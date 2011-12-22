Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где жил слон, умевший подражать человеческой речи и материться? 59 + Ссылка В карагандинском зоопарке с 1973 по 1993 годы жил слон Батыр, умевший подражать человеческой речи. Используя засунутый в пасть хобот как резонатор, он произносил своё имя и некоторые слова типа «воды», «дай», «хороший», «плохой», а также матерные ругательства. В 1990 году в Южной Корее родился второй известный говорящий слон по кличке Косик. Он освоил такие корейские слова, как «привет», «хорошо», «сидеть», «лежать». Неправда? Источник: arzamas.academy

Какое слово в названии слоновых землероек больше соответствует их генетическим связям? 197 + Ссылка Млекопитающие семейства прыгунчиковых внешне похожи на землероек, но отличаются вытянутым хоботообразным носом, из-за чего в английском языке их прозвали «elephant shrews» («слоновые землеройки»). Филогенетический анализ на основе сравнения ДНК разных видов показал, что прыгунчиковые имеют больше общего именно со слонами, чем с насекомоядными, к которым относятся землеройки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая часть лица имеется только у людей и слонов? 460 + Ссылка Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут спать стоя? 609 + Ссылка Лошади, коровы, слоны, жирафы и некоторые другие крупные млекопитающие могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого «запираются» в определённом положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Такое поведение обусловлено эволюционными причинами: из стоячего положения можно сразу же пуститься в бег в случае опасности от хищников. Но если перечисленные животные чувствуют себя в безопасности, они могут спать и лёжа, достигая полного расслабления и глубокой фазы сна. Другими примерами научившихся спать стоя, причём только на одной ноге и прямо в воде, являются фламинго и цапли. Неправда? Источник: sleep.org

Какой правитель сам любил участвовать в гладиаторских боях? 666 + Ссылка Римский император Коммод любил выступать на арене в качестве гладиатора, несмотря на то что такие бои считались уделом рабов. Сам себя он считал воплощением Геркулеса и облачался в львиную шкуру. Коммод хорошо владел оружием и одержал на арене более 700 побед, хотя особо рисковать жизнью не стремился: часто ему в соперники приводили уже раненых солдат или инвалидов. Император также обожал убивать луком и дротиками экзотических животных: львов, страусов, слонов и даже жирафов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На сколько видов делятся современные слоны? 1066 + Ссылка На протяжении долгого времени зоологи выделяли среди современных слонов два рода — индийских и африканских, и в каждом из них был только один вид. Однако после детального анализа ДНК учёные пришли к выводу, что африканских слонов нужно разделить на два вида: саванного слона и лесного слона, ранее считавшегося подвидом первого. У лесного слона, по сравнению с саванным, гуще волосяной покров, более округлые уши и значительно меньшая высота в холке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем объясняются случаи убийства носорогов африканскими слонами? 937 + Ссылка Самцы слонов периодически проходят через состояние так называемого «муста», когда уровень тестостерона в крови до 60 раз выше обычного. В это время слоны крайне агрессивны, причём это не связано однозначно с потребностью в спаривании в период гона. В африканских заповедниках неоднократно выявлялись случаи, когда молодые слоны беспричинно убивали носорогов. Наблюдения показали, что чаще это случалось тогда, когда молодняк вырастал в стаде без взрослых самцов, что позволяет предположить в качестве причины муста природные механизмы установления доминации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему коалы способны издавать очень громкие и низкие звуки? 574 + Ссылка Звук, издаваемый млекопитающими, образуется в гортани за счёт прохождения воздуха через голосовые складки. Чем больше размер и вес складок, тем ниже может получиться звук, именно поэтому небольшие зверьки обычно пищат и не способны трубить, как слоны. Единственным исключением являются коалы — во время брачного сезона самцы могут привлекать самок очень громкими и низкими звуками вплоть до 27 Гц. Удаётся им это за счёт дополнительной пары голосовых связок, расположенных в месте слияния носоглотки и ротоглотки и значительно превосходящих гортанные складки размером и весом. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Как изменился средний размер бивней слонов за последние полтора столетия? 778 + Ссылка За последние полтора столетия средний размер бивней слонов, как африканских, так и индийских, уменьшился примерно вдвое. Исследователи напрямую связывают эти данные с браконьерством: охотники за слоновой костью убивают, как правило, самых больших особей, поэтому слоны поменьше и с меньшими по размеру бивнями получают больше шансов оставить потомство. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Каким образом слоны могут передавать друг другу информацию на расстояние до 30 км? 700 + Ссылка Слоны могут общаться друг с другом с помощью инфразвука — волн частотой ниже 20 Гц, не воспринимаемых человеческим ухом. Причём распространяются такие звуки между животными не только в воздушной среде, но и по земле. Особое строение ног позволяет слонам воспринимать сейсмические колебания этих частот на расстоянии до 30 км, принимая таким образом сигналы от своих сородичей о замеченных хищниках и другую информацию. Чтобы чётче «слышать» ногами, слоны могут принимать специальную позу, перенося вес тела на передние конечности и иногда даже касаясь земли хоботом. Учёные также исследуют гипотезы о том, что слоны могут правильно интерпретировать низкочастотные сигналы от других природных источников — например, приближающихся землетрясений или цунами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему символом Демократической партии США считается осёл? 801 + Ссылка В 1828 году противники будущего американского президента Эндрю Джексона, обыгрывая фамилию, изображали его на карикатурах в виде глупого и упрямого осла (по-английски jackass означает и «осёл», и «болван»). Однако Демократическая партия, которая выдвинула Джексона, обратила это сравнение себе на пользу. Осла стали размещать на агитационных материалах, делая акцент на его трудолюбии, скромности и упорстве — качествах, присущих многим простым американцам. В 1870 году карикатурист Томас Наст дал новый виток популярности представлению демократов ослами, заодно нарисовав Республиканскую партию в образе слона. С того времени эти животные прочно закрепились в массовом сознании в качестве символов партий. Неправда? Источник: www.wisegeek.com

