики с попавшими туда снарядами не возвращаются. Тот же принцип применим к литературе с секретами успехов предпринимателей — слепое следование приведённым в них советам не означает повторение успеха, полезнее анализировать ошибки разорившихся компаний. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как зовут Доктора Ватсона? 324 + Ссылка Имя Доктора Ватсона в произведениях Артура Конан Дойла упоминается четыре раза. В «Этюде в багровых тонах» и ещё двух рассказах он фигурирует как John H. Watson, но в «Человеке с рассечённой губой» жена называет его Джеймсом. Существует мнение, что это просто ошибка Дойла, однако у исследователей творчества есть и другая гипотеза: Джеймс это вариация среднего имени доктора Hamish (Хэмиш). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой человек, придя на собеседование на должность IT-специалиста, стал телезвездой? 539 + Ссылка 8 мая 2006 года в прямой эфир новостного канала BBC попал эмигрант из Республики Конго по имени Гай Гома, хотя пришёл он в телецентр на собеседование на должность IT-специалиста. Эксперт Гай Кьюни, который на самом деле должен был дать интервью, находился в ещё одной комнате ожидания, но из-за ошибочных подсказок ассистента сотрудник BBC пригласил в студию Гома. Тот понял, что произошла ошибка, когда ведущая уже представила его как Кьюни, однако не растерялся и ответил на все вопросы о скачивании музыки из Интернета. После этого случая Гома стал местной телезвездой и принял участие во многих телешоу на разных каналах, но работу на BBC так и не получил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем мумпсимус отличается от сумпсимуса? 448 + Ссылка Английское слово «mumpsimus» обозначает человека, который придерживается своих взглядов или привычек даже после того, как ему ясно покажут их ошибочность. Происхождение термина восходит к истории о священнике, который неправильно запомнил латинское слово «sumpsimus» как «mumpsimus». Когда ему указали на ошибку, он сказал, что уже привык так писать и не будет перестраиваться. Интересно, что «sumpsimus» также присутствует в английском словаре и означает противоположное — приверженного строгим правилам педанта, который отказывается воспринимать более распространённые, но формально неверные нормы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой номер имеет ошибка HTTP, свидетельствующая об ограничении доступа из-за цензуры? 1454 + Ссылка Из всех ошибок протокола HTTP пользователи чаще всего сталкиваются со статусом 404 Not Found, когда сервер не может найти информацию по сформированному клиентом запросу. Нередко можно увидеть и статус 403 Forbidden, означающий, что сервер имеет информацию, но не может выдать её клиенту из-за ограниченных прав доступа. Среди множества других сообщений об ошибке можно выделить статус 451, свидетельствующий о запрете доступа к данным по требованию государственных органов или правообладателей. Его номер является прямой отсылкой к роману Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом игрушечные утки помогают программистам в отладке кода? 1040 + Ссылка Некоторые программисты используют для отладки кода метод утёнка. Для этого нужно поставить на рабочий стол игрушечную утку (или представить её) и подробно объяснять строка за строкой, что должна делать программа. Прибегая к этому методу, программист зачастую встречает искомую ошибку, которую не замечал при просмотре кода в среде разработки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему обновление компьютерной программы называется патчем? 972 + Ссылка Обновление компьютерной программы, устраняющее выявленные ошибки, называется патчем, что в переводе с английского буквально означает «заплатка». Этот термин возник, когда основным носителем информации в компьютерных системах были ещё перфокарты и перфоленты — бумажные катушки с пробитыми в нужных местах дырками, которые считывались и преобразовывались в машинный код. Разработчик программы рассылал пользователям исправленный участок перфоленты, а те самостоятельно вырезали ошибочный фрагмент и вклеивали «патч». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему курьёзы автоматического исправления орфографии называют «эффектом Купертино»? 1100 + Ссылка В словарях ранних версий систем проверки орфографии для текстовых редакторов английское слово, означающее «сотрудничество», содержалось только в варианте с дефисом — «co-operation». Если человек набирал его слитно, алгоритм коррекции предлагал заменить на «Cupertino» (город в Калифорнии), а иногда и менял в автоматическом режиме. Из-за этого сохранилось немалое количество официальных документов, в том числе таких организаций, как ООН, НАТО и Евросоюз, где можно встретить фразы наподобие: «Купертино с нашими итальянскими товарищами было очень плодотворным». «Эффектом Купертино» теперь называют любой подобный курьёз автоматического исправления. Неправда? Источник: blog.oup.com

