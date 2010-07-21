Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что простужается у японцев, когда они говорят о депрессии?
До конца 20 века отношение к депрессии у японцев было строго негативным, так как под этим словом понимались прежде всего её крайние проявления, нуждающиеся в клиническом лечении. Ситуация переменилась, когда фармацевтические компании придумали для лёгких форм депрессии, которые можно лечить без госпитализации, термин «kokoro no kaze», что означает «простуда души». В период с 1998 по 2006 годы доход от продажи антидепрессантов в Японии вырос в шесть раз.
Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov
В какой день года человек больше всего рискует умереть?
По статистике, среди всех дней в году самый высокий риск умереть приходится на день рождения. Причиной тому являются два ключевых фактора. Во-первых, безрадостный праздник усиливает имеющуюся депрессию, поэтому возрастает вероятность того, что человек решается на самоубийство. И наоборот, в день рождения часто происходят несчастные случаи, вызванные нерациональным поведением на вечеринках из-за употребления алкоголя.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Чем объясняется восприятие окружающего мира в тусклых тонах при депрессии?
Люди, страдающие депрессией, нередко говорят, что воспринимают окружающий мир в тусклых тонах. Оказалось, что это не просто психологический феномен — серость красок при депрессии имеет под собой физиологическую основу. Такой вывод сделали немецкие учёные из университета Фрайбурга, исследовавшие процессы в глазах пациентов с помощью электроретинограммы. Они обнаружили строгую зависимость — чем сильнее депрессивные симптомы, тем слабее реагирует сетчатка глаза на стимуляцию показом контрастных картинок.
Источник: psychcentral.com