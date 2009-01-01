Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какую богиню на Кипре почитали как гермафродита? 24 + Ссылка Богиню любви Афродиту на Кипре почитали как андрогинное божество Афродит и изображали в женском теле с мужскими гениталиями. Возможно, здесь случилось отождествление богини с её сыном от Гермеса Гермафродитом. Найдено много скульптур, запечатлевших Афродита, задирающего юбку и обнажающего фаллос. Некоторые античные авторы также ассоциируют Афродита с культом лунного божества, которое проявляет себя и в женской, и в мужской ипостасях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Куда попадает половина павших в бою викингов, которых не забирают в Вальхаллу? 463 + Ссылка Широко известный скандинавский миф гласит, что павшие в бою воины попадают в Вальхаллу, где правит верховный бог Один. Однако Один забирает только половину убитых, а другую половину на поле под названием Фольквангр берёт Фрейя, богиня любви и войны. Причём в мифах никак не конкретизируется, что воины делятся между этими двумя местами согласно храбрости или другим показателям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой демон способствует техническому прогрессу, эскплуатируя людскую лень? 930 + Ссылка Устойчивое выражение «Лень — двигатель прогресса» перекликается с существованием демона Бельфегора, первоначально бывшего одной из форм древнесемитского бога Ваала. Из семи смертных грехов Бельфегор курирует именно лень и способствует людскому потаканию этому греху через открытия. Демон предлагает людям хитроумные изобретения, которые могут сделать их богатыми, и таким образом способствует техническому прогрессу человечества. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

По какому случаю римские рабы менялись местами с хозяевами? 2394 + Ссылка Самым пышным праздником в Древнем Риме были Сатурналии — фестиваль в честь бога земледелия Сатурна, который начинался 17 декабря по юлианскому календарю. В этот день рабы получали много свобод. Согласно одним источникам, они обедали за праздничным столом вместе с хозяевами, согласно другим — рабы обедали первыми, и хозяева даже накрывали им на стол, хотя в любом случае приготовление пищи оставалось за слугами. Также рабы в этот праздник имели право свободно критиковать хозяев без страха наказания. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему выражение «вернуться в родные пенаты» нужно произносить по-другому? 5765 + Ссылка Популярное выражение «вернуться в родные пенаты», означающее возвращение в свой дом, к домашнему очагу, правильнее произносить по-другому: «вернуться к родным пенатам». Дело в том, что Пенаты — это римские боги-хранители домашнего очага, и каждая семья обычно имела изображения двух Пенатов рядом с очагом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «монета»? 10480 + Ссылка Римская богиня Юнона имела титул Монета, что в переводе с латыни означает «предостерегающая» или «советница». Возле храма Юноны на Капитолии находились мастерские, где чеканили металлические деньги. Именно поэтому мы называем их монетами, а в английском языке от этого титула произошло общее название денег — «money». Кстати, первоначальное значение слова «монета» вступает в силу, когда мы подбрасываем её в поисках совета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие знаки зодиака были названы в честь малоизвестной богини правды? 5357 + Ссылка Древнегреческая богиня правды Дике была второстепенным персонажем пантеона, но дала название сразу двум знакам зодиака. По легенде, она жила на Земле с людьми, а потом вознеслась на небо и стала созвездием Девы. А её неизменный атрибут — весы, аналогичный весам правосудия её матери Фемиды, стал созвездием Весов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему женщина-фараон Хатшепсут носила бороду? 8401 + Ссылка Египетские фараоны считались земным воплощением бога Хора и могли быть только мужчинами. Когда на престол взошла женщина-фараон Хатшепсут, для легитимности её власти была придумана легенда, согласно которой сам бог Амон снизошёл на землю, чтобы в облике Тутмоса I зачать свою дочь. Однако на официальных церемониях Хатшепсут всё равно была вынуждена носить мужскую одежду и накладную бороду. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем закончилась просьба атеиста убить его с помощью магии? 5735 + Ссылка 3 марта 2008 года атеист Санал Эдамаруку в прямом эфире популярного индийского телешоу бросил вызов известному индийскому колдуну, попросив его продемонстрировать на нём свою силу — убить с помощью магии. В течение нескольких часов колдун безуспешно совершал ритуальные действия, и, не добившись успеха, заключил, что атеиста «защищает очень сильное божество». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где построили храм лысой Венере? 13620 + Ссылка В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал благодарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось удержать оборону. Неправда? Источник: everything2.com

Каким образом римляне переманивали чужих богов? 6634 + Ссылка При войнах с другими народами древние римляне нередко проводили обряд эвокации. Он заключался в обращении к богам соперника с предложением оставить этот народ и перейти на сторону римлян, которые обязуются установить необходимую службу этим богам. Неправда? Источник: www.hrono.info