Почему не состыковались две половины моста между немецким и швейцарским городами? 1863 + Ссылка В Германии и Швейцарии есть города с одинаковым названием Лауфенбург, разделённые рекой. В 2003 году они решили совместно построить новый мост — команды строителей работали навстречу друг другу. Однако незадолго до встречи стало очевидно, что две половины моста не стыкуются вертикально на 54 см из-за ошибок в расчётах, связанных с уровнем моря. Дело в том, что немцы определяют его относительно Северного моря, а швейцарцы — относительно Средиземного. Хотя изначально инженеры знали о разнице в 27 см, каким-то образом вместо обнуления эта цифра удвоилась, и немецкую часть моста пришлось опускать. Неправда? Источник: www.bbc.com

Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде? 677 + Ссылка После выхода игры Tiger Woods PGA Tour 08 компания-разработчик Electronic Arts получила много жалоб от геймеров на то, что можно ударить по мячу, лежащему на поверхности водоёма. В ответ на эти претензии был снят вирусный ролик, героем которого стал настоящий Тайгер Вудс. Он, как ни в чём ни бывало, прошёл по воде и нанёс точный удар, а недоразумение в игре Electronic Arts объявила «не багом, а фичей». Неправда? Источник: www.youtube.com

В какой курьёзный день отмечается День Интернета? 734 + Ссылка Живший в 6—7 веках архиепископ Исидор Севильский написал 20-томный труд «Этимологии», в котором систематизировал имевшиеся на тот момент в мире знания. Именно его считают первым энциклопедистом, а сейчас многие католики почитают его как покровителя Интернета. Забавно, что День Интернета отмечается в день смерти Исидора Севильского 4 апреля — будучи записанной цифрами, эта дата совпадает с самым узнаваемым кодом ошибки 404. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая военная организация в декабре сообщает по телефону текущие координаты Санта-Клауса? 1198 + Ссылка В 1955 году магазин из американского города Колорадо-Спрингс разместил перед Рождеством в газете объявление, предложив детям звонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и звонки стали поступать в командный центр противовоздушной обороны, специалисты которого не стали вешать трубку, а начали говорить детям координаты места, где пролетает Санта в данный момент. С тех пор военные сделали приём звонков от детей ежегодной традицией под названием «NORAD Tracks Santa», которую помогают поддерживать множество волонтёров. В наше время с 1 декабря каждого года можно получать координаты Санта-Клауса в реальном времени на официальном сайте программы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое правило русского языка нарушает героиня «Иронии судьбы» Надя? 3510 + Ссылка Для запоминания употребления глаголов «одеть» и «надеть» существует известное мнемоническое правило: «Одевают Надежду, а надевают одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» главная героиня Надя, учительница русского языка, произносит фразу с оговоркой: «Моё платье, я забыла одеть праздничное платье». Неправда? Источник: funtick5.livejournal.com

На каком московском памятнике имеется сразу 5 орфографических ошибок в надписи? 7587 + Ссылка В 1992 году в Москве был установлен памятник Кириллу и Мефодию, которым традиционно приписывается создание кириллической азбуки. Надпись на постаменте выполнена по-церковнославянски и гласит: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия». Позднее лингвисты обнаружили сразу 5 орфографических ошибок, включая 2 ошибки в слове «Россия». На аналогичном памятнике на Астраханской улице в Саратове Кирилл держит свиток с современным русским алфавитом, но буквы стилизованы под старину. Причём мягкий знак помещён перед буквой «ы», а после неё почему-то начертана буква «ять». Неправда? Источник: www.artlebedev.ru