Кто отказался выполнять приказ о сносе Эйфелевой башни? 40 + Ссылка Незадолго до освобождения Парижа в августе 1944 года Гитлер отдал приказ взорвать все важнейшие объекты инфраструктуры города и достопримечательности, включая Эйфелеву башню. Генерал Дитрих фон Хольтиц, назначенный незадолго до этого военным губернатором Парижа, распоряжение выполнять отказался и сдался Свободным французским силам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чья реклама во всю высоту Эйфелевой башни размещалась на ней с 1925 по 1934 годы? 1254 + Ссылка С 1925 по 1934 годы Эйфелева башня была гигантским рекламным носителем. Её арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Citroën, установивший на башне 125 тысяч электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали звёздный дождь, полёт комет и знаки зодиака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За что американец Джонатан Ли Ричес подал в суд на Книгу рекордов Гиннесса? 948 + Ссылка Американец Джонатан Ли Ричес с 2006 года подал более 2600 исков в окружные суды по самым разным поводам. Среди его ответчиков многие известные люди, включая Джорджа Буша-младшего, Стива Джобса и Бритни Спирс. Значительная часть исков направлена против уже умерших, например, Платона, Нострадамуса и Че Гевары, а также против неживых объектов — книги «Майн кампф», Эйфелевой башни и карликовой планеты Плутон. После того как Книга Гиннесса объявила Ричеса рекордсменом по числу исков, он подал в суд и на неё, обвинив в занижении этого числа и негативной оценке его личности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда продал Эйфелеву башню на металлолом? 4777 + Ссылка В 1925 году чех Виктор Люстиг провернул аферу по продаже Эйфелевой башни. Собрав на секретном совещании нескольких бизнесменов, он объявил, что правительство не может больше содержать башню и вынуждено сдать её на металлолом. Его жертвой стал Андре Пуассон, заплативший огромную сумму наличными, а после того, как распознал обман, даже не обратился в полицию, боясь позора в деловых кругах. Через месяц Люстиг вернулся в Париж и продал башню ещё раз. Правда, новый покупатель всё-таки обратился в полицию перед завершением сделки, но аферисту удалось избежать ареста. После эмиграции в США Люстиг продолжил заниматься мошенничеством и попал в Алькатрас. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда хотели снести Эйфелеву башню и почему эти планы не осуществились? 6006 + Ссылка Эйфелева башня была построена специально для Всемирной выставки 1889 года и служила ей входной аркой. По плану её должны были демонтировать через 20 лет. Однако вскоре началась эпоха радио, и благодаря установке антенн радиотелеграфа Эйфелева башня была спасена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая человеческая кость вдохновила Эйфеля на создание проекта Эйфелевой башни? 17899 + Ссылка В середине 19 века швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, находясь под впечатлением этого исследования, инженеры Густава Эйфеля придумали конструкцию знаменитой башни. Неправда? Источник: www.computerra.ru

Почему Ги де Мопассан не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал? 11490 + Ссылка Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «гвоздь программы»? 10210 + Ссылка К всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь программы». Неправда? Источник: new.gramota.ru