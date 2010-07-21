Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

До конца 20 века отношение к депрессии у японцев было строго негативным, так как под этим словом понимались прежде всего её крайние проявления, нуждающиеся в клиническом лечении. Ситуация переменилась, когда фармацевтические компании придумали для лёгких форм депрессии, которые можно лечить без госпитализации, термин «kokoro no kaze», что означает «простуда души». В период с 1998 по 2006 годы доход от продажи антидепрессантов в Японии вырос в шесть раз.

Что простужается у японцев, когда они говорят о депрессии?

В какой день года человек больше всего рискует умереть?

По статистике, среди всех дней в году самый высокий риск умереть приходится на день рождения. Причиной тому являются два ключевых фактора. Во-первых, безрадостный праздник усиливает имеющуюся депрессию, поэтому возрастает вероятность того, что человек решается на самоубийство. И наоборот, в день рождения часто происходят несчастные случаи, вызванные нерациональным поведением на вечеринках из-за употребления алкоголя.

Источник: www.vokrugsveta.ru