Почему слоны всегда ходят на цыпочках? 1379 + Ссылка Слоновья нога снаружи кажется массивным столбом с плоской подошвой. Однако можно сказать, что в действительности слоны ходят на цыпочках подобно собакам или лошадям, так как вся нагрузка ложится на передние пальцы. Пятка у слона высоко приподнята, а подошва по сути образована толстым слоем жира. Неправда? Источник: blogs.discovermagazine.com

Что дарили сиамские короли неугодной знати? 1733 + Ссылка Приблизительным аналогом выражения «чемодан без ручки» в английском языке является идиома «white elephant» («белый слон»). Она происходит из традиции, когда сиамский король дарил это животное знатному человеку, который был ему не по нраву. В силу своего священного статуса белые слоны не должны были работать, но бремя содержания рано или поздно разоряло владельца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом волосы на теле слона способствуют терморегуляции? 1237 + Ссылка Обычно мех у животных способствует термоизоляции и больше характерен для северных видов. Однако волосяной покров слонов, наоборот, помогает им поддерживать постоянную температуру тела при более высокой температуре воздуха. Дело в том, что волосы на теле слона редки, и вместо удержания тепла они выполняют функцию теплоотвода. Неправда? Источник: iscience.ru

У каких животных существует погребальный ритуал? 4643 + Ссылка Из всех животных, не считая человека, только у слонов существует своего рода погребальный ритуал. После смерти одного из слонов стада сородичи сначала пытаются приподнять его хоботами и сильно трубят, а спустя некоторое время замолкают и начинают набрасывать сверху тела ветки деревьев и землю. Затем ещё несколько дней животные не покидают умершего, соблюдая тишину. Известны случаи, когда слоны подобным образом пытаются хоронить и людей, причём иногда они ошибочно считают спящего человека мёртвым. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для каких целей в античных армиях использовали боевых свиней? 3995 + Ссылка По свидетельству нескольких античных авторов, против боевых слонов неоднократно с успехом применялись боевые свиньи, иногда специально обмазанные горючим веществом и подожжённые. Поросячий визг приводил слонов в ужас, после чего они могли обратиться в бегство, затаптывая солдат из своего же войска. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем парижане в 1870 году съели двух слонов из зоопарка? 6234 + Ссылка Когда в ходе франко-прусской войны немцы в 1870 году осадили Париж на пять месяцев, в городе быстро возникла нехватка продовольствия. По мере того как обычные продукты стали заканчиваться, парижане стали есть конину, а затем кошек, собак и крыс. Когда и это мясо подошло к концу, повара начали закупать животных в зоопарках, предлагая богатым клиентам экзотические блюда из них. После антилоп, верблюдов и зебр очередь дошла и до двух парижских слонов — Кастора и Поллукса, чьё мясо, по общему мнению, было невкусным. Для сравнения, за время более чем двухлетней блокады Ленинграда его жители не тронули ни одно животное из зоосада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны узнавать себя в зеркале? 4696 + Ссылка Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем некоторым индийским коням в средние века привязывали хоботы? 4434 + Ссылка В средние века в Индии существовала область Марвар, которую населяла этно-сословная группа раджпутов. Они славились тем, что вывели особую породу лошадей, предназначенных для сражений в пустыне. Одна из военных хитростей раджпутов заключалась в надевании на своих коней фальшивых хоботов. Сражающиеся против них боевые слоны нередко принимали таких коней за слонят и отказывались их атаковать. В этот момент обученная лошадь становилась передними ногами на лоб слона, а всадник поражал копьём его погонщика. Неправда? Источник: www.cnngo.com

