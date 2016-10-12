Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Около чего в день открытия Диснейленда рабочие поставили таблички с надписями на латыни?

К 17 июля 1955, когда официально был открыт Диснейленд, не все работы удалось завершить вовремя. Так, по обоим сторонам канала, где пролегал путь лодок одного из аттракционов, выросло много сорняков. Вместо авральной прополки Дисней приказал рабочим разместить таблички с экзотическими названиями растений на латыни, создав таким образом иллюзию ботанического сада.

Источник: www.history.com