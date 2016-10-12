Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Около чего в день открытия Диснейленда рабочие поставили таблички с надписями на латыни?
К 17 июля 1955, когда официально был открыт Диснейленд, не все работы удалось завершить вовремя. Так, по обоим сторонам канала, где пролегал путь лодок одного из аттракционов, выросло много сорняков. Вместо авральной прополки Дисней приказал рабочим разместить таблички с экзотическими названиями растений на латыни, создав таким образом иллюзию ботанического сада.
Источник: www.history.com
Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах?
Уолт Дисней был заядлым курильщиком, и его фотографии для размещения в Диснейлендах тщательно ретушируются, поэтому он на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того, сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя пальцами, чтобы придать убедительности образу Диснея.
Источник: petapixel.com
Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить Диснейленд?
Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, получил образование в Швейцарии, затем работал на высоких государственных должностях и считался наследником поста Великого Руководителя. Его отношения с отцом испортились в 2001 году, когда Ким Чен Нам в сопровождении двух женщин и маленького мальчика (вероятно, своего сына) пытался попасть в Японию по поддельному доминиканскому паспорту. Предположительной целью визита было посещение токийского Диснейленда. После этого несостоявшийся преемник обосновался в Китае, а власть в КНДР с 2011 года перешла к его сводному брату Ким Чен Ыну. В 2017 году Ким Чен Нам был убит женщиной, которая накинула ему на голову отравленный платок.
Источник: en.wikipedia.org