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6206 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Кто из современных млекопитающих является ближайшим родственником слонов? 3623 + Ссылка Многие биологи называют ближайшими родственниками слонов даманов — травоядных млекопитающих, обитающих в Африке и на Среднем Востоке. Они имеют длину тела от 30 до 65 см и внешне напоминают грызунов. Хотя другие учёные на основании недавних морфологических и молекулярных исследований более близкими родственниками слонов называют отряд сирен — дюгоней и ламантинов, которые живут в воде. По размерам тела они вполне сравнимы со слонами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого в 1916 году казнили через повешение на подъёмном кране? 6976 + Ссылка В начале 20 века в США состоялось несколько казней слонов. Например, цирковую слониху Топси в 1903 году приговорили к смертной казни через разряд переменного тока за то, что она раздавила трёх человек. А в 1916 году слониху по имени Большая Мэри за аналогичное «преступление» после нескольких неудачных попыток застрелить казнили через повешение на подъёмном кране. Неправда? Источник: www.rootsweb.ancestry.com

Какое бытовое орудие убийства является символом власти в странах Африки, Азии и Океании? 4919 + Ссылка Мухобойка — это не только полезный бытовой предмет, но также и символ власти во многих странах Африки, Азии и Океании. Например, в Таиланде одной из королевских регалий является мухобойка, рукоятка которой сделана из выгравированной слоновьей кости, а волосы — из хвоста слона-альбиноса. Также мухобойка присутствует на гербе территории Американское Самоа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Куда уходят умирать африканские слоны? 8974 + Ссылка Долгое время существовала легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища. Она возникла потому, что в африканских саваннах и джунглях никто не находил бивни умерших слонов. Только в 20 веке было установлено, что эти бивни съедают африканские дикобразы, стараясь таким образом утолить минеральный голод. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное является лучшим источником слоновой кости? 6768 + Ссылка Лучшая по качеству «слоновая кость» добывается не из бивней слонов, а из клыков бегемотов. Помимо прочего под категорию «слоновая кость» попадают клыки кабанов, бивни мамонтов, клыки моржей и зубы кашалотов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом укротители слонов добиваются их покорности? 15029 + Ссылка Укротители слонов добиваются их покорности путём хитрости. В юном возрасте ногу слонёнка привязывают к стволу дерева. Будучи не в состоянии освободиться, он постепенно начинает думать, что это невозможно. Когда слон вырастает и становится гораздо сильнее, достаточно привязать его тесёмкой к молодому деревцу, и он даже не будет пытаться освободить себя. Неправда? Источник: lib